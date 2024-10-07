Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.38 комментариев
Ромашина рассказала о реакции иностранцев на отсутствие сборной России в турнирах
Ромашина рассказала, что иностранные спортсмены скучают по российским синхронисткам
Иностранные спортсмены пишут, что им не хватает российской сборной на международных турнирах, сообщила семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.
Ромашина подчеркнула, что некоторым конкурентам выгодно отсутствие россиянок, и за последние годы в синхронном плавании изменился лидер – теперь доминирует команда Китая. Однако есть и те, кто искренне желает возвращения российских спортсменок на мировую арену, передает Metaratings.ru.
Ромашина отметила, что иностранные спортсмены пишут российской команде, выражая сожаление об их отсутствии. «Они хотят видеть в синхронном плавании больше лоска, больше искусства, что всегда привносила сборная России на соревнованиях», – рассказала олимпийская чемпионка. По ее мнению, необходимо подтолкнуть иностранных коллег к более открытому выражению своей позиции относительно возвращения России в спорт. Многие из них, несмотря на личную поддержку, боятся огласки своих мнений и предпочитают оставаться в тени.
Служба внешней разведки России предупредила о намерении Вашингтона начать новую кампанию по дискредитации российских спортсменов в таких видах спорта, как синхронное плавание, фигурное катание и художественная гимнастика.