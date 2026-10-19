Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.9 комментариев
Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в центре Москвы
МЧС: Пожарные спасли четырех человек при пожаре на Новинском бульваре в Москве
В результате пожара в квартире на Новинском бульваре в Москве спасены четыре человека, в том числе один ребенок, возгорание ликвидировано, сообщил столичный главк МЧС.
Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в одной из квартир в центре столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского главка министерства.
«В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Новинский бульвар, дом 28/35, строение 1… Спасены четыре человека, в том числе один ребенок… Пожар ликвидирован», – сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в квартире на первом этаже жилого дома загорелись личные вещи, площадь возгорания составила пять квадратных метров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посетителей Пушкинского музея эвакуировали из-за пожарной тревоги.
В августе самолет МЧС доставил в Москву девять пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе.
В феврале пожарные спасли десять человек при пожаре в многоэтажном доме столицы.