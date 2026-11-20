И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Путин вспомнил слова Миниха и Александра II об управлении Россией
Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Эмиру Кустурице, говоря о руководстве Россией, вспомнил высказывания императора Александра II и сподвижника Петра I фельдмаршала Миниха.
Фильм Кустурицы «Наше крещение. Предстоятель» снят к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Режиссер спросил Путина, может ли он сказать, что за время его руководства Россия открывается для него «как чудо и тайна, что требует от правителя веры и молитвы», следует из интервью, опубликованного на сайте Кремля.
«В XVIII веке был такой фельдмаршал Миних, который как-то сказал – во всяком случае, ему приписывают это высказывание: Россия – это та страна, которая напрямую управляется Богом. Иначе непонятно, как она вообще существует», – ответил Путин.
Путин также привел слова императора Александра II, который, отвечая на вопрос, как он управляет такой огромной и разнообразной страной, сказал: «Россией управлять совсем несложно, только абсолютно бесполезно».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин рассказал о роли единой религии в создании русского государства.
Также Путин процитировал слова Федора Достоевского о сильном инстинкте общечеловечности русского народа.
Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием.