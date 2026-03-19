Эксперт Богданова-Шемраева посоветовала не брать отпуск в мае
Работникам советуют внимательнее планировать отпуск, поскольку майские каникулы снижают итоговую сумму отпускных по сравнению с месяцами с большим числом рабочих дней, заявила глава департамента по работе с персоналом российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
Выбирать время отдыха стоит с оглядкой на календарь праздников, пояснила Богданова-Шемраева ТАСС.
Размер отпускных рассчитывается по специальной формуле, и знание нюансов помогает заметно увеличить выплаты.
По ее словам, май остается наименее выгодным месяцем для отдыха. «Не рекомендуется брать отпуск в мае: в этом месяце много праздничных дней, из-за чего средний дневной заработок получается выше отпускных. Если ваша цель – максимизировать выплаты, планируйте отпуск на другие месяцы», – указала она.
Эксперт уточнила, что в 2026 году наиболее выгодными месяцами будут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь, а самым прибыльным окажется июль с 23 рабочими днями. Она также посоветовала включать в отпуск и выходные, пояснив, что за субботу и воскресенье сотруднику тоже начисляются отпускные.
Напомним, в производственном календаре на 2026 год январь с 15 рабочими днями и май с 19 рабочими днями названы наименее выгодными месяцами для отпуска. Кадровый эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская заявляла о невыгоде отпуска в январе 2026 года для сотрудников на окладе из-за малого числа рабочих дней.