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Посетителей Пушкинского музея эвакуировали из-за пожарной тревоги
В Москве эвакуировали посетителей Пушкинского музея из-за пожарной тревоги
Персонал и посетителей Пушкинского музея в центре Москвы вывели из здания из-за срабатывания автоматической системы пожарной сигнализации.
Причиной инцидента стала сработавшая пожарная сигнализация, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«Предварительно, в музее произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации», – сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что на время проверки из музея были эвакуированы все посетители и сотрудники. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Пушкинском музее произошла эвакуация. Позднее учреждение возобновило работу.