Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.3 комментария
США спросили Россию о гарантиях безопасности Киеву по образцу пятой статьи НАТО
FT: США запросили позицию России о гарантиях безопасности Киеву по образцу НАТО
США запросили позицию России о возможном предоставлении Украине американских гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье Североатлантического договора о коллективной обороне.
Соединенные Штаты поинтересовались мнением Москвы о возможном предоставлении Киеву американских гарантий безопасности, аналогичных пятой статье Североатлантического договора о коллективной обороне. Кроме того, Вашингтон запросил позицию российской стороны по поводу таких же обязательств со стороны всего альянса, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.
Окончательное предложение с указанием характера гарантий для Украины сформулирует президент США Дональд Трамп. Само обсуждение украинского урегулирования пройдет в рамках трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби 10 и 11 ноября.
Российскую делегацию на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее пояснял, что основной темой контактов станут именно гарантии безопасности, подчеркнув, что участие европейских представителей исключено из-за изначальной договоренности о трехстороннем формате.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении предстоящих переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате.
В тот же день российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби.
В воскресенье политолог Владимир Корнилов исключил участие европейцев в трехсторонней встрече России, США и Украины.