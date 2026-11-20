Tекст: Ольга Никитина

Что такое налоговый вычет в упрощенном порядке

Упрощенный порядок позволяет вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ без самостоятельного заполнения декларации 3-НДФЛ и без загрузки в налоговую инспекцию обычного комплекта подтверждающих документов.

Это не означает, что право на вычет вообще ничем не подтверждается.

Разница состоит в том, кто передает сведения в ФНС. При обычном порядке документы собирает и направляет сам налогоплательщик. При упрощенном необходимые данные поступают в налоговую автоматически от участников информационного обмена: банков, медицинских и образовательных организаций, спортивных учреждений, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и других организаций.

После предварительной проверки ФНС формирует предзаполненное заявление. Налогоплательщику остается проверить сведения, указать счет для возврата денег, подписать заявление и отправить его.

Поэтому точнее говорить не «вычет вообще без документов», а вычет без самостоятельной подачи 3-НДФЛ и подтверждающего пакета документов в налоговую.

Какие налоговые вычеты можно получить без 3-НДФЛ

В 2026 году упрощенный порядок применяется к нескольким группам налоговых вычетов.

К ним относятся:

– имущественные вычеты;

– отдельные инвестиционные вычеты;

– ряд социальных налоговых вычетов;

– налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан.

При этом не любой предусмотренный Налоговым кодексом вычет автоматически доступен в упрощенном режиме.

Главное условие – у ФНС должны быть сведения, необходимые для подтверждения права на конкретный вычет.

Какие социальные вычеты доступны в упрощенном порядке

Упрощенный порядок социальных налоговых вычетов применяется к расходам, понесенным начиная с 1 января 2024 года.

В таком режиме можно оформить вычет по расходам:

– на обучение;

– медицинские услуги;

– физкультурно-оздоровительные услуги;

– добровольное медицинское страхование;

– добровольное пенсионное страхование;

– добровольное страхование жизни;

– негосударственное пенсионное обеспечение.

Для этого организация или индивидуальный предприниматель, которым человек заплатил за услугу, должны передать сведения в ФНС в электронном виде.

Если технической возможности для такого обмена у организации нет, право на вычет не исчезает. Его можно оформить обычным способом.

Можно ли получить вычет за лечение без декларации

Да. Социальный налоговый вычет по расходам на медицинские услуги можно получить в упрощенном порядке.

Для этого сведения об оплате лечения должна передать в ФНС медицинская организация или индивидуальный предприниматель, имеющие право оказывать соответствующие медицинские услуги.

На практике налогоплательщик может обратиться в клинику и попросить передать сведения о произведенных расходах в налоговую.

После получения и обработки данных информация появится в личном кабинете ФНС, а при подтверждении права будет сформировано предзаполненное заявление.

Важно отличать лечение от покупки лекарств. Вычет по расходам на приобретение медикаментов существует, однако покупка лекарственных препаратов не указана ФНС как самостоятельное основание для получения вычета именно по упрощенной процедуре. Если необходимые сведения не формируются автоматически, для таких расходов используется обычный порядок.

Как получить вычет за обучение без 3-НДФЛ

Упрощенный вычет можно получить и по расходам на обучение, если образовательная организация или индивидуальный предприниматель передали в ФНС сведения об оплате.

Последовательность действий выглядит так:

Уточнить у образовательной организации, передает ли она сведения в ФНС для социального налогового вычета. При необходимости обратиться с просьбой направить сведения о расходах. Дождаться появления информации в личном кабинете налогоплательщика. Проверить сформированное заявление. Указать реквизиты счета для возврата. Подписать и отправить заявление.

Самостоятельно заполнять декларацию 3-НДФЛ при наличии готового упрощенного заявления не требуется.

Если организация сведения не передала, можно воспользоваться обычным порядком.

Можно ли оформить вычет за фитнес упрощенно

Да. Налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги относится к социальным вычетам, для которых предусмотрена упрощенная процедура.

Однако должны выполняться условия предоставления самого спортивного вычета, а сведения о расходах должны поступить в ФНС.

Если спортивная организация подключена к информационному обмену, налогоплательщику не потребуется самостоятельно прикладывать подтверждающие документы к декларации.

Если сведения не появились, можно уточнить в спортивной организации, направлялись ли они в налоговую.

Как получить имущественный вычет за квартиру без декларации

В упрощенном порядке можно оформить имущественный вычет по расходам на приобретение жилья.

ФНС использует информацию, которая уже имеется у налоговых органов либо поступает от банков, государственных органов и других участников информационного обмена.

Если право подтверждено, в личном кабинете физического лица появится предзаполненное заявление.

При таком способе человеку не требуется самостоятельно прикладывать к заявлению договор покупки жилья и обычный комплект платежных документов, если все необходимые сведения уже поступили в налоговую.

До появления готового заявления подавать отдельное заявление на упрощенный вычет не требуется.

Как получить вычет по ипотечным процентам

Имущественный вычет по фактически уплаченным процентам по ипотеке также может предоставляться в упрощенном порядке.

Для этого банк должен участвовать в информационном обмене с ФНС и передать сведения, необходимые для подтверждения расходов.

Если налоговая располагает достаточными данными и право на вычет подтверждается, налогоплательщик получит готовое заявление в личном кабинете.

Если банк не передал данные либо информации недостаточно, можно использовать обычный порядок получения имущественного вычета.

Какие инвестиционные вычеты оформляют упрощенно

Статья 221.1 Налогового кодекса предусматривает упрощенное получение определенных инвестиционных налоговых вычетов.

ФНС получает необходимые сведения от налоговых агентов и других участников информационного обмена. Если право на вычет подтверждено, в личном кабинете появляется предзаполненное заявление.

Конкретные условия зависят от вида инвестиционного счета, даты его открытия и операций, которые совершал налогоплательщик.

Поэтому перед подтверждением заявления важно проверить, какой именно инвестиционный вычет отражен в личном кабинете и за какой налоговый период он предоставляется.

Как получить вычет на долгосрочные сбережения

В 2026 году упрощенный механизм распространяется и на предусмотренные Налоговым кодексом вычеты на долгосрочные сбережения граждан.

Они могут быть связаны, в частности, с отдельными договорами долгосрочных сбережений, соответствующими индивидуальными инвестиционными счетами и предусмотренными законом пенсионными взносами.

Сведения передают негосударственные пенсионные фонды, страховые организации, налоговые агенты и другие участники информационного обмена.

С 2026 года перечень таких вычетов в упрощенном порядке дополнительно расширен.

Как работает упрощенный налоговый вычет

Общая схема состоит из нескольких этапов.

Сначала банк, клиника, учебное заведение, спортивная, страховая или другая организация передает необходимые данные в ФНС.

Затем налоговая проводит предварительную проверку поступившей информации.

Если у гражданина есть право на вычет, ФНС формирует предзаполненное заявление и размещает его в личном кабинете налогоплательщика.

После этого человеку необходимо:

Открыть заявление. Проверить сведения о расходах и сумме вычета. Проверить персональные данные. Указать банковский счет для возврата денег. Подписать заявление электронной подписью в личном кабинете. Отправить его в ФНС.

После отправки начинается проверка права на возврат налога.

Где найти предзаполненное заявление в личном кабинете ФНС

Предзаполненные заявления размещаются в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Нужный раздел:

Личный кабинет ФНС → Доходы и вычеты → Упрощенные вычеты.

Если ФНС уже получила и обработала необходимые сведения, в этом разделе появится заявление, подготовленное для подписания.

Не следует самостоятельно создавать новое заявление, если налоговая еще не получила данные от организации. В таком случае сначала нужно выяснить, были ли сведения направлены.

Когда появится заявление на налоговый вычет

Срок зависит от того, когда ФНС получила необходимые сведения.

Если информация поступила до 25 февраля, предзаполненное заявление должно быть сформировано не позднее 20 марта.

Если сведения поступили после 25 февраля, заявление формируется не позднее 20 дней после их получения.

Для социальных налоговых вычетов информация о переданных организацией расходах появляется в личном кабинете в течение 20 рабочих дней, следующих за днем направления сведений в ФНС.

Поэтому отсутствие заявления сразу после обращения в клинику, вуз или другую организацию еще не означает отказ.

Что нужно проверить перед отправкой заявления

Предзаполненное заявление не стоит подтверждать автоматически, не читая его.

Перед отправкой проверьте:

– фамилию, имя и отчество;

– налоговый период;

– организацию, передавшую сведения;

– сумму расходов;

– размер заявленного вычета;

– банковские реквизиты для возврата;

– отсутствие дублирующихся расходов.

Если информация не совпадает с фактическими расходами, лучше сначала выяснить причину расхождения.

Почему заявление на налоговый вычет не появилось

Наиболее распространенных причин несколько.

Заявления может не быть, если:

– организация еще не передала сведения;

– поставщик услуги не подключен к электронному обмену с ФНС;

– информация поступила, но еще обрабатывается;

– в сведениях обнаружены ошибки;

– ФНС не подтвердила право на вычет;

– расход не относится к вычетам, доступным в упрощенном порядке;

– для соответствующего периода упрощенная процедура еще не применялась;

– у налогоплательщика нет НДФЛ, который можно вернуть;

– данные организации и налогоплательщика не совпали.

Отсутствие предзаполненного заявления само по себе не означает, что человек потерял право на вычет.

Что делать, если организация не передала сведения в ФНС

Для социального вычета можно обратиться непосредственно в организацию или к индивидуальному предпринимателю, которым были оплачены услуги.

ФНС рекомендует попросить поставщика услуги направить сведения о фактических расходах в налоговый орган.

Если у организации есть техническая возможность, она передаст информацию электронно.

Если подключиться к информационному обмену невозможно или организация сведения не направляет, налогоплательщик может оформить вычет обычным способом – через декларацию 3-НДФЛ.

Нужны ли документы для упрощенного вычета

Самостоятельно отправлять подтверждающий пакет документов в ФНС при упрощенной процедуре обычно не требуется.

Но формулировка «документы не нужны вообще» неверна.

Документальное подтверждение расходов существует – просто сведения поступают в налоговую от организации, банка, страховщика или другого участника информационного обмена.

Чеки, договоры и другие документы о расходах разумно сохранять. Они могут понадобиться при расхождении сведений или если придется перейти на обычный порядок получения вычета.

Кроме того, при выявлении несоответствий ФНС может запросить дополнительное подтверждение.

Нужна ли декларация 3-НДФЛ

При получении вычета именно в упрощенном порядке подавать декларацию 3-НДФЛ не требуется.

Гражданин работает с уже сформированным заявлением в личном кабинете ФНС.

Однако возможность подать декларацию сохраняется.

Если автоматическое заявление не появилось или в нем отсутствует часть расходов, налогоплательщик вправе воспользоваться стандартной процедурой.

Можно ли получить упрощенный вычет через Госуслуги

Основная площадка для упрощенного вычета – личный кабинет налогоплательщика ФНС, а не отдельная услуга на Госуслугах.

Именно в личном кабинете налоговая размещает предзаполненное заявление, которое необходимо проверить и подписать.

Поэтому искать готовое заявление следует на сайте ФНС в разделе «Доходы и вычеты».

За какие годы можно получить вычет в 2026 году

Нужно различать год, когда человек понес расходы, и год, когда он обращается за возвратом НДФЛ.

Например, расходы на лечение, обучение или другие услуги, оплаченные в 2025 году, можно заявлять после окончания 2025 года – то есть в 2026-м.

Упрощенный порядок социальных вычетов применяется к расходам, понесенным начиная с 1 января 2024 года.

Расходы, которые человек несет непосредственно в 2026 году, при возврате НДФЛ через налоговую обычно заявляются уже после окончания этого налогового периода – в 2027 году.

При этом для разных видов вычетов могут действовать собственные правила переноса остатка и сроков обращения.

Сколько рассматривают заявление на упрощенный вычет

Главное преимущество упрощенного порядка – сокращенный срок проверки.

Если расхождений нет, ФНС проверяет право на вычет в срок до одного месяца вместо обычных трех месяцев для декларации.

По данным налоговой службы, на практике автоматизированная проверка нередко занимает около десяти дней.

Однако рассчитывать на гарантированное завершение процедуры именно за десять дней не стоит: это наблюдаемый средний срок, а не установленный для каждого заявления предел.

Если налоговой понадобятся дополнительные сведения или будут обнаружены расхождения, срок проверки может увеличиться.

Через сколько перечислят деньги

После положительного решения налоговая учитывает сумму возврата на едином налоговом счете.

Если положительное сальдо можно вернуть и нет препятствий для перечисления, деньги направляются на банковский счет, который налогоплательщик указал в заявлении.

В разъяснениях ФНС по упрощенному порядку указывается сокращенный срок возврата после положительного решения. На практике весь процесс зависит от продолжительности проверки и состояния единого налогового счета.

Поэтому корректнее отслеживать статус заявления в личном кабинете, а не ориентироваться на обещание получить деньги через строго определенное число дней после нажатия кнопки «Отправить».

Что делать, если ФНС отказала в вычете

Если вычет не может быть предоставлен в упрощенном порядке, информация об этом появляется в личном кабинете.

Прежде всего нужно посмотреть причину.

Отказ в упрощенной процедуре не всегда означает отсутствие права на сам налоговый вычет. Проблема может быть в том, что ФНС не получила сведения, данные расходятся или конкретный расход не поддерживается автоматическим механизмом.

В зависимости от причины можно:

– уточнить сведения у организации;

– дождаться исправления переданных данных;

– представить необходимые подтверждения, если их запросила ФНС;

– оформить вычет через декларацию 3-НДФЛ.

Когда выгоднее использовать обычную 3-НДФЛ

Упрощенный порядок удобнее, но не всегда быстрее для конкретного человека.

Обычная декларация может понадобиться, если:

– предзаполненного заявления нет;

– организация не передала сведения;

– часть расходов отсутствует в личном кабинете;

– нужно заявить расход, который не входит в упрощенную процедуру;

– данные поступили с ошибкой и исправление затягивается;

– налогоплательщик хочет заявить несколько вычетов, а автоматическая информация неполная;

– человек не хочет ждать формирования предзаполненного заявления.

Упрощенный порядок не отменяет стандартный способ получения налоговых вычетов.

Кратко: как получить налоговый вычет без декларации

В 2026 году получить ряд налоговых вычетов можно без декларации 3-НДФЛ и без самостоятельной загрузки подтверждающих документов.

ФНС получает данные от банков, медицинских, образовательных, спортивных, страховых и других организаций.

Если право подтверждается, в личном кабинете появляется предзаполненное заявление.

Налогоплательщику нужно:

Открыть раздел «Доходы и вычеты → Упрощенные вычеты». Проверить сведения. Указать счет для возврата. Подписать заявление. Отправить его в ФНС.

Если сведения поступили до 25 февраля, заявление формируется не позднее 20 марта. При более поздней передаче данных – не позднее 20 дней после их поступления.

Если готового заявления нет, право на вычет не пропадает – можно использовать обычную декларацию 3-НДФЛ.

Частые вопросы

Что такое налоговый вычет в упрощенном порядке?

Это способ получить вычет без заполнения 3-НДФЛ и самостоятельной отправки обычного комплекта подтверждающих документов. Необходимые сведения ФНС получает в рамках информационного обмена.

Какие вычеты можно получить без 3-НДФЛ?

В упрощенном порядке доступны имущественные, определенные инвестиционные, ряд социальных вычетов и вычеты на долгосрочные сбережения.

Можно ли получить вычет за лечение без декларации?

Да, по расходам на медицинские услуги, если соответствующие сведения поступили в ФНС и право на вычет подтверждено.

Можно ли получить вычет за обучение без документов?

Самостоятельно загружать подтверждающий пакет в ФНС не требуется, если образовательная организация передала необходимые сведения для упрощенного вычета.

Как оформить вычет за квартиру без 3-НДФЛ?

Нужно дождаться предзаполненного заявления в личном кабинете ФНС, проверить его, указать реквизиты и отправить.

Можно ли вернуть проценты по ипотеке упрощенно?

Да, если ФНС располагает необходимыми сведениями, в том числе полученными от банка – участника информационного обмена.

Где найти заявление на упрощенный вычет?

В личном кабинете налогоплательщика ФНС в разделе «Доходы и вычеты → Упрощенные вычеты».

Когда заявление появится в личном кабинете?

Если сведения поступили до 25 февраля – не позднее 20 марта. Если после 25 февраля – не позднее 20 дней после получения сведений.

Почему ФНС не сформировала заявление?

Причиной может быть отсутствие сведений от организации, ошибки в данных, продолжающаяся обработка информации либо то, что конкретный вид расходов не поддерживает упрощенную процедуру.

Нужно ли просить клинику передать сведения?

Если данные не появились автоматически, можно обратиться в медицинскую организацию и попросить направить в ФНС сведения о расходах.

Нужно ли хранить чеки?

Да. Хотя самостоятельно представлять их при упрощенной процедуре обычно не требуется, документы лучше сохранять на случай расхождений или перехода на обычный порядок.

Можно ли оформить вычет через Госуслуги?

Предзаполненное заявление для упрощенного вычета формируется в личном кабинете налогоплательщика ФНС.

Сколько проверяют упрощенный вычет?

Установленный срок проверки при отсутствии расхождений – до одного месяца. На практике ФНС отмечает, что автоматизированная проверка нередко проходит быстрее.

Через сколько придут деньги?

Срок зависит от проверки заявления и последующего возврата средств с единого налогового счета. Отслеживать статус лучше в личном кабинете.

Что делать, если организация не передала сведения?

Обратиться к организации и уточнить возможность электронной передачи данных. Если это невозможно, вычет можно оформить в стандартном порядке.

Можно ли вместо упрощенного порядка подать 3-НДФЛ?

Да. Упрощенный механизм не отменяет обычный способ получения налогового вычета.