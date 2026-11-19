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Кушнер сообщил о готовности Трампа дать Украине гарантии безопасности
США убедили Москву согласиться с тем, что любое будущее соглашение по безопасности для Украины будет включать аналог пятой статьи НАТО, заявил спецпосланник американского президента Джаред Кушнер на пресс-конференции в ФРГ.
Спецпосланник отметил, что Вашингтону удалось добиться от Москвы спокойного отношения к концепции предоставления Украине американских гарантий безопасности по образцу НАТО, пишет The Guardian.
«Я знаю, что в России немало скептицизма и недоверия к этой концепции, но именно поэтому важно возобновить диалог между Европой и Россией», – заявил Кушнер.
Он добавил, что предоставление подобных гарантий безопасности является крайне важным шагом с точки зрения США. По словам Кушнера, президент США Дональд Трамп открыт для такой идеи.
«Думаю, президент Трамп готов рассмотреть такую возможность, но, разумеется, это должно отвечать интересам самих США… и, кроме того, такие гарантии должны стать частью более широкого пакета мер в сфере безопасности», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Франции Макрон заявил о планах стран ЕС начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине.
Евросоюз раскололся из-за требований к переговорам с Россией.
На прошлой неделе США запросили позицию России о возможном предоставлении Киеву гарантий безопасности по образцу пятой статьи НАТО.