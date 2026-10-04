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    Нищета вынуждает Британию вернуться в Евросоюз с повинной
    В туалетах финских депутатов нашли следы «российской угрозы»
    Эксперт: Логистику по мостам через Днепр можно прервать без нанесения вреда
    Кашпировский перед смертью пожалел о переезде в США
    Карасин объяснил, как трактовать предупреждение МИД дипломатам в Киеве
    Уничтожена украинская диверсионная группа в Сумской области
    Южнокорейские истребители FA-50GF начали охранять восточную границу Польши
    Штайнмайер признал разочарование немцев спустя 36 лет после объединения
    Военный летчик объяснил спасение лайнера FlyDubai «защитой от дурака»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    11 комментариев
    4 октября 2026, 06:13 • Новости дня

    Hurriyet: Катамаран FiloJet затонул у Северного Кипра из-за открытых отсеков

    Hurriyet: Катамаран затонул у Северного Кипра из-за открытых отсеков

    Tекст: Катерина Туманова

    Тотальная халатность могла стать причиной трагедии у берегов Северного Кипра в августе, когда полный пассажиров катамаран FiloJet пошел ко дну, о чем стало известно в ходе судебных слушаний.

    Расследование показало, что на судне были водонепроницаемые отсеки, и хотя двери этих отсеков должны были быть закрыты, некоторые из них были открытыми, что и привело к быстрому затоплению судна, пишет газета Hurriet.

    Под стражей остаются девять подозреваемых, а в суде была представлена  информация о ремонте и водонепроницаемых отсеках судна.

    В представленной суду технической оценке указывалось, что предыдущие ремонтные работы на судне были поверхностными и некачественными.

    По итогам технической экспертизы было сделано заключение о том, что выполненные работы были «неприемлемыми». Одним из наиболее поразительных аспектов расследования стали водонепроницаемые отсеки судна.

    В суде были заслушаны показания некоторых подозреваемых, согласно которым  некоторые водонепроницаемые двери, которые должны были оставаться закрытыми во время плавания, оставались открытыми.

    Эксперты пришли к выводу, что закрытие дверей могло снизить скорость наполнения судна водой. В этом случае можно замедлить крен судна влево, что дало бы больше времени для эвакуации пассажиров.

    Напомним, катамаран FiloJet, следовавший из Кирении в турецкий порт Ташуджу 30 августа, перевернулся и затонул на глубине 554 метра. Из 267 человек на борту удалось спасти 239 пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель отстранил от должности министра транспорта Эрхана Арыклы. Число жертв крушения катамарана FiloJet у берегов Кипра достигло 18 человек.

    3 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Кашпировский перед смертью пожалел о переезде в США

    Кашпировский перед смертью сожалел о переезде в США

    Кашпировский перед смертью пожалел о переезде в США
    @ Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В своем последнем интервью психотерапевт Анатолий Кашпировский назвал переезд в США одной из главных ошибок в жизни.

    «То, что я уехал в Штаты, было одной из моих глобальных ошибок в жизни. Мне не надо было ехать туда ни в коем случае», – говорил Кашпировский в интервью «Комсомольской правде» в 2024 году.

    По его словам, в США он выступал на телевидении, но, когда его голос начали переводить на польский, отказался продолжать работу, так как русский язык там не приветствовался.

    Кашпировский также сожалел о своей щедрости, из-за которой под конец жизни остался без собственного жилья. Он рассказал, что все раздарил детям и знакомым, а в Москве проживал в квартире, выданной Госдумой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу незадолго до смерти Анатолий Кашпировский перенес экстренную операцию.

    Продюсер Дворцов назвал причиной смерти Кашпировского остановку сердца.

    Психотерапевт Кашпировский скончался в возрасте 87 лет.

    Комментарии (7)
    3 октября 2026, 14:36 • Новости дня
    Россия направила Индии шесть нот из-за ареста танкера

    Посольство России направило Индии шесть нот из-за ареста судна с россиянами

    Россия направила Индии шесть нот из-за ареста танкера
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское посольство в Нью-Дели направило в МИД Индии шесть вербальных нот из-за ареста танкера с россиянами, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Российское посольство в Нью-Дели направило шесть вербальных нот в Министерство иностранных дел Индии в связи с арестом судна, на борту которого находятся граждане России, передает РИА «Новости». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что этот вопрос обсуждался на встрече посла с первым заместителем министра иностранных дел Индии Викрамом Мисри.

    «Посол обсуждал этот вопрос на встрече с первым заместителем министра иностранных дел Индии Викрамом Мисри», – заявила Захарова. Она также отметила, что посол направил письменное обращение к министру портов, судоходства и водных путей Индии с просьбой о личном вмешательстве в ситуацию.

    На данный момент на арестованном судне остаются 20 россиян. По словам Захаровой, вернуть на родину удалось лишь одного человека, и это было сделано по медицинским показаниям. Дипломаты продолжают взаимодействовать с местными портовыми властями для решения вопроса о замене моряков, а также ведут активную работу с профильными ведомствами и властями Индии на центральном и региональном уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России призвало власти Индии освободить 20 соотечественников с арестованного судна. В конце сентября заблокированный танкер Unity пережил сильный шторм.

    Танкер Unity под флагом Камеруна с российским экипажем стоит на якоре недалеко от порта Парадип на северо-западном побережье Бенгальского залива. Судно было арестована 11 мая индийскими властями из-за финансовых претензий к судовладельцу. Разбирательство идет в индийском суде.

    Комментарии (13)
    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    3 октября 2026, 12:21 • Новости дня
    Эксперт: Логистику по мостам через Днепр можно прервать без нанесения вреда

    Военный эксперт Онуфриенко: Россию интересуют прежде всего восемь мостов

    Эксперт: Логистику по мостам через Днепр можно прервать без нанесения вреда
    @ Christophe Gateau/dpa/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удары по мостам в Киеве наглядно доказали, что логистику через Днепр можно прекратить даже без нанесения им существенного вреда, это создает противнику колоссальные проблемы со снабжением более 500-тысячной группировки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В субботу российские войска нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве.

    «Массированные удары Украины по тылам и тыловым городам России в этом году фактически убрали все ограничения. Как говорил президент Владимир Путин на форуме дискуссионного клуба «Валдай», мы начали выносить стратегическую логистику противника. Это касается и черноморских портов, блокирования движения вражеских судов, которые доставляют грузы военного назначения в украинские порты. Теперь это относится и к мостам через Днепр», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Собеседник подчеркивает, что удары по мостам непосредственно в Киеве носят, помимо военного, и демонстративный аспект. «Киев лучше всего прикрыт системами противовоздушной обороны. И когда удары наносятся по Южному, Северному мосту, когда прекращается движение по метромосту, мосту Патона, Днепровскому мосту, пусть даже на несколько часов, это кроме военного имеет еще и политический эффект», – пояснил аналитик.

    Ко всему прочему, без изменения по сути основных маршрутов полетов российских «Гераней» «это позволяет слегка сместить акцент с цели и бить не по заправке возле моста, а непосредственно по мосту».

    «Сейчас эти удары наглядно доказали, что именно логистику по мостам через Днепр можно прекратить даже без нанесения им существенного вреда. Пока в этих мостах не образовалось ни одной дыры даже в дорожном покрытии. Тем не менее это уже вызвало в Киеве транспортный коллапс. Мы видели и путешествующих пешком по мостам, и колоссальные пробки вечером и ночью, скопившиеся в Киеве, мосты перекрывались неоднократно. То есть уже этот опыт доказал, что даже такие удары в разы снижают количество транспорта, которое противник до этого был в состоянии перебрасывать на левый берег», – рассказал спикер.

    Дальнейшее масштабирование уже полученного опыта будет иметь еще более фатальные последствия. «Ошибочно утверждение, что 90% всего транспортного сообщения между двумя берегами обеспечивал именно Южный мост. Он обеспечивал 90% только автотранспортного сообщения и только в Киеве. Основные пути снабжения вооруженных сил хунты идут по железной дороге. Пропускная способность различных железнодорожных мостов, которых девять, различается – от 48 до 240 пар поездов в сутки, то есть 240 в одну сторону, 240 в другую. Причем железнодорожный эшелон полноценный, полноразмерный перевозит десятки тысяч тонн груза, до порядка 40 тыс. тонн. Фура больше 20 тонн не возьмет. Разница в объемах очевидна», – рассуждает эксперт.

    Но ремонтировать железнодорожное полотно на мостах несоизмеримо труднее, потому что без маневрового поезда этого не сделать. «Соответственно, его нужно пригнать. Он тоже является целью. Если его уничтожить на мосту, это уже не день, не два и не неделя. А при продолжении ударов, при их системном повторении ежедневно, движение по железнодорожным мостам остановится даже без разрушения полотна, не то что опор», – пояснил Онуфриенко.

    Аналогично, пусть и в меньшей степени, это касается автомобильных мостов через Днепр, которых на Украине более полутора десятков. «Но Россию интересуют прежде всего восемь мостов: три в Запорожье и пять в Днепропетровске. Запорожские находятся на удалении менее 40 км от линии фронта, днепропетровские – до 120 км. То есть запорожские мосты находятся в зоне досягаемости даже фронтовых дронов-камикадзе при условии, что они снабжаются дополнительным аккумулятором. А мосты в Днепропетровске и Запорожье вместе накрываются управляемыми снарядами повышенной дальности «Торнадо-С» и других 300-миллиметровых систем залпового огня», – пояснил эксперт.

    Кроме того, помимо планирующих авиабомб с модулями планирования и коррекции, баллистических ракет средств для поражения этих восьми мостов у России более чем достаточно. «И их мы в состоянии не просто парализовать, а физически вынести полотно – хоть железнодорожных, хоть автомобильных мостов. И вот это сейчас наглядно демонстрируется на мостах в Киеве, которые находятся значительно дальше от наших пусковых установок «Герань». Есть надежда на то, что это будет масштабировано уже по всему Днепру», – предположил Онуфриенко.

    В этом случае логистика противника встанет. «Безусловно, будут наводиться понтонные переправы, будут и на лодках, и на плотах доставлять грузы. Но пропускная способность этих средств в десятки раз ниже, чем у действующих мостов. Во-вторых, они точно так же уязвимы для ударов, причем значительно более уязвимы, потому что каждый понтонный блок тонет даже после удара фронтового камикадзе, не говоря уже о «Герани». Поэтому мы в состоянии создать противнику колоссальные проблемы. Более чем 500-тысячную группировку, которая вся находится на левом берегу Днепра, боеприпасами, оружием, бронетехникой и всем остальным не снабдишь. Это нереально. Вот такие перспективы открываются после начала ударов по мостам в Киеве», – пояснил Онуфриенко.

    В субботу утром российские войска нанесли удар беспилотниками по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве. Факт атаки и ее последствия подтвердили как российская, так и украинская стороны. По информации Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении военной логистики.

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что прилет реактивного дрона был зафиксирован на рассвете. По его данным, на Северном мосту повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Жертв и пострадавших непосредственно в результате этого удара не зафиксировано.

    Как пишут украинские СМИ, в связи с повреждениями движение по Северному мосту с левого на правый берег Днепра полностью перекрыто. Общественный транспорт пущен в обход по альтернативным маршрутам (через Подольский мостовой переход).

    Эта атака стала продолжением серии ударов по логистическим артериям украинской столицы. Предыдущие два дня российские беспилотники трижды атаковали Южный мост, повредив его опору и перекрытие метрополитена, из-за чего движение по нему также было полностью остановлено.

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    3 октября 2026, 09:16 • Новости дня
    В Москве назвали последствие принятия Польши в G20

    Шерпа России Агафонов: Принятие Польши нарушило бы сбалансированный состав G20

    В Москве назвали последствие принятия Польши в G20
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Включение Польши в Группу двадцати (G20) нарушило бы сбалансированный состав объединения, заявил шерпа России в G20 Денис Агафонов.

    Польша в данный момент участвует в мероприятиях в США в качестве специального гостя, а американская сторона обсуждает ее возможное включение в G20, ссылаясь на ее экономический потенциал, пишет ТАСС.

    «Главная ценность „двадцатки“ и что позволяет ей в целом выступать в качестве площадки, к мнению которой в итоге все прислушиваются, это именно ее сбалансированный состав», – заявил Агафонов, подчеркнув, что принятие Польши нарушило бы этот баланс из-за перепредставленности Европы.

    Он отметил, что для изменения состава необходим консенсус всех участников, и у европейских стран могли бы возникнуть вопросы о причинах выбора именно Польши.

    «В конце концов, если американцы считают, что Польша настолько экономически важна, пусть станет восьмой в „семерке“. Будет „большая восьмерка“ с участием Польши», – заключил представитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр экономического развития России Максим Решетников раскрыл детали контактов с делегацией США на полях саммита G20.

    В прошлом месяце США выразили надежду на участие президента Владимира Путина в саммите G20 в Майами.

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    3 октября 2026, 16:21 • Новости дня
    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»

    Зеленский рассказал о просьбах к Трампу заблокировать систему «Рассвет»

    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»
    @ Press Service Of The President Office/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков.

    Зеленский заявил, что несколько раз обращался к Трампу с просьбой ввести санкции против компаний, участвующих в проекте «Рассвет», передают «Вести».

    Он считает, что система позволит России повысить точность авиаударов. По его словам, он просил об этом Трампа в том числе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет» предназначена для широкополосной передачи данных в любую точку планеты. В марте компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников, в июле состоялся второй запуск. Коммерческая эксплуатация сервиса намечена на 2027 год. По оценкам экспертов, запуск группировки повысит эффективность беспилотников «Герань» в 10 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания «Бюро 1440» начала разрабатывать новое поколение спутников для «Рассвета».

    В июле Россия совершила запуск второй группы аппаратов этой низкоорбитальной группировки.

    В марте компания «Бюро 1440» сообщила об успешном старте первых 16 спутников связи.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной спутниковой системы «Рассвет», созданной как аналог Starlink.

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    3 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Президент Финляндии оконфузился при встрече с Санду

    Iltalehti: Встреча Стубба и Санду в Хельсинки обернулась нелепыми объятиями

    Президент Финляндии оконфузился при встрече с Санду
    @ Mikko Stig/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча президента Финляндии Александра Стубба и президента Молдавии Майи Санду в Хельсинки обернулась конфузом, Стубб споткнулся на ковровой дорожке и попытался обнять коллегу, которая не ответила тем же.

    Встреча лидеров Финляндии и Молдавии Александра Стубба и Майя Санду обернулась конфузом с нелепыми объятиями, пишет РИА «Новости» со ссылкой на финскую газету Iltalehti.

    «Санду вышла из машины, и президенты пожали друг другу руки. При этом Стубб слегка споткнулся на красной ковровой дорожке, расстеленной перед президентским дворцом. После этого Стубб обнял Санду, которая не обняла его в ответ», – отмечает Iltalehti.

    По словам финского эксперта по этикету Мирвы Саукколы, поступок Стубба выглядел странно, но грубым нарушением этикета не является. Она пояснила, что при первой встрече не стоит спешить с объятиями, а уместность жеста зависит от близости отношений, которую посторонним определить сложно.

    Санду прибыла в Хельсинки в пятницу с государственным визитом. Стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис и внутриполитические проблемы Финляндии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Стубб призвал страны Европы возобновить прямой диалог с Россией.

    А ранее во вторник почти половина парламента Молдавии поддержала импичмент Санду. В тот же день оппозиция Молдавии инициировала отстранение ее от должности.

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    3 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Названа причина смерти Анатолия Кашпировского

    Продюсер Дворцов назвал причиной смерти Кашпировского остановку сердца

    Названа причина смерти Анатолия Кашпировского
    @ Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Причиной смерти психотерапевта Анатолия Кашпировского стал ряд продолжительных заболеваний, сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

    «Он очень долго болел. У него целый букет заболеваний был, страдал от сахарного диабета, не справился», – приводит слова Дворцова РИА «Новости».

    Он уточнил, что последствия болезни привели к остановке сердца.

    Ранее директор Кашпировского Сергей Рудых сообщил, что психотерапевт скончался в субботу в возрасте 87 лет. О дате и времени прощания будет объявлено дополнительно.

    Летом Рудых опроверг слухи об операции у гипнотизера.

    Ранее Российская академия наук оценила методы Кашпировского.

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    3 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    ВС России поразили Северный мост через Днепр в Киеве
    ВС России поразили Северный мост через Днепр в Киеве
    @ ВС России поразили Северный мост

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли ночные удары беспилотниками по стратегически важной инфраструктуре в Киеве и области, а также атаковали судно в Черном море, сообщили в Минобороны.

    Российские войска продолжают уничтожение украинских инфраструктурных объектов и морских судов, задействованных в военных целях, передает Минобороны.

    В ходе ночных атак беспилотники нанесли удары по стратегически важным целям.

    В Киеве был поражен Северный автотранспортный мост через реку Днепр. Эта переправа играла ключевую роль в переброске войск и обеспечении военной логистики украинской армии.

    Кроме того, в Киевской области уничтожен логистический центр «Гостомель», где хранились материальные средства для снабжения войск.

    В северо-западной части Черного моря атаковано грузовое судно, перевозившее в Одессу грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили автомобильный и железнодорожный мост через Днепр в Киеве.

    В конце сентября беспилотники нанесли удары по киевскому центру поддержки спутниковой системы Starlink.

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    3 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    Константинов посоветовал президенту Австрии купить глобус после слов о России

    Глава парламента Крыма Константинов посоветовал президенту Австрии купить глобус

    Константинов посоветовал президенту Австрии купить глобус после слов о России
    @ Isabelle Ouvrard/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов посоветовал президенту Австрии Александру Ван дер Беллену купить глобус после его слов о России.

    «Хорошо бы купить австрийскому президенту глобус – пусть изучает. Времени у него много: реальной политикой в Австрии занимается канцлер, а президент – что-то вроде архитектурного излишества», – заявил Константинов, передает РИА «Новости».

    Константинов добавил, что Ван дер Беллен позорит свою страну исторической и географической безграмотностью.

    Ранее Ван дер Беллен во время выступления во дворце Хофбург назвал Россию «карликом, который ведет себя как гигант». Это заявление вызвало критику в соцсетях: пользователи отметили его оторванность от реальности и предложили посмотреть на карту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство России ответило президенту Австрии басней про Моську.

    В среду постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил Ван дер Беллену, назвавшему Россию «карликом».

    В прошлом году президент Австрии отказался ехать на конференцию в Бразилии из-за дороговизны.

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    3 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Итальянский переводчик назвал непереводимые русские слова

    Итальянский переводчик Кокорулло: Слова тоска и авось самые сложные

    Итальянский переводчик назвал непереводимые русские слова
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Итальянский писатель и переводчик Франческо Кокорулло назвал русские слова «тоска», «авось» и «сутки» самыми сложными для перевода на итальянский язык.

    Понятие «тоска» можно лишь приблизительно передать сочетанием таких слов, как «меланхолия» и «ностальгия», пишет РИА «Новости».

    «Это что-то между меланхолией, скукой, ностальгией. Это ощущение внутренней пустоты, когда тебе чего-то не хватает. Достаточно пессимистическое чувство, которое мы часто встречаем в русской литературе. Мы никогда не передаем его точно так, как в русском, потому что просто нет эквивалента», – заявил Кокорулло.

    Писатель также привел пример слов «совесть» и «сознание», которым в итальянском языке соответствует одно слово coscienza. Одним из своих любимых русских слов Кокорулло назвал «авось», охарактеризовав его как «надежду на будущее, на что-то, не имея ничего в руках».

    Кроме того, итальянец выделил слово «сутки», отметив, что в его родном языке нет отдельного термина для обозначения 24 часов, вместо него используется слово giorno, означающее «день». Наличие таких слов делает русский язык более сложным для изучения итальянцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае парламент Молдавии одобрил самозапрет русского языка.

    В апреле певец Аль Бано пообещал исполнить песню на русском языке на концерте.

    В прошлом году в Пекине пообещали рассмотреть перевод транспортной навигации на русский язык.

    Комментарии (9)
    3 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    В Киеве на Майдане началась акция за мирное урегулирование конфликта

    В Киеве на площади Независимости началась акция с призывом к миру

    В Киеве на Майдане началась акция за мирное урегулирование конфликта
    @ Pavlo_bagmut/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Киева на площади Независимости началась акция протеста, участники которой потребовали прекращения боевых действий и заключения мира с Россией, сообщает «Страна».

    Украинские СМИ пишут, что митинг начался по призыву украинского военнослужащего, одесского журналиста и правозащитника Александра Тодорова, передает ТАСС.

    Среди главных требований собравшихся – скорейшее заключение мирного соглашения. На опубликованных кадрах с места событий видно, что один из протестующих держит плакат с призывом остановить боевые действия.

    Тодоров призвал граждан выйти на протест еще в начале сентября, выступая против действующей власти. Первая акция состоялась 10 сентября, однако она была немногочисленной. Сегодня, по данным издания, число участников значительно возросло.

    19 сентября сотрудники СБУ задержали Тодорова по обвинению в самовольном оставлении части. В настоящее время он находится под стражей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу западная пресса рассказала об изменении тона заявлений лидеров стран Европы по Украине.

    Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» в НЦ «Россия» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России.

    Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что страну сознательно подвели к украинскому конфликту, и призвал международное сообщество совместно искать выход из сложившейся ситуации.

    Комментарии (17)
    3 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Карасин объяснил, как трактовать предупреждение МИД дипломатам в Киеве

    Карасин: Заявление МИД – это не угроза, а предупреждение дипломатам в Киеве

    Карасин объяснил, как трактовать предупреждение МИД дипломатам в Киеве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Никакой угрозы в заявлении МИД России нет, это указание на то, что нужно подумать о собственной безопасности, проще покинуть город и расположиться в других районах Украины, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин о призыве МИД к иностранным дипломатам покинуть Киев.

    «Я бы не стал оценивать заявление МИД как объявление киевской инфраструктуры зоной тотального огневого поражения. Прежде всего мы беспокоимся о безопасности иностранных дипломатов и представителей, которые находятся на территории Украины, и особенно в Киеве», – пояснил Григорий Карасин, председатель комитета Совфеда по международным делам.

    По его словам, в последнее время российские воздушные удары действительно приходятся, в том числе и по Киеву, «поэтому проще покинуть город и расположиться в других районах Украины».

    «Это не наше решение – пусть решают соответствующие министерства иностранных дел и ведомства тех стран. Никакой угрозы в этом нет. Это указание на то, что нужно подумать о собственной безопасности», – подчеркнул сенатор.

    Что касается красных линий и статуса Киева как зоны дипломатической неприкосновенности, Карасин напомнил, что «красную линию первыми перешли не мы». «Эти линии неоднократно преодолевал украинский режим. Поэтому в наших рекомендациях нет никаких угроз – есть просто пожелание и стремление предотвратить возможные трудности, неловкости и жертвы. Именно так это и следует трактовать», – подытожил Карасин.

    Российское внешнеполитическое ведомство в субботу повторно предостерегло иностранных граждан и персонал дипмиссий от пребывания на Украине и поездок на ее территорию. В МИД подчеркнули, что Вооруженные силы России продолжат массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других украинских городах. Отмечается, что не покинувшие Киев иностранцы и дипломаты осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности.

    В ведомстве напомнили, что эта рекомендация впервые была озвучена еще в мае. МИД отмечает, что аналогичные предупреждения своим гражданам регулярно выдавали и западные страны (США, Британия, члены ЕС), однако сейчас, на фоне активизации воздушных ударов по Киеву, риски для иностранцев кратно возросли.

    В субботу утром российские войска нанесли удар беспилотниками по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве, в результате чего движение транспорта по нему было остановлено. Ранее на этой неделе российские беспилотники трижды атаковали Южный мост, повредив его опору.

    Эксперты сходятся во мнении, что Москва перешла к системному демонтажу опорной инфраструктуры украинской столицы. Удары по Южному и Северному мостам не просто парализовали внутреннюю жизнь мегаполиса, а перерезали ключевые узлы снабжения ВСУ.

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    3 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    В туалетах финских депутатов нашли следы «российской угрозы»

    NZZ: Россию заподозрили в проникновении в дома депутатов парламента Финляндии

    В туалетах финских депутатов нашли следы «российской угрозы»
    @ Roni Rekomaa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) сообщила о возможной причастности России к случаям незаконного проникновения в дома финских парламентариев.

     По данным газеты, финские власти допускают причастность России к инцидентам с проникновением в дома депутатов. Неизвестные злоумышленники оставляли после себя включенный свет, открытые двери и несмытую в туалете мочу. При этом признаки взлома и кражи отсутствуют.

    «Кто из нас не забывал запереть дверь, смыть воду в туалете или выключить свет? И все же несколько финских парламентариев убеждены: кто-то проник в их дома», – говорится в материале, озаглавленном «Кремль под подозрением».

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на вопрос о причастности Москвы заявил: «Это вполне возможно. Особенно в наше время, это вполне вероятно».

    Издание предполагает, что Россия якобы намерена «посеять хаос и повлиять на политику в Европе», а инциденты могут быть попыткой запугивания в преддверии парламентских выборов в следующем году.

    В четверг полиция Хельсинки начала расследование случаев незаконного проникновения в дома депутатов парламента, речь идет менее чем о 20 эпизодах. Спикер парламента Юсси Халла-ахо подтвердил, что депутаты жаловались на оставленные неизвестными следы присутствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Финляндии указал на стойкость россиян. В феврале 2026 года призывавший убивать российских военных финский депутат стал спикером парламента.

    Ранее руководитель делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что европейские страны убеждают своих граждан в мифической «российской угрозе» и необходимости подготовки к войне против России.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

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    3 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Штайнмайер признал разочарование немцев спустя 36 лет после объединения

    Президент ФРГ заявил о недоверии немцев к политическому устройству страны

    Штайнмайер признал разочарование немцев спустя 36 лет после объединения
    @ Uli Deck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в День германского единства заявил, что значительная часть немцев выражает недоверие к нынешнему политическому устройству страны спустя 36 лет после объединения ГДР и ФРГ.

    «Спустя почти четыре десятилетия после объединения Германии... значительная часть граждан выражает свое недоверие к политическому устройству федеративной республики», – заявил Штайнмайер, передает РИА «Новости».

    «Мы сейчас живем не в том мире уверенности и надежды, из которого вышли. Многие из нас – и действительно не только на востоке страны – выражают разочарование в своих ожиданиях», – сказал глава государства на торжествах по случаю 36-й годовщины объединения Германии.

    По мнению Штайнмайера, политическая реальность продемонстрировала немцам «свою жесткую и горькую сторону», отмечает ТАСС.

    Ранее канцлера ФРГ Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте освистали на вручении Вестфальской премии мира в Мюнстере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Штайнмайер не согласился с проведением Олимпиады-2036 в Германии.

    В прошлом году президент ФРГ подписал поправки для увеличения государственного долга на оборону. В феврале 2025 года он сравнил лидеров ЕС с оленями.

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    3 октября 2026, 09:22 • Новости дня
    Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины фразой о победе

    Минобороны: Российскую армию на Украине остановит только победа

    Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины фразой о победе
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российскую армию остановит только победа, заявили в Минобороны, комментируя удары по украинской инфраструктуре и морским судам.

    «Только победа нас остановит», – говорится в сообщении ведомства.

    Публикацию сопроводили фотографией с дронами «Герань», на которой написано: «Продолжение следует».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по инфраструктуре в Киеве.

    В пятницу новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр.

    В четверг российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе.

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