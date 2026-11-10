Жители регионов на Украине после взрывов сообщили о землетрясении

Жители ряда регионов Украины сообщили о похожих на землетрясение толчках

Tекст: Вера Басилая

О «таинственном» землетрясении, в частности, рассказали жители Днепропетровска и Черкасс, которые массово сообщали о сильной тряске в домах и дребезжании посуды, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Жители западных и восточных областей также слышали грохот и ощущали колебания земли», – отметили авторы публикации. Они добавили, что от сильной вибрации под Киевом проснулись и начали плакать дети.

Официальной информации от местных властей по поводу причин произошедшего пока не поступало. При этом Сейсмологический европейский центр никаких землетрясений на территории Украины не зарегистрировал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Кировограде произошел взрыв.

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