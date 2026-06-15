Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.2 комментария
Пасынок кронпринца Норвегии получил четыре года тюрьмы
Пасынок кронпринца Норвегии Мариус Хёйби получил четыре года тюрьмы
В Норвегии пасынок кронпринца Мариус Борг Хёйби получил четыре года тюрьмы по обвинениям в изнасиловании.
Пасынок норвежского кронпринца Мариус Борг Хёйби был приговорен судом Осло к четырем годам тюрьмы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
По данным суда, он признан виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании и ряде других преступлений.
Хёйби не признал себя виновным по самым тяжким эпизодам, включающим обвинения в изнасиловании, и имеет право обжаловать приговор. Расследование в отношении представителя королевской семьи началось в 2024 году и со временем пополнилось новыми эпизодами.
Обвиняемый отвергает претензии в сексуальном насилии, однако во время следствия признал, что применял физическое насилие против одной из жертв под воздействием наркотиков. Мариус Борг Хёйби вошел в королевскую семью в 2001 году, когда его мать Метте-Марит вышла замуж за кронпринца Хокона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби оставался под стражей до окончания процесса по делу о 32 эпизодах, включая четыре изнасилования.
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит принесла извинения за дружбу с Джеффри Эпштейном на фоне судебного процесса над ее сыном по обвинениям в изнасиловании и жестоком обращении.
Ранее Мариусу Боргу Хёйби предъявили обвинения в 23 преступлениях, включая изнасилования, сексуально оскорбительное поведение, насилие и другие правонарушения против более чем десяти человек.