70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?13 комментариев
В старом доме в центре Москвы загорелась бытовая техника
В старом доме в Газетном переулке в Москве загорелась бытовая техника
В квартире шестиэтажного дома старой постройки в Газетном переулке в центре Москвы произошло возгорание бытовой техники, сообщили в экстренных службах столицы.
На пятом этаже шестиэтажного дома старой постройки в Газетном переулке в Москве произошло возгорание бытовой техники в квартире. В настоящий момент площадь пожара уточняется, передает РИА «Новости».
Прибывшие на место дежурные расчеты пожарных проводят тщательную проверку деревянных перекрытий и перегородок исторического здания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца возгорание утеплителя произошло в строящемся жилом доме на севере столицы.
В прошлом месяце в Москве загорелась квартира на втором этаже многоэтажного дома в Игарском проезде.
Летом огонь охватил личные вещи и мебель в одной из квартир Таганского района Москвы.