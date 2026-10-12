12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.0 комментариев
В Москве арестовали обвиняемого в домогательствах к девочке в ПВЗ
Суд в Москве арестовал мужчину за домогательства к подростку в ПВЗ
Столичный суд заключил под стражу обвиняемого в нападении на несовершеннолетнюю девушку в пункте выдачи заказов на востоке Москвы, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.
Инцидент произошел 2 октября в пункте выдачи товаров на 13-й Парковой улице. Злоумышленник напал на несовершеннолетнюю девушку и начал к ней домогаться, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
В отношении нападавшего завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Мужчина оперативно установлен и задержан, ему предъявили обвинение.
«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце петербургского тренера по бальным танцам обвинили в домогательствах к детям. В феврале новосибирского тренера задержали по делу о домогательствах.