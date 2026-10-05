Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.3 комментария
Собянин: С 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы летело 9 994 беспилотника
В период с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы было запущено почти 10 тыс. беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В период с 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября в сторону Московского региона летело 9994 БПЛА», – написал он в своем канале в Max. Большая часть беспилотников была нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах.
Однако 862 аппарата были уничтожены на подлете к столице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник силы ПВО уничтожили девять летевших на Москву беспилотников.
В воскресенье ПВО ликвидировала пять летевших на Москву дронов.