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Безруков сообщил об объединении Московского губернского театра и МХАТ
Московский губернский театр (МГТ) будет интегрирован в МХАТ им. М. Горького, сообщил художественный руководитель МХАТ, народный артист РФ Сергей Безруков.
Московский губернский театр станет частью МХАТ имени Горького, а его здание в Кузьминках превратится в Губернскую сцену, передает ТАСС.
«В этом году у нас происходит историческое событие – Московский губернский театр (МГТ) интегрируется в МХАТ им. М. Горького. Именно интегрируется – он становится частью МХАТ», – отметил художественный руководитель МХАТ Сергей Безруков.
По словам народного артиста России, главной задачей театра остается живой диалог со зрителем, а не погоня за сиюминутными трендами. Он подчеркнул, что МХАТ должен быть прежде всего нужным и актуальным для публики.
Основная сцена МХАТ имени Горького после капитального ремонта откроется, предположительно, осенью 2028 года, к 130-летию театра. В настоящее время идет сложный процесс подготовки документации, а спектакли проходят в арт-пространстве в фойе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года Сергей Безруков возглавил МХАТ имени Горького в должности художественного руководителя.
После этого назначения он сохранил за собой аналогичный пост в Московском Губернском театре.
В июне генеральным директором МХАТ стала бывший руководитель Губернского театра Лариса Вильясте.