Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?

О подвиге 28 героев-панфиловцев страна узнала практически сразу. А такой же подвиг 37 казаков-доваторцев, погибших в той же Битве за Москву, стал широко известен только в наши годы. Возможно, потому, что сами выжившие участники тех событий не видели в них ничего необычного – казаки по-другому и не воевали.

70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?

Китай и США не справятся без России с мирным атомом Мирная ядерная гонка между США и Китаем невозможна без участия Росатома, заявил глава корпорации Алексей Лихачев. ИИ требует много электроэнергии, которую могут дать новые АЭС. Однако Штаты сильно отстали как от России, так и от Китая, растеряли свои компетенции и стали зависимы. Китай превзошел американцев, но до Росатома пока не дотянулся. Что же есть у России, чего недостает США и что нужно Китаю? Подробности Перейти в раздел

Евросоюз начал повторяться в антироссийских санкциях Евросоюз продолжает вводить санкции против российского энергосектора. На этот раз под ограничения попали 12 компаний, управляющих отечественными НПЗ. Впрочем, эксперты считают, что ущерба отрасли новые меры не нанесут – все возможные санкции против российской нефтепереработки Западом были введены уже ранее. Зато такие действия наглядно демонстрируют раздражение Брюсселя, который оказался на обочине переговоров по урегулированию украинского кризиса. Подробности Перейти в раздел

Крымский мост использует свою способность к восстановлению Крымский мост подвергся новой атаке ВСУ. Пока Киев пытался представить удар как свое достижение, поезда возобновили движение через Керченский пролив, а правительственная комиссия занялась оценкой повреждений и подготовкой ремонта. Эксперты считают возвращение моста в строй вопросом времени – ускорить его поможет замысел инженеров, предусмотревших возможность замены конструкций. Чего добивалась Украина этим ударом и как российские военные ответят на атаку по Крымскому мосту? Подробности Перейти в раздел

Подводную угрозу Украины тайно взращивает Италия Италия впервые вошла в число стран, которые готовят украинских военнослужащих на своей территории. Чем известны итальянские подводные диверсанты, чему способны научить итальянцы украинский подводный спецназ – и что Россия может противопоставить этой угрозе? Подробности Перейти в раздел

Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности Перейти в раздел