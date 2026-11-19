Tекст: Олег Исайченко

В Шэньчжэне на полях саммита АТЭС завершились трехсторонние переговоры лидеров России, Китая и США. Встреча проходила в резиденции председателя КНР Си Цзиньпина, она продолжалась около полутора часов. Открывая мероприятие, руководитель Поднебесной призвал Москву, Пекин и Вашингтон «подать пример» остальному миру, сотрудничая в решении международных проблем.

Он уточнил, что человечество живет в «глобальной деревне», где «судьбы всех людей взаимосвязаны», а у трех государств имеется особая ответственность перед планетой. С этим согласился и Владимир Путин. Он напомнил, что именно Россия, Китай и США стояли у истоков создания ООН. На этом фоне президент подчеркнул важность сохранения и укрепления системы международного права.

В свою очередь Дональд Трамп подчеркнул исторический характер встречи. Выразив надежду на то, что лидерам удастся создать «лучшее будущее», глава Белого дома предложил обсудить вопрос сокращения ядерных вооружений. Еще одной сферой сотрудничества американский лидер назвал поиск способов защиты от «вышедших из-под контроля» глобальных организаций. Таковым он назвал, в частности, Международный уголовный суд (МУС).

По итогам встречи была принята совместная декларация. В документе стороны выразили готовность способствовать реформированию ООН, чтобы организация могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы. Кроме того, страны намереваются увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран.

Главы государств также подчеркнули значимость соблюдения принципа иммунитета официальных лиц, согласившись, что МУС и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять полномочиями. При этом Россия, Китай и США подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей. На этом фоне стороны договорились о диалоге по снижению рисков в данной сфере.

Позже, во время пресс-конференции по итогам визита в Китай, Владимир Путин назвал состоявшуюся встречу «страницей в истории дипломатии» и выразил пожелание, чтобы состоявшийся диалог имел реальное продолжение. «Но мне бы очень хотелось, чтобы это имело свое продолжение хотя бы в том смысле, что по сверке часов, по ряду ключевых направлений, на мой взгляд, если не договоренность, то взаимное понимание имело место. Прежде всего что касается историзма, исторического значения и так далее: раньше таких встреч не было, вот она состоялась, и это, безусловно, какая-то страница в истории дипломатии», – сказал российский лидер.

Он также отметил, что событие было инициировано Си Цзиньпином, которому удалось создать атмосферу «свободного обмена мнениями». По словам Путина, «сам настрой наших сегодняшних собеседников и партнеров нас все-таки настраивает на позитивный лад». «И лучше, если есть какие-то договоренности, даже если они до конца не реализуются, чем отсутствие их вообще», – акцентировал президент.

Не обошел стороной глава государства и сравнение прошедшей встречи с Ялтинской конференцией, часто звучавшее в последние дни. «В Ялте никто не делил мир, в Ялте не было раздела мира на зоны влияния. Ялта просто зафиксировала реалии, которые сложились после Второй мировой войны», – отметил он, добавив, что и в сегодняшних конфликтах придется согласиться с реалиями.

В экспертной среде отмечают – трехсторонний диалог уже сейчас вошел в историю, поскольку никогда ранее лидеры России, Китая и США не собирались за одним столом. При этом никто не ждал сиюминутных решений. Стороны сконцентрировались на долгосрочных и глобальных вопросах, поиск решения которых назрел давно.

«Трехсторонняя встреча стала своеобразным пунктиром к контуру будущей архитектуры международной политики. Гегемонистский миропорядок окончательно канул в Лету. Ему на смену приходит многополярная система, залогом стабильности которой станет взаимодействие великих держав»,

– пояснил Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Примечательно, что в качестве отдельного полюса не просматривается ЕС. «Европа «запуталась» в бесконечных фобиях и попытках навязать другим собственные идеалы и идеологемы. Подобному поведению в будущем нет места», – пояснил собеседник.

Он добавил, что новый миропорядок выстраивается не на противостоянии. Центральным в грядущую «эпоху сотрудничества» будет желание найти компромисс по самым разным вопросам. «Конечно, между Россией, США и Китаем было и есть немало противоречий. Они будут возникать и дальше, но главное, что показали сегодня лидеры – это готовность к обсуждению и пониманию тех или иных проблем», – говорит эксперт.

«В этой связи можно с уверенностью отметить, что за столом в Шэньчжэне собрались лидеры ответственных держав, от решений которых зависит судьба всей планеты. Неслучайно Владимир Путин подчеркивает важность такого трехстороннего диалога. Наш президент всегда последовательно выступал за справедливое реформирование системы международных отношений, и теперь мы видим, что в этом с ним соглашаются и КНР с США», – подчеркивает Мартынов.

Еще один важный итог встречи – поставленная точка в вопросе якобы изоляции России, добавил политолог Марат Баширов, профессор НИУ ВШЭ. «Москва остается важнейшим актором глобальной геополитики – география, транспортные маршруты, энергетика и вопросы безопасности делают невозможным формирование устойчивой международной архитектуры без учета российских интересов», – пояснил он.

По его словам, прошедшая встреча стала реальной попыткой сформировать новую платформу международного взаимодействия. «Возможно, именно здесь начинается создание актуальной модели глобальных отношений – через торговлю, экономику, безопасность и прагматичный диалог, а не через прежнюю логику блокового противостояния», – считает собеседник.

При формировании повестки трехсторонней встречи важным был вопрос безопасности, добавляет Алексей Малинин, соучредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества». «При этом безопасность разные участники понимают по-разному, и приоритеты в этой сфере у всех свои», – поясняет политолог, добавляя, что Москве, Пекину и Вашингтону предстоит много работы в будущем.

Проблемы Тайваня, размещение американских ракет малой и средней дальности в Тихоокеанском регионе, вопросы сдерживания – если сторонам удастся выстроить постоянный диалог по перечисленным направлениям, это окажет позитивное влияние на глобальную безопасность. «При этом Москва демонстрирует последовательность дипломатической позиции. С какими бы противоречиями ни приходилось работать, мы всегда готовы договариваться, основываясь на конструктивных и прагматичных позициях», – заметил Малинин.

«Наиболее любопытным и несколько неожиданным на трехсторонней встрече лидеров России, США и Китая стал довольно решительный призыв Си Цзиньпина к отказу от ядерного оружия», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Он напомнил, что подобных заявлений от крупных ядерных держав не звучало уже очень давно – со времен Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. «Видимо, китайская сторона, даже прекрасно понимая, что этого не произойдет, решила таким образом подчеркнуть важность миролюбивой повестки и стать ее глашатаем», – допустил собеседник.

Политолог также назвал показательным демарш в отношении Международного уголовного суда (МУС). «Инициатива исходит от США. У них крайне напряженные отношения с этой структурой. Россия не видит для себя оснований поддерживать МУС и поэтому присоединилась к позиции Вашингтона. Примечательно, что к этому фактически примкнула и КНР: обычно Пекин крайне осторожно выстраивает линию в отношении любых международных организаций и старается сохранять нейтралитет», – детализировал эксперт.

Главным итогом саммита аналитик назвал сам факт того, что три наиболее влиятельные державы сочли необходимым продемонстрировать возможность такого формата. «На мой взгляд, пока речь идет не столько о создании нового миропорядка, сколько об окончательном завершении старого», – рассуждает собеседник.

«Еще 10-15 лет назад невозможно было представить, что Штаты станут частью подобной конфигурации. Тогда они не считали себя равными или сопоставимыми с кем-либо еще. Сегодня ситуация изменилась: США готовы участвовать в разговоре, даже если он мгновенно не приносит конкретных результатов», – считает Лукьянов.

При этом в столь нестабильный период переустройства миропорядка Россия вступает в качестве важнейшего фактора глобальной устойчивости, подчеркивает Павел Селезнев, профессор ВАК, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

«В условиях эрозии международных институтов, ослабления прежних правил и роста риска масштабных конфликтов наша страна выступает как сила, способная удерживать мировой баланс, в том числе в вопросах стратегической безопасности»,

– пояснил политолог. Однако рассчитывать исключительно на дипломатические договоренности недостаточно. «Нам по-прежнему стоит опираться на свои возможности в этом контексте», – подчеркивает аналитик. По его словам, не менее важен сегодня и экономический потенциал. «Несмотря на санкционное давление, Россия демонстрирует устойчивость и сохраняет возможности для дальнейшего роста», – продолжил Селезнев.

В целом, замечает политолог, встреча в Шэньчжэне обозначила важный фундамент для будущей архитектуры международных отношений. «Формирование нового мирового порядка – это длительный процесс, в котором политические договоренности должны подкрепляться экономическими и инфраструктурными возможностями. Россия должна использовать нынешнее окно возможностей, опираясь на собственные интересы и суверенитет», – заключил спикер.