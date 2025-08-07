Шестикратный чемпион России: Сменившие гражданство спортсмены захотят вернуться

Гонщик Симонов: Сменившие гражданство спортсмены захотят вернуться

Tекст: Дарья Григоренко

«Рано или поздно они захотят вернуться. Не знаю, мне сложно ответить. Лично я о таком никогда не думал. Нет ничего плохого, скажем, если пилоты выступают под нейтральным флагом и возвращаются обратно», – заявил Симонов, передает Газета.Ru.

Он отметил, что трудно судить о мотивах спортсменов, меняющих гражданство, поскольку у каждого своя ситуация и причины. Симонов считает, что спортсмены принимают такие решения осознанно, но иногда впоследствии могут сожалеть о своем выборе.

Симонов напомнил, что Международный олимпийский комитет в марте 2022 года отстранил российских и белорусских спортсменов и рекомендовал не допускать их к международным стартам, а в декабре 2023 года разрешил россиянам участвовать в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. В итоге на Игры поехали 15 российских атлетов, которым было запрещено использовать национальную символику.

По словам Симонова, многие спортсмены вынуждены соглашаться на выступления под нейтральным флагом, потому что у них нет другого выхода. Он также напомнил позицию министра спорта Михаила Дегтярева, который считает, что спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, не нарушают никаких норм, главное – чтобы они возвращались в Россию.

Симонов подчеркнул, что участие в международных соревнованиях важно для профессионального роста: «Без выступлений за границей ты не так сильно развиваешься, потому что на международном уровне сталкиваешься с разными соперниками». Он добавил, что не осуждает выбор коллег и считает, что у каждого свой путь в спорте.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Юлия Пахалина, проживающая более 20 лет в США, заявила, что готова вернуться в Россию, если ей предложат достойную зарплату.

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала, что иностранные спортсмены пишут, что им не хватает российской сборной на международных турнирах.