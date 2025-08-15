Перед встречей на Аляске уместно вспомнить, а почему она вообще оказалась настолько же необходимой, насколько неожиданной.

1. Было время, когда эксперты по России были элитой.

Кондолиза Райс говорила по-русски, Збигнев Бжезинский читал Достоевского в оригинале, Джордж Кеннан владел семью языками. Выпускники Гарварда и Принстона переходили от кафедр к постам советников по национальной безопасности. Федеральное правительство вкладывало миллиарды в их подготовку: чтобы победить врага, его нужно знать. Русский язык изучали почти 50 тысяч студентов. Эти люди ели, дышали и спали Союзом – и «выиграли» холодную войну.

2. 1991 год: «Миссия выполнена!» (спойлер – нет).

Берлинская стена пала, СССР развалился, политики решили: «Зачем нам эксперты по мертвой стране?» Финансирование урезали, программы закрыли, студенты побежали изучать китайский. К 2021 году русский изучали 17 000 студентов. Логика: «Раз мы победили, Россия станет демократической сама собой. Что могло пойти не так?»

3. Добро пожаловать в эпоху квотных «экспертов».

Когда престижная специальность превратилась во «второй сорт», туда хлынули совсем другие кадры. Студенты, которые не прошли на китайский или арабский. Эмигранты с травмами и повестками. Активисты по «правам человека», для которых Россия – исключительно империя зла. Требования к языку? Снизили до «промежуточного уровня» – раньше требовали почти родного владения. Культурное понимание? Зачем, если можно читать «Нью-Йорк Таймс»? А газеты всегда правы.

4. Медиадипломатия в действии.

Результат предсказуем: вместо аналитиков получились «говорящие головы» для телевизора. Этим псевдоэкспертам нужны не нюансы, а драма. «Россия – зло, и его нужно победить!» звучит лучше, чем сложный анализ российской политики или социально-культурных контекстов. Медиа обожают таких «специалистов» – они дают простые ответы на сложные вопросы. Кому нужна скучная геополитика, когда можно крутить сериал про «российскую угрозу»? Рейтинги важнее понимания.

5. Триумф некомпетентности: от НАТО до Украины.

И вот плоды 30-летней деградации экспертизы: расширение НАТО, которое все настоящие специалисты называли «катастрофической ошибкой». «Шоковая терапия» 90-х, превратившая Россию в руины. Полное непонимание Путина и его мотивов. А венец всей истории – 2022 и последующие годы, когда «эксперты» ошиблись примерно во всем. Зато университеты сократили прием на «русские специальности» еще в полтора раза. Русские ж звери из бездны, зачем их изучать, если можно обличать.

Финальная ирония: сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию, а политическая корректность – стратегический анализ.

