В Москве арестовали обвиняемого в домогательствах к девочке в ПВЗ

Суд в Москве арестовал мужчину за домогательства к подростку в ПВЗ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел 2 октября в пункте выдачи товаров на 13-й Парковой улице. Злоумышленник напал на несовершеннолетнюю девушку и начал к ней домогаться, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

В отношении нападавшего завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Мужчина оперативно установлен и задержан, ему предъявили обвинение.

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце петербургского тренера по бальным танцам обвинили в домогательствах к детям. В феврале новосибирского тренера задержали по делу о домогательствах.