Tекст: Вера Басилая

Европейские страны готовы обсуждать с Москвой вопросы Украины и европейской системы безопасности, которая является ключевой темой, заявил канцлер ФРГ на пресс-конференции, посвященной саммиту «коалиции желающих». Его выступление транслировал телеканал Phoenix, передает РИА «Новости».

«Где именно пройдут переговоры – отдельный вопрос. Мы ищем площадки, где они могли бы состояться на нейтральной территории», – сказал Мерц.

По его словам, в качестве примера переговоры могли бы пройти в Объединенных Арабских Эмиратах, и они должны состояться в ближайшее время.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что европейцы понимают упущенное время и пытаются «вскочить на подножку последнего вагона».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц допустил отмену санкций против России по мере урегулирования на Украине.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва по дипломатическим каналам предложила представителям европейских стран приехать в столицу для обсуждения позиции по урегулированию конфликта.