Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.0 комментариев
Жители регионов на Украине после взрывов сообщили о землетрясении
Жители ряда регионов Украины сообщили о похожих на землетрясение толчках
В ряде регионов Украины в ночь на вторник местные жители ощутили вибрации и колебания земли, которые начались после серии мощных взрывов в Киеве, Житомире и Виннице.
О «таинственном» землетрясении, в частности, рассказали жители Днепропетровска и Черкасс, которые массово сообщали о сильной тряске в домах и дребезжании посуды, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Жители западных и восточных областей также слышали грохот и ощущали колебания земли», – отметили авторы публикации. Они добавили, что от сильной вибрации под Киевом проснулись и начали плакать дети.
Официальной информации от местных властей по поводу причин произошедшего пока не поступало. При этом Сейсмологический европейский центр никаких землетрясений на территории Украины не зарегистрировал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Кировограде произошел взрыв.
Российские Вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по четырем украинским электроподстанциям и поразили в Черном море три судна с военными грузами для ВСУ.