Tекст: Катерина Туманова

Спецпосланник отметил, что Вашингтону удалось добиться от Москвы спокойного отношения к концепции предоставления Украине американских гарантий безопасности по образцу НАТО, пишет The Guardian.

«Я знаю, что в России немало скептицизма и недоверия к этой концепции, но именно поэтому важно возобновить диалог между Европой и Россией», – заявил Кушнер.

Он добавил, что предоставление подобных гарантий безопасности является крайне важным шагом с точки зрения США. По словам Кушнера, президент США Дональд Трамп открыт для такой идеи.

«Думаю, президент Трамп готов рассмотреть такую ​​возможность, но, разумеется, это должно отвечать интересам самих США… и, кроме того, такие гарантии должны стать частью более широкого пакета мер в сфере безопасности», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Франции Макрон заявил о планах стран ЕС начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

Евросоюз раскололся из-за требований к переговорам с Россией.

На прошлой неделе США запросили позицию России о возможном предоставлении Киеву гарантий безопасности по образцу пятой статьи НАТО.