Российский борец Шаваев решил выступать за Киргизию

Двукратный чемпион России по борьбе Малик Шаваев перешел в сборную Киргизии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Двукратный чемпион России по вольной борьбе, победитель Игр БРИКС 2024 года 29-летний Малик Шаваев сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за сборную Киргизии, передает ТАСС. О смене гражданства сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Шаваев сменил спортивное гражданство. Он будет выступать за Киргизию. Мы получим за него компенсацию. Это не лидер сборной, нормальная практика. Большая ли компенсация? Хотелось бы больше», – отметил Мамиашвили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неделю назад двукратный чемпион России Шамиль Мамедов сообщил, что будет выступать за Болгарию.

Боец ММА Джефф Монсон выступил с критикой спортсменов, сменивших гражданство ради международных соревнований. В свою очередь, шестикратный чемпион России по автогонкам Михаил Симонов отметил, что такие спортсмены со временем захотят вернуться на родину.