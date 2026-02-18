Tекст: Дмитрий Зубарев

Штурмовики группировки войск «Восток» взяли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России. По данным ведомства, разведывательные расчеты с помощью БПЛА обнаружили укрепления противника в одной из лесополос. Ударные дроны поразили блиндажи и пулеметные точки, после чего штурмовые группы мотострелков вошли на позицию.

При штурме подразделения столкнулись с сопротивлением пулеметного расчета. Заместитель командира штурмовой группы с позывным «Митяй» рассказал: «Когда мы зашли в лесополосу, по нам начал работать пулемет». Он отметил, что отвлек огонь на себя, а затем подобрался к позиции с фланга и уничтожил пулеметчика гранатами.

После подавления сопротивления российские военные продолжили зачистку. Как подчеркивается в сообщении Минобороны, по итогам короткого боя опорный пункт полностью перешел под контроль российских войск, которые закрепились на новых рубежах.

Оператор БПЛА с позывным «Везучий» отметил, что проведение подобных наступлений требует большой ответственности. В ведомстве добавили, что взятие опорного пункта позволило улучшить тактическое положение российских подразделений и создало условия для дальнейшего продвижения на данном участке.

