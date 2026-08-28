Безруков сообщил об объединении Московского губернского театра и МХАТ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Московский губернский театр станет частью МХАТ имени Горького, а его здание в Кузьминках превратится в Губернскую сцену, передает ТАСС.

«В этом году у нас происходит историческое событие – Московский губернский театр (МГТ) интегрируется в МХАТ им. М. Горького. Именно интегрируется – он становится частью МХАТ», – отметил художественный руководитель МХАТ Сергей Безруков.

По словам народного артиста России, главной задачей театра остается живой диалог со зрителем, а не погоня за сиюминутными трендами. Он подчеркнул, что МХАТ должен быть прежде всего нужным и актуальным для публики.

Основная сцена МХАТ имени Горького после капитального ремонта откроется, предположительно, осенью 2028 года, к 130-летию театра. В настоящее время идет сложный процесс подготовки документации, а спектакли проходят в арт-пространстве в фойе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года Сергей Безруков возглавил МХАТ имени Горького в должности художественного руководителя.

После этого назначения он сохранил за собой аналогичный пост в Московском Губернском театре.

В июне генеральным директором МХАТ стала бывший руководитель Губернского театра Лариса Вильясте.