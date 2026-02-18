Десять лыжников пропали после схода лавины в Калифорнии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Десять лыжников пропали без вести, еще шестеро оказались заблокированы после схода лавины недалеко от озера Тахо в Калифорнии, передает ТАСС. Как сообщили в управлении шерифа округа Невада, инцидент произошел в районе Касл-Пик неподалеку от города Траки – это популярное место для катания на лыжах вне оборудованных трасс.

Шестеро заблокированных лыжников находятся в ожидании помощи и пока остаются на месте происшествия. Операцию по поиску и спасению координируют местные власти. К месту схода лавины вечером вторника выдвинулись около 46 спасателей, однако, по словам капитана шерифа Рассела Грина, они еще не прибыли в пострадавший район.

В регионе накануне были зафиксированы сильные снегопады – за последние сутки выпало примерно 75 сантиметров снега. Горнолыжный курорт поблизости ранее предупреждал о неблагоприятных условиях для катания, однако, несмотря на это, лыжники продолжили выходить на склон. Спасатели продолжают поиски пропавших и оказание помощи заблокированным.

