Tекст: Вера Басилая

Теракты, проведенные ВСУ в акватории Новороссийска, лишь повысили мировую стоимость энергоресурсов, передает

РИА «Новости».

В то же время отмечается, что Россия быстро восстановила контроль над ситуацией после атаки. В публикации The National Interest журналисты сочли атаку проукраинских элементов отчаянной, которая была направлена на стратегическую передышку.

Автор статьи подчеркнул, что эти действия стали сигналом о необходимости немедленного заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Он отметил, что дальнейшие дестабилизирующие шаги Киева, происходящие из-за отчаяния, способны принести долгосрочные негативные последствия для мировой экономики.

По мнению аналитиков, теракты в важной акватории указывают на нарастающую угрозу стабильности международных энергетических поставок, а также демонстрируют устойчивость российских инфраструктурных объектов к подобным атакам.

Напомним, безэкипажные катера повредили причал ВПУ-2 морского терминала КТК под Новороссийском.

Власти Казахстана выразили протест из-за очередной атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.

Российский МИД осудил атаки Киева на танкеры и нефтяную инфраструктуру в районе Новороссийска, назвав их террористическими действиями.