Лавров заявил о коленопреклонении Зеленского перед прахом нацистов

Tекст: Вера Басилая

В фильме режиссера Эмира Кустурицы «Наше крещение. Предстоятель», приуроченном к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский встает на колени перед прахом нацистских преступников, который привозят из Европы, передает РИА «Новости».

«Владимир Зеленский к своему стыду и позору, который во время своей президентской кампании, в первый год своего президентства говорил: «Отстаньте от русских. Не пытайтесь им запрещать думать, говорить на своем языке, воспитывать детей на этом языке. Отстаньте. Это часть нашей жизни, культуры», – перековался и переобулся вплоть до того, что теперь он встает на колени перед прахом нацистских преступников, который перевозят из Европы. На священной земле Киево-Печерской лавры хочет из этих сатанинских могил устроить «пантеон героев», как он говорит», – сказал Лавров.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает 80-летие в пятницу: после кончины патриарха Алексия II в декабре 2008 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола, а в январе 2009 года Поместный собор избрал его 16-м патриархом Московским и всея Руси, после чего 1 февраля 2009 года он был возведен на патриаршую кафедру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава МИД России Сергей Лавров заявил о подрыве возможного диалога поддержкой Европой идеи пантеона останков нацистских преступников в Киево-Печерской лавре.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал сатанизмом планы украинских властей создать пантеон героев для захоронения останков нацистов в Киево-Печерской лавре.

В мае в Люксембурге украинские СМИ сообщили об эксгумации праха второго главы ОУН* (признана экстремистской, запрещена в России) Андрея Мельника и его супруги Софии для последующего перезахоронения на Украине.