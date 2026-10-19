Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в центре Москвы

МЧС: Пожарные спасли четырех человек при пожаре на Новинском бульваре в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в одной из квартир в центре столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского главка министерства.

«В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Новинский бульвар, дом 28/35, строение 1… Спасены четыре человека, в том числе один ребенок… Пожар ликвидирован», – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в квартире на первом этаже жилого дома загорелись личные вещи, площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посетителей Пушкинского музея эвакуировали из-за пожарной тревоги.

В августе самолет МЧС доставил в Москву девять пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе.

В феврале пожарные спасли десять человек при пожаре в многоэтажном доме столицы.