США спросили Россию о гарантиях безопасности Киеву по образцу пятой статьи НАТО

FT: США запросили позицию России о гарантиях безопасности Киеву по образцу НАТО

Tекст: Ольга Иванова

Соединенные Штаты поинтересовались мнением Москвы о возможном предоставлении Киеву американских гарантий безопасности, аналогичных пятой статье Североатлантического договора о коллективной обороне. Кроме того, Вашингтон запросил позицию российской стороны по поводу таких же обязательств со стороны всего альянса, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Окончательное предложение с указанием характера гарантий для Украины сформулирует президент США Дональд Трамп. Само обсуждение украинского урегулирования пройдет в рамках трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

Российскую делегацию на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее пояснял, что основной темой контактов станут именно гарантии безопасности, подчеркнув, что участие европейских представителей исключено из-за изначальной договоренности о трехстороннем формате.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении предстоящих переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате.

В тот же день российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби.

В воскресенье политолог Владимир Корнилов исключил участие европейцев в трехсторонней встрече России, США и Украины.