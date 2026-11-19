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Поставки российских минеральных удобрений в Турцию выросли на 21%
Россия увеличила экспорт минеральных удобрений в Турцию на 21%
В Анкаре состоялось первое заседание российско-турецкой рабочей группы по торговле минеральными удобрениями, участники которого зафиксировали значительный рост поставок.
В мероприятии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин и заместитель министра сельского и лесного хозяйства Турции Ахмет Бахджы, а также представители бизнеса двух стран, сообщает Минсельхоз.
Турция остается одним из значимых направлений российского экспорта минеральных удобрений, отметили на заседании.
«По итогам 2025 года объем взаимной торговли этой продукцией увеличился почти на 92%. В январе-октябре текущего года поставки российских удобрений в Турцию выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года», – сказано в сообщении ведомства.
Рабочая группа создана для развития торговли и содействия поставкам российских удобрений в Турцию. Основой для взаимодействия стал меморандум о взаимопонимании, подписанный 8 сентября в Москве. Документ предусматривает создание условий для заключения межправительственных контрактов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Алиханов включил удобрения в пятерку лидеров направлений российского промышленного экспорта. В начале месяца объемы поставок российского трубопроводного газа в Турцию увеличились почти в четыре раза. В октябре министр энергетики Турции заявил о расчете Анкары получить часть российского дизельного топлива.