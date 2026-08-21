Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.0 комментариев
Собянин: Московский заказ стимулирует развитие промышленности по всей стране
Московские заказы на электробусы и спецтехнику способствовали созданию более 100 тыс. рабочих мест на предприятиях по всей России, заявил член высшего совета «Единой России», мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин по итогам визита на завод «КамАЗ» в Набережных Челнах заявил о значительном влиянии московских заказов на развитие промышленности в регионах. В производстве техники для столицы задействованы компании из более чем 30 субъектов страны.
«Парк московского транспорта и городского хозяйства насчитывает свыше 15 тысяч единиц техники «КамАЗа». Наши электробусы – как первую модель, так и новейшую – разработали специалисты научно-технологического центра на основной производственной площадке предприятия в Набережных Челнах. Именно здесь прорабатывается проектная документация, а перспективные модели проходят обкатку и доработку перед запуском в серию», – рассказал градоначальник.
Собянин отметил, что доля отечественного оборудования в электробусах достигает почти 95%. Поставщики комплектующих работают в Башкортостане, Татарстане, а также в Московской, Ульяновской, Костромской, Владимирской и Нижегородской областях. Основная сборка машин проходит в Нефтекамске, а финальный этап – на заводе в Москве.
По словам мэра, тяговые батареи производятся в ОЭЗ «Технополис Москва», а до конца года в ТиНАО заработает крупный завод по их выпуску.
С 2011 года Москва закупила свыше 10 тыс. специализированных машин «КамАЗ». Долгосрочные контракты позволяют предприятиям планировать развитие на десятилетия, наращивать мощности и укреплять технологический суверенитет страны.
Накануне делегация правительства Москвы во главе с Сергеем Собяниным посетила производственные площадки завода «КамАЗ».
Ранее мэр столицы отметил востребованность высокотехнологичных решений московских компаний по всей России.
Программа обновления московского транспорта помогает развивать машиностроение во многих субъектах страны.