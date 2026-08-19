Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?3 комментария
Путин заявил об отсутствии критических последствий террористических атак на объекты России
Удары украинских сил по российской промышленности и инфраструктуре наносят вред экономике, однако не несут критической угрозы для страны, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин оценил влияние атак ВСУ на российские объекты, передает ТАСС. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства отметил, что такие действия противника сказываются на экономических темпах.
«На экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры», – подчеркнул российский лидер.
По словам президента, несмотря на очевидный вред от подобных ударов, критических последствий для России от них «нет, не было и быть не может».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава государства указал на необходимость наращивания выпуска средств ПВО.
Российский лидер назвал отступление украинской армии главной причиной перехода Киева к террористическим атакам.
Президент поручил правительству разработать меры для полного устранения последствий ударов по гражданским объектам.