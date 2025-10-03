  • Новость часаВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    3 октября 2025, 13:07 • Новости дня

    Вильфанд сообщил о попадании сентября 2025 года в десятку самых теплых

    Вильфанд: Сентябрь 2025 года на всей территории России войдет в десятку самых теплых

    Tекст: Мария Иванова

    В сентябре 2025 года среднемесячная температура по России оказалась выше климатической нормы на два градуса, месяц вошел в число самых засушливых, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Среднемесячная температура в сентябре 2025 года на всей территории России оказалась на два градуса выше климатической нормы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

    По его словам, по предварительным оценкам, этот сентябрь войдет в десятку самых теплых месяцев за всю историю метеонаблюдений в стране.

    Вильфанд отметил, что в Северном полушарии сентябрь 2025 года может занять место в первой тройке или четверке по температурным показателям за всю историю наблюдений. Это подтверждает глобальную тенденцию к потеплению климата.

    Специалист также обратил внимание на недостаток осадков, назвав сентябрь одним из самых засушливых. «Засуха опасна не только в весенние и летние месяцы. Действительно, для уборки урожая засуха не вредит, наоборот, она позволяет спокойно завершать посевную кампанию. Но сентябрьские осадки никогда не бывают лишними: они очень важны, потому что начинается посевная кампания», – подчеркнул Вильфанд.

    Ранее синоптики прогнозировали в Москве в пятницу переменную облачность и до 14 градусов тепла.

    Между тем президент России Владимир Путин отметил очень жаркую погоду в стране в этом году.

    2 октября 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»

    Путин заявил, что Россия успешно противостоит НАТО

    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром».

    «Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это, значит, бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?» – задался вопросом президент России, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    В ООН Лавров отметил, что Москва отмечает, что США продолжают придерживаться линии на открытый и честный диалог даже с теми странами, с которыми существуют серьезные разногласия.

    2 октября 2025, 15:10 • Новости дня
    Число пользователей Мax превысило 40 млн человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество пользователей мессенджера Мax превысило 40 млн с момента запуска, за это время было осуществлено более 500 млн звонков и отправлено свыше 2 млрд сообщений.

    В тестировании каналов мессенджера участвуют свыше 8 тыс. авторов и блогеров из платформ ВКонтакте, Дзен, Telegram и Одноклассники, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В числе новых участников – известные актеры, певцы и продюсеры, среди которых Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Анна Семенович, Валерия, Татьяна Мужицкая, Ольга Дроздова, Зоя Бербер и Иосиф Пригожин.

    С 15 сентября в Мax запущена возможность оформления Цифрового ID, который служит аналогом бумажных документов. Эта функция позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя и возраст при покупке товаров категории 18+.

    Внедрение Цифрового ID началось на кассах самообслуживания в крупнейших торговых сетях страны, включая «Пятерочку», «Магнит» и «Перекресток».

    Кроме того, в сентябре чат-боты МФЦ на базе Мax появились в 39 российских регионах. С помощью чат-бота граждане могут проверить статус обращения, записаться на прием, а также получить информацию по адресам, статистике посещения и состоянию очереди в отделениях.

    Ранее национальный мессенджер Max включили в список обязательной предустановки.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    2 октября 2025, 18:10 • Видео
    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

    Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    2 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой с выключенными транспондерами
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой с выключенными транспондерами
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что именно страны НАТО отказались от обязательного включения транспондеров во время полетов военных самолетов над Балтийским морем.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Запада о полетах российских самолетов, которые не включают транспондеры над Балтийским морем, передает РИА «Новости».

    «Я обращал внимание, когда в Финляндию, Хельсинки, приезжал, на то, что летают натовские самолеты без транспондеров. И тогда финский президент сказал: «Давайте договоримся, чтобы все включали транспондеры», я говорю: «Мы согласны, Россия согласна». Чего ответили страны НАТО? «Не будем». Не будем, ладно, и мы летаем тогда без транспондеров», – отметил Путин.

    Ранее Путин заявил, что все государства НАТО воюют с Россией на Украине.

    Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Президент также заявил, что если кто-то захочет бросить вызов России в военной сфере, то может попробовать свои силы.

    2 октября 2025, 23:57 • Новости дня
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии клуба «Валдай» рассказал, что в одном из стихотворений Александра Пушкина нашел отражение современных событий.

    «У меня дома на столе лежит томик Пушкина. Я иногда люблю, когда пять минут есть, туда погрузиться», – сказал глава государства. Его слова приводит сайт Кремля. По словам главы государства, он обнаружил стихотворение «Бородинская годовщина», которое произвело на него сильное впечатление.

    «Это выглядит так, как будто Александр Сергеевич написал его вчера», – отметил Путин, после чего прочитал часть стихотворения: 

    «Великий день Бородина

    Мы братской тризной поминая,

    Твердили: «Шли же племена,

    Бедой России угрожая;

    Не вся ль Европа тут была?

    А чья звезда ее вела!

    Но стали ж мы пятою твердой

    И грудью приняли напор

    Племен, послушных воле гордой,

    И равен был неравный спор.

    И что ж? Свой бедственный побег,

    Кичась, они забыли ныне;

    Забыли русской штык и снег,

    Погребший славу их в пустыне.

    Знакомый пир их манит вновь –

    Хмельна для них славянов кровь;

    Но тяжко будет им похмелье;

    Но долог будет сон гостей

    На тесном, хладном новоселье,

    Под злаком северных полей!»

    «Здесь все сказано. Еще раз убеждаюсь в том, что Пушкин – наше все», – добавил президент.

    «Кстати, дальше Александр Сергеевич вообще раздухарился, я не стану это читать, но вы, если хотите, почитайте», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба озвучил свое видение мировых процессов и назвал главные причины современных конфликтов, включая ситуацию на Украине.

    Путин отметил, что прежний моноцентричный мир строился на силе, а новый требует умения договариваться. Глава государства также заявил, что ООН нуждается в изменениях в условиях новой мировой ситуации.

    3 октября 2025, 10:39 • Новости дня
    Миллиардер Ибрагим Сулейманов задержан в Москве по подозрению в убийстве

    В Москве задержали миллиардера Сулейманова по подозрению в убийстве

    Миллиардер Ибрагим Сулейманов задержан в Москве по подозрению в убийстве
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Миллиардер Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве по подозрению в убийстве, совершенном несколько лет назад, сообщили в правоохранительных органах.

    О задержании Ибрагима Сулейманова в Москве сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС. Предпринимателя подозревают в преступлении, подпадающем под ст. 105 УК РФ – убийство.

    Собеседник агентства уточнил, что речь идет о преступлении, совершенном в прошлые годы. Сулейманова задержали сотрудники правоохранительных органов.

    По данным источника «Известий», речь идет о преступлении, совершенном в 2004 году.

    Как уточняет РБК,  преступление, в котором подозревают Сулейманова, – убийство экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам (ФСФО) Георгия Таля.

    Ибрагим Сулейманов и его брат, Расул, в 2024 были бенефециарами крупной ИТ-компании «Сирена-трэвел».

    По данным Telegram-канала Baza, Сулейманов считается одним из самых влиятельных олигархов современной России. Он уже был судим за мошенничество и отмывание денег. Ранее он контролировал госсистему бронирования авиабилетов АО «Сирена-Трэвел» и имел «влияние» в сфере транспорта, авиации и информационных технологий.

    Ранее Свердловский областной суд оставил без изменений меру пресечения для обвиняемого в убийствах прошлых лет Шахина Лалаева. Следствие раскрыло новые подробности дела об организованной преступной группе в Екатеринбурге.

    2 октября 2025, 17:40 • Новости дня
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Рыбин
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Рыбин
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актер и каскадер Сергей Рыбин, известный по ролям в популярных российских сериалах, ушел из жизни на 52-м году.

    Об этом сообщил портал Кино-театр.ру. Рыбин был известен по ролям в популярных российских сериалах, среди которых «Тайны следствия», «Невский», «Улицы разбитых фонарей», а также участвовал в таких проектах, как «Война и мир» и «Морские дьяволы», передает «Рен-ТВ».

    На прошлой неделе, 27 сентября, умер еще один актер из «Тайн следствия» – Александр Иовлев. Он приобрел популярность благодаря ролям в сериалах «Тамбовская волчица», «Омут», «Ментовские войны» и «Попытка к бегству». Причины смерти актеров не уточняются.

    Ранее сообщалось, что Кирилл Датешидзе, сыгравший адвоката Геворкяна в «Улицах разбитых фонарей» и воспитавший сотни актеров в Петербурге, скончался после продолжительной болезни.

    2 октября 2025, 14:39 • Новости дня
    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о «конфликте с Азербайджаном»

    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о конфликте с Азербайджаном

    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о «конфликте с Азербайджаном»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Во время саммита Европейского политического сообщества президент Франции Эммануэль Макрон в шутку шлепнул по лицу премьера Албании Эди Раму после его шутки о «конфликте с Азербайджаном».

    Премьер-министр Албании Эди Рама, находясь на саммите Европейского политического сообщества вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сделал шутливое заявление о конфликте между Албанией и Азербайджаном. Рама отметил, что Дональд Трамп якобы положил конец их «конфликту» и предложил Макрону поздравить их с «мирной сделкой», передает «Газета.Ru».

    Макрон, засмеявшись вместе с коллегами, в ответ на шутку шлепнул Раму по лицу и после этого покинул компанию. Шутка Рамы была связана с оговоркой, допущенной Дональдом Трампом в интервью Fox News, когда американский лидер перепутал Албанию с Арменией, рассказывая о якобы урегулированных им военных конфликтах.

    Президент США не смог выговорить несколько географических названий в эфире при беседе с журналистом Марком Левиным.

    Трамп объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией».

    2 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    В Купянске сдалась в плен группа бойцов бригады ВСУ «Кара-Даг»

    Tекст: Ольга Иванова

    Трое украинских военных сдались в плен во время зачистки позиций у опорного пункта, подвергшегося авиаудару рядом с Купянском.

    Группа военнослужащих 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» Вооруженных сил Украины сдалась в плен в районе Купянска, передает ТАСС. В российских силовых структурах сообщили, что речь идет о трех украинских военных.

    По данным источника агентства, сдача произошла в ходе зачистки возле одного из опорных пунктов, который ранее подвергся авиационному удару. Представители силовых структур уточнили, что военнослужащие приняли решение сдаться после того, как позиции были атакованы и окружены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны ВСУ передали с помощью дрона российским войскам координаты личного состава 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг».

    2 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»

    Песков: Поставки Киеву ракет «Томагавк» станут серьезным витком напряженности

    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»
    @ Ulf Mauder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки крылатых ракет «Томагавк» Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отметил, что представители американского руководства допускали такие поставки и удары по территории России, передает ТАСС.

    «Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ российской стороны», – сказал он.

    Ранее Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк».

    Военный аналитик объяснил, что «Томагавки» не смогут покинуть территорию Украины из-за технических и организационных ограничений.

    2 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин назвал пиратством задержание танкера Францией
    Путин назвал пиратством задержание танкера Францией
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал ситуацию с задержанием танкера французскими властями.

    По словам главы государства, эти действия являются пиратством, передает РИА «Новости».

    «Это пиратство, этот случай мне известен. Танкер захвачен в нейтральных водах, без всякого основания», – подчеркнул Путин.

    Напомним, 1 октября французские военные захватили находящийся в международных водах нефтяной танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать в море танкеры так называемого теневого флота на несколько дней или недель, чтобы нарушить поставки российской нефти.

    3 октября 2025, 08:26 • Новости дня
    Китайские СМИ оценили слова Путина на «Валдае» про НАТО и США

    Китайские СМИ: Путин сказал западным элитам успокоиться

    Китайские СМИ оценили слова Путина на «Валдае» про НАТО и США
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские СМИ выделили темы НАТО, отношений Москвы и Вашингтона, а также конфликта на Украине в выступлении российского президента Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Центральное народное радио Китая отметило слова Путина  о том, что восстановление полноценных отношений с США отвечает национальным интересам России. Также радио процитировало, что Россия будет продолжать поставки урана в США, потому что «это выгодно», передает РИА «Новости».

    Китайское государственное издание «Хуанцю шибао» опубликовало материал с заголовком «Путин Западу: успокойтесь, спите спокойно», отметив ответ Путина на обвинения в планах России «напасть на НАТО». Президент назвал такие заявления «чушью».

    Издание также отметило призыв Путина к западным элитам «успокоиться» и обратить внимание на социально-экономические проблемы в своих странах. В отдельном материале издание опубликовало комментарии Путина о задержании Францией танкера, которое он назвал пиратством.

    Центральное телевидение Китая выпустило несколько материалов с цитатами Путина. Так, они обратили внимание на слова президента о том, что «украинского конфликта можно было бы избежать, если бы НАТО не приблизилось к границам России…». Также опубликовано заявление Путина о том, что «без участия России международное равновесие невозможно».

    Телеканал также опубликовал реакцию Путина о том, что поставка ракет Tomahawk Украине спровоцирует новый виток эскалации, но не изменит ситуацию на поле боя, навредит отношениям между США и Россией.

    Кроме того, Центральное телевидение Китая обратило внимание на комментарии Путина по поводу высказывания президента США Дональда Трампа о «бумажном тигре».

    «Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и значит, это «бумажный тигр», что тогда сама НАТО, она что тогда из себя представляет?» – поинтересовался Путин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине.

    2 октября 2025, 15:25 • Новости дня
    МИД: В итальянских тюрьмах зафиксированы смерти российских граждан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Условия содержания заключенных в тюрьмах Италии вызывают серьезные опасения, говорится в докладе МИД России.

    По данным доклада, в итальянских тюрьмах фиксируются смертельные случаи с гражданами России, передает РИА «Новости».

    «Серьезные опасения вызывают условия существования заключенных в итальянских тюрьмах, которые нередко представляют угрозу их здоровью и жизни... Фиксируются смертельные случаи с российскими гражданами в итальянских тюрьмах», – говорится в документе.

    В МИД напомнили, что в декабре 2024 года «Обсерватория по правам человека» опубликовала сведения о пытках и нечеловеческом обращении с заключенными в тюрьме города Трапани, в которых подозреваются более десятка сотрудников. По состоянию на 31 декабря 2024 года в тюрьмах содержалось 60637 человек при допустимой вместимости 51347 человек.

    МИД указал, что в 2020 году в итальянской тюрьме покончил с собой россиянин, а в 2023 году еще один гражданин России умер от остановки сердца в другой тюрьме, объявив голодовку из-за отказа в переводе в Россию.

    В августе Британия досрочно освободила 26 тыс. заключенных из-за переполненных тюрем.

    В марте Франция побила рекорд по числу заключенных в тюрьмах.

    3 октября 2025, 12:22 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Путин не стал цитировать «жесткие» строки Пушкина

    Политолог Ткаченко: Узкий круг лиц на Западе поймут стихотворный посыл Путина

    Политолог объяснил, почему Путин не стал цитировать «жесткие» строки Пушкина
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе едва ли поймут литературные чтения Владимира Путина. Для этого нужно иметь определенный уровень культуры, который есть не у всех. Лишь очень узкий круг западных экспертов осмыслят посыл, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Путин на «Валдае» прочитал стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина».

    «Владимир Путин счел подходящим своему выступлению общий тон стихотворения Александра Пушкина «Бородинская годовщина». Та же часть, которую президент не стал цитировать, – довольно жесткая и агрессивная. В ней поэт обращается, в частности к Польше. Думаю, российский лидер решил, что такие краски сейчас неуместны», – предположил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Отрывок, о котором идет речь, содержит следующие строки:

    Но знайте, прошеные гости!
    Уж Польша вас не поведет:
    Через ее шагнете кости!..»
    Сбылось — и в день Бородина
    Вновь наши вторглись знамена
    В проломы падшей вновь Варшавы;
    И Польша, как бегущий полк,
    Во прах бросает стяг кровавый —
    И бунт раздавленный умолк.

    По мнению Ткаченко, на Западе едва ли поймут литературное высказывание Путина. «Для этого нужно иметь определенный уровень культуры, который не у всех есть. Лишь очень узкий круг американских и европейских экспертов осмыслят посыл. Наше противостояние носит комплексный характер. Мы ищем истоки нашей позиции в истории, в культуре. В этом смысле Пушкин – наша подмога», – рассуждает политолог.

    Говоря о выступлении президента на «Валдае», Ткаченко обратил внимание, что особое внимание было уделено отношениям Москвы и Вашингтона. «Высказано желание сотрудничать, искать компромиссы, а также призывы к возвращению классической дипломатии. Путин вновь протягивает руку США», – считает собеседник. Это контрастирует с риторикой в адрес Европы, добавил спикер.

    «Россию не интересуют нынешние элиты ЕС как возможный партнер. Они не собираются учитывать наши интересы и представляют для нас скорее источник угрозы. Поэтому тональность заявлений была соответствующей», – отметил эксперт. Впрочем, в вопросе контактов российской и американской сторон не все гладко.

    «Речь не столько о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk (сообщения об этом – часть информационной войны), сколько о ДСНВ. Выгодное для американцев предложение по этому договору Штаты просто игнорируют. Складывается впечатление, что Вашингтон не хочет с нами вести сущностные переговоры. Но мы руки точно не опускаем. Будем и дальше работать, искать контакты с Дональдом Трампом, с руководством Белого дома», – подчеркнул Ткаченко.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Чеснаков. По его словам, основная часть выступления Путина на «Валдае» касалась вопросов взаимоотношений России и Запада. «Многие тезисы были сформулированы и артикулированы впервые, что само по себе требует внимания. Однако главное – набралась критическая масса, которая позволяет операционализировать позицию России по отношению Европе, – это «дремлющий медведь», готовящийся к зиме», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Россия открыто заявляет об отсутствии намерений вступать в прямую конфронтацию с Европой, однако если Брюссель будет иметь неосторожность вывести медведя из дремоты, то последствия будут самыми печальными. Ведь, как известно, медведи крайне опасны, если зимой их вывести из сонливого состояния», – подчеркнул эксперт.

    По его оценкам, на основную часть европейской элиты этот сигнал, скорее всего, не подействует. «Им сейчас очень нравится находиться в фокусе внимания медиа – находить различные «угрозы» и грозить в восточном направлении. Механизм нагнетания истерии запущен, его просто так не остановить», – пояснил политолог.

    «Однако на тех, кто принимает реальные решения, эти сигналы могут и подействовать. Пока все указывает на то, что Брюссель одновременно до ужаса боится (видно по панике с дронами), но при этом уже оказался в берлоге с дремлющим медведем и не знает из нее выхода. Просто пятиться назад тоже опасно», – заключил Чеснаков.

    Напомним, Владимир Путин на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» зачитал стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина». Президент рассказал, что дома у него всегда под рукой томик данного поэта, к которому он часто обращается.

    По словам главы государства, накануне форума он наткнулся на строки о Бородинской битве, которые показались ему удивительно современными. Путин подчеркнул, что стихотворение произвело на него «очень серьезное впечатление», будто оно было написано «вчера».

    В ходе пленарной сессии российский лидер высказал свое мнение «по поводу того, что происходит в мире, какова здесь роль нашей страны и как мы видим перспективы развития». Глава государства назвал шесть принципов нового полицентричного мира, среди которых более открытое «творческое пространство внешнеполитического поведения», динамичность пространства многополярности, неотделимость друг от друга возможностей и опасностей многополярного мира.

    Путин отметил, что Россия, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации и создать общее пространство безопасности, «дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО» – сначала 1954 году, «а второй раз – в ходе визита президента США Клинтона в Москву» в 2000 году. Однако «наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов», добавил президент.

    Он напомнил об усилиях оппонентов «вышибить Россию из мировой системы, загнать нас в политическую, культурную, информационную изоляцию и экономическую автаркию». Как оказалось, мировая система, «откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает», «потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия», подчеркнул российский лидер.

    Вместе с тем Европа продолжает следовать «блоковым замашкам» и раздувает из Москвы образ врага. По словам Путина, верить в то, что Россия собирается нападать на НАТО, могут «либо очень некомпетентные» или «просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить». «Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами», – обратился глава государства.

    Путин также коснулся вопроса украинского кризиса. По его словам, для ряда стран ситуация на Украине – «это карта в другой, гораздо более масштабной игре». «Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля – да и немножко заработать на войне», – пояснил президент.

    Он сказал, что согласен с президентом США Дональдом Трампом, который говорил, что если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. По его словам, нынешняя американская администрация прямо заявляет свои интересы, «но зато без всякого лишнего лицемерия». «Но тогда, извините, и Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США», – заключил Путин.

    2 октября 2025, 20:48 • Новости дня
    Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом
    Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом
    @ Michael Gloss

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» рассказал о подвиге погибшего в ходе СВО сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса. Глава государства подчеркнул, что Глосс, несмотря на гражданство США, «был русским солдатом» и воевал наравне с другими военнослужащими, проявив мужество и самоотверженность.

    «Нет, я этого не знал. Узнал об этом, когда поступил указ, проект указа о его награждении орденом Мужества. Честно, не скрою, меня это самого немало удивило», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Он добавил, что погибший Майкл Глосс, несмотря на американское происхождение, был русским солдатом. Путин также подчеркнул, что Глосс воевал наравне с другими российскими военнослужащими.

    «Воевал достойно. Получил тяжелое ранение и вместе с другим своим товарищем, с русским, третий товарищ их вытащил, получил 25% ожогов тела. И вот этот молодой парень сам, истекая кровью, пытался оказывать помощь своему русскому товарищу по оружию. К сожалению, их заметил дрон, сбросил мину – и оба погибли», – рассказал президент.

    «Я сейчас говорил о людях разных национальностей, которые считают себя русскими солдатами. Вот он, хоть и американец, он был русским солдатом», – подчеркнул Путин

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВДВ Михаил Теплинский назвал погибшего в зоне специальной военной операции на Украине сына заместителя директора ЦРУ Майкла Александра Глосса героем. СМИ сообщили о гибели сына Джулиан Галлины Глосс на Украине. В ЦРУ подтвердили информацию о его гибели в боях на Украине.

    2 октября 2025, 23:10 • Новости дня
    Протестующие в Марокко ранили сотни полицейских

    В Марокко в ходе протестов начались штурмы административных зданий

    Протестующие в Марокко ранили сотни полицейских
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти страны сообщили о сотнях раненых среди полицейских и нападениях на госучреждения, а также о гибели трех человек на фоне массовых акций протеста.

    Протестующие штурмуют административные здания и центры безопасности с целью захвата оружия, заявил официальный представитель МВД Марокко Рашид аль-Хальфи, передает ТАСС. По его словам, часть манифестаций перестала быть мирной, а действия участников приобрели черты преступных, включая попытки захвата оружия и техники.

    Аль-Хальфи отметил: «Беспрецедентные преступные действия дошли до нападений и штурмов административных учреждений и центров безопасности с целью захвата оружия, техники и боеприпасов». МВД пообещало принять все необходимые меры против виновных в насилии, вандализме и подстрекательстве к беспорядкам, сохраняя при этом гарантию права на мирный протест.

    Ведомство сообщило о сотнях раненых среди сотрудников полиции, а также об актах вандализма в отношении муниципальных учреждений, банков, медицинских центров и магазинов. Известно о трех погибших в результате насилия. По информации СМИ, участники беспорядков использовали холодное оружие, зажигали покрышки и применяли газовые баллоны.

    Акции протеста проходят с 27 сентября во многих городах страны. Их организовало молодежное объединение GenZ212, требующее реформ образования и здравоохранения, борьбы с коррупцией и безработицей, а также улучшения уровня жизни граждан.

    Протестующие выражают недовольство значительными тратами на спортивную инфраструктуру к Кубку африканских наций-2025 и ЧМ-2030 на фоне нехватки социальных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость ужесточения политики по отношению к Алжиру. Багдад и Рабат назвали неприемлемым план переселения палестинцев из сектора Газа.

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Немецкую авиацию затягивает в «нисходящую спираль»

    Крупные сокращения и рейсов, и персонала происходят в авиакомпании, которая до последнего времени являлась символом экономической мощи не только Германии, но и всей Европы – в «Люфтганзе». Руководство авиакомпании требует государственной поддержки и страдает от давления профсоюзов. Как и почему знаменитое предприятие приходит в упадок? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

