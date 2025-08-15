Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

Судьба рубля зависит от решений на Аляске

Tекст: Ольга Самофалова

В этом году рубль удерживается ниже 80 рублей за доллар, хотя еще в начале года доходил и до 100. В июне Bank of America признал российский рубль «самой успешной» валютой в мире, так как он показал ошеломительный рост более чем на 40% по отношению к доллару с начала года.

Что будет с курсом рубля дальше, зависит от исхода переговоров на Аляске Владимира Путина и Дональда Трампа.

Позитивный исход переговоров предполагает деэскалацию или отсрочку санкций, а также открытие новых возможностей для проведения финансовых операций. В этом случае стоимость доллара краткосрочно будет торговаться в диапазоне 76-79 рублей, евро – в коридоре 88-91 рубля, а китайский юань опустится к 10,5-10,8 рубля, прогнозирует Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. «Снижается геополитическая премия, отток капитала меньше, экспортеры стабильно продают валюту, ЦБ сохраняет жесткость, и все это поддерживает рубль. При этом уже есть сообщения об упрощении отдельных операций до 20 августа на фоне подготовки саммита, а при подтверждении разрядки это продолжит работать на спрос к рублям», – объясняет Чернов.

Вероятность полного прекращения боевых действий на Украине, чего будет добиваться Трамп, видится пока низкой, но если стороны договорятся о приемлемых условиях, то рубль еще немного укрепится, согласен Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

«Это будет скорее эмоциональная реакция рынка, а не фундаментальная, поскольку даже в позитивном сценарии вероятность быстрого снятия санкций и ограничений с России очень мала.

В этом сценарии курс рубля в ближайшие пару месяцев может показать динамику, близкую к стабильной, и продолжит торговаться возле текущих уровней. По доллару это диапазон 78-82 рублей», – говорит эксперт.

Нейтральный исход встречи на Аляске означает, что жестких решений не принимается, стороны продолжают диалог и сохраняют статус-кво. «Курс доллара в таком случае будет торговаться в диапазоне 78-82 рублей, курс евро – в коридоре 90-94 рублей, а стоимость китайского юаня, вероятно, продолжит торги в районе 10,9-11,3. Основные причины – это сохранение текущего баланса потоков экспорта и импорта и политика ЦБ», – говорит Чернов.

В этом сценарии рубль может продолжить сдавать свои позиции, курс постепенно сместится в район 80-84 рублей за доллар в ближайшие пару месяцев, с учетом того, что внутренний спрос на валюту останется стабильным, а Центробанк продолжит активно снижать ставку, считает Потавин.

Негативный исход переговоров означает эскалацию конфликта, новые тарифы и санкции. Это означает рост неопределенности и рисков, поэтому начнется распродажа ОФЗ и российских акций, а также рост спроса на валюту.

«В таком случае курс доллара может показать быстрый рывок к 83–88 рублям (на пиках не исключен тест 90 рублей), курс евро, скорее всего, поднимется до 95-102 рублей, а китайский юань подорожает до 11,8-12,00 рубля. Рынок уже закладывал риски тарифов/санкций со стороны США, но при усилении санкционных ограничений рубль будет дешеветь», – отмечает Чернов.

«Если переговорный процесс России и США по Украине зайдет в тупик, то Америка может ввести вторичные санкции на покупку российской нефти другими странам, а также расширить ограничения против ключевых российских компаний, например, в энергетическом секторе и финансовом.

Это может ослабить рубль на 10-15% в перспективе до конца года. А осенью курс доллара может подняться до 86-88 рублей»,

– рассуждает Потавин.

Наиболее вероятным он считает нейтральный сценарий, когда переговоры не дадут серьезного прорыва, но сохраняется вариант для их последующего продолжения и выработки дорожной карты мирного урегулирования, но ситуация «на земле» остается прежней. «В этом случае США может продолжить санкционно давить на покупателей российской нефти, что будет означать продолжение снижения российских нефтегазовых доходов. На наш взгляд, для России важно не какое-то перемирие с Украиной, а нормализация внешней торговли, а с этим вопросом пока все очень сложно», – говорит Александр Потавин.

От результатов переговоров зависит также стоимость золота. Чем выше неопределенность в мире, тем выше цены на золото, так как инвесторы начинают его скупать в надежде сохранить активы в период турбулентности. Золото в этом году снова бьет исторические рекорды. Но позитивный исход переговоров на Аляске не пойдет ему на пользу. Накануне встречи золото уже упало до 3356 за унцию на слухах о перемирии на Украине.

«Снятие части геополитической премии при позитивных итогах переговоров приведет к фиксации прибыли в защитных активах. Поэтому диапазон торгов может опуститься в район 3000-3200 долларов за тройскую унцию. Это коррекция на 6-10% . Потому что поток денег в активы убежища уменьшится», – говорит Чернов.

«Однако фундаментальные драйверы роста остаются в силе – доллар слабеет на фоне ожидаемого снижения ставок ФРС (вероятность сентябрьского снижения – 84%). Инфляция в США замедляется, что усиливает привлекательность золота. Ведь желтый металл обычно имеет обратную корреляцию со стоимостью капитала. Чем ниже ставки, тем выше котировки. Так что фактор Украины тут не самый важный. Однако если мирный прогресс будет идти быстро и начнется перемирие, то цены могут оказаться в краткосрочной коррекции. Линия поддержки – 3200 долларов за унцию. С этой отметки может начаться новый виток роста», – прогнозирует вице-президент компании «Золотая плата».

«Если же переговоры пройдут неудачно, перемирия не случится, то золото попробует взять линию сопротивления. Она проходит на уровне 3500 долларов. Оттуда открывается путь в район 3650 и представляется, что эта дорога будет пройдена очень быстро. Особенно если начнется новый виток эскалации, уже не между Россией и Украиной, а между Россией и США – ядерные подводные лодки у берегов и прочее», – продолжает Вязовский.

Чернов в случае негативного исхода переговоров ожидает обновления исторического максимума цены на золото в диапазоне 3500-3900 долларов за тройскую унцию.

Виртуальное золото – криптовалюта может повторять движения желтого металла. «Движение биткоина в среднесрочной перспективе будет во многом зависеть от общего настроения на финансовых рынках и от динамики доллара. При успешном исходе переговоров и повышении аппетита к риску криптовалюты могут сохранить высокие уровни, на которых находятся сейчас, и даже попытаться обновить исторические максимумы. Если переговоры пройдут без значимых результатов, то, скорее всего, курсы криптовалют будут колебаться вблизи текущих значений с периодами резких внутридневных движений. При негативном исходе возможна первоначальная просадка котировок, так как инвесторы в моменте будут уходить из более рискованных активов. Однако ослабление доллара и сохранение интереса к биткоину как к альтернативному защитному активу могут довольно быстро вызвать отскок цен и частичное восстановление потерь», - заключает Чернов.