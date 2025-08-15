  • Новость часаНачались переговоры Путина и Трампа в формате «три на три»
    Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    15 августа 2025, 21:21 Мнение

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов

    политолог

    Перед встречей на Аляске уместно вспомнить, а почему она вообще оказалась настолько же необходимой, насколько неожиданной.

    1. Было время, когда эксперты по России были элитой.

    Кондолиза Райс говорила по-русски, Збигнев Бжезинский читал Достоевского в оригинале, Джордж Кеннан владел семью языками. Выпускники Гарварда и Принстона переходили от кафедр к постам советников по национальной безопасности. Федеральное правительство вкладывало миллиарды в их подготовку: чтобы победить врага, его нужно знать. Русский язык изучали почти 50 тысяч студентов. Эти люди ели, дышали и спали Союзом – и «выиграли» холодную войну.

    2. 1991 год: «Миссия выполнена!» (спойлер – нет).

    Берлинская стена пала, СССР развалился, политики решили: «Зачем нам эксперты по мертвой стране?» Финансирование урезали, программы закрыли, студенты побежали изучать китайский. К 2021 году русский изучали 17 000 студентов. Логика: «Раз мы победили, Россия станет демократической сама собой. Что могло пойти не так?»

    3. Добро пожаловать в эпоху квотных «экспертов».

    Когда престижная специальность превратилась во «второй сорт», туда хлынули совсем другие кадры. Студенты, которые не прошли на китайский или арабский. Эмигранты с травмами и повестками. Активисты по «правам человека», для которых Россия – исключительно империя зла. Требования к языку? Снизили до «промежуточного уровня» – раньше требовали почти родного владения. Культурное понимание? Зачем, если можно читать «Нью-Йорк Таймс»? А газеты всегда правы.

    4. Медиадипломатия в действии.

    Результат предсказуем: вместо аналитиков получились «говорящие головы» для телевизора. Этим псевдоэкспертам нужны не нюансы, а драма. «Россия – зло, и его нужно победить!» звучит лучше, чем сложный анализ российской политики или социально-культурных контекстов. Медиа обожают таких «специалистов» – они дают простые ответы на сложные вопросы. Кому нужна скучная геополитика, когда можно крутить сериал про «российскую угрозу»? Рейтинги важнее понимания.

    5. Триумф некомпетентности: от НАТО до Украины.

    И вот плоды 30-летней деградации экспертизы: расширение НАТО, которое все настоящие специалисты называли «катастрофической ошибкой». «Шоковая терапия» 90-х, превратившая Россию в руины. Полное непонимание Путина и его мотивов. А венец всей истории – 2022 и последующие годы, когда «эксперты» ошиблись примерно во всем. Зато университеты сократили прием на «русские специальности» еще в полтора раза. Русские ж звери из бездны, зачем их изучать, если можно обличать. 

    Финальная ирония: сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию, а политическая корректность – стратегический анализ.

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Россию на Аляске представит команда профессионалов

    В пятницу в 22:30 по московскому времени на Аляске начнутся исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация летит в США на фоне значительных военных успехов. Позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине разделяют страны Глобального Юга. Однако эксперты отмечают: ждать прорывов пока не стоит – речь идет лишь об отправной точке нормализации диалога. Подробности

    Дальнобойные ракеты Украины уничтожены на производственном этапе

    ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию по уничтожению на Украине заводов по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Дальность новой баллистической ракеты позволяла ВСУ наносить удары вглубь территории Белоруссии и России. Информацию о военных заводах и участии в проекте Германии российские оперативники собирали последние два года. Эксперты считают эту операцию вехой в процессе демилитаризации Украины. Подробности

    Общемировой кризис заставит воевать роботами

    Бушующий во всем мире демографический кризис – резкий спад рождаемости – стал оказывать влияние на вооруженные силы. Первой пострадавшей в этом смысле страной стала Южная Корея, которая столкнулась со значительным сокращением армии. Однако уже вскоре с той же проблемой столкнется множество других государств. Решить ее можно только одним путем. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

