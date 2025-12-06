Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.6 комментариев
TNI: Удары ВСУ по Новороссийску повысили цены на энергорынке
Удары украинских дронов по Новороссийску привели к росту мировых цен на энергоресурсы, сообщило издание The National Interest.
Теракты, проведенные ВСУ в акватории Новороссийска, лишь повысили мировую стоимость энергоресурсов, передает
В то же время отмечается, что Россия быстро восстановила контроль над ситуацией после атаки. В публикации The National Interest журналисты сочли атаку проукраинских элементов отчаянной, которая была направлена на стратегическую передышку.
Автор статьи подчеркнул, что эти действия стали сигналом о необходимости немедленного заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Он отметил, что дальнейшие дестабилизирующие шаги Киева, происходящие из-за отчаяния, способны принести долгосрочные негативные последствия для мировой экономики.
По мнению аналитиков, теракты в важной акватории указывают на нарастающую угрозу стабильности международных энергетических поставок, а также демонстрируют устойчивость российских инфраструктурных объектов к подобным атакам.
Напомним, безэкипажные катера повредили причал ВПУ-2 морского терминала КТК под Новороссийском.
Власти Казахстана выразили протест из-за очередной атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.
Российский МИД осудил атаки Киева на танкеры и нефтяную инфраструктуру в районе Новороссийска, назвав их террористическими действиями.