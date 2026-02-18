Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.0 комментариев
Синоптик сообщил о возможном рекорде высоты сугробов в Москве
Синоптик Тишковец: Высота сугробов в Москве может превысить 80 см
В четверг в Москве ожидается значительный рост высоты снежного покрова из-за мощного снегопада, который принесет более половины месячной нормы осадков.
Высота сугробов в Москве в ближайшие сутки может достичь исторического максимума для февраля, сообщает Telegram-канал Тишковца.
ак рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, после мощного снегопада есть все шансы побить рекорд 1994 года, когда снежный покров в столице вырос до 72 см.
Главный удар стихии ожидается в четверг: на Москву и Подмосковье обрушится 50% месячной нормы снега. Снегопад начнется около шести утра и усилится к середине дня, по прогнозу выпадет до 20-25 мм осадков, а высота сугробов может увеличиться на 29-34 см. «Возможен рекорд высоты снежного покрова!» – предупредил синоптик.
Прошлый максимум для февраля был зафиксирован тридцать лет назад, а абсолютный рекорд зимы держится с 1966 года, когда 19 февраля высота сугробов достигла 64 см. По самым пессимистичным расчетам, нынешний снег может увеличить этот показатель до 80 см, что вдвое превышает климатическую норму для февраля – 39 см.
Тишковец отметил, что из-за стихии в городе вырастет число дорожно-транспортных происшествий и задержек авиарейсов. Видимость ухудшится до 1-2 км, ожидается юго-восточный ветер до 10 м/с с порывами, температура ночью составит минус 10 – минус 13 градусов, днем потеплеет до минус 5 – минус 8. Давление резко упадет, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. К концу недели, по прогнозу, погода начнет стабилизироваться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за снежного циклона.
Москвичей ранее предупредили о предстоящей самой холодной ночи года.
В столице ожидается облачная и морозная погода в среду.