Какой рубль комфортен для России

Tекст: Ольга Самофалова

Российский рубль показал ошеломительный рост более чем на 40% по отношению к доллару в 2025 году и стал «самой успешной» валютой в мире, признал Bank of America.

«Для определенных сегментов экономики это хорошо. Для каких-то сегментов экономики - экспортоориентированных - есть определенные издержки в этой связи. Но налицо одно: это макроэкономическая стабильность и запас прочности российской экономики», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Столь сильная крепость рубля объясняется несколькими факторами. Во-первых, жесткой политикой Центробанка, которая привела к дорогим кредитным деньгам. В итоге россияне стали меньше покупать дорогих товаров, в частности, электроники, автомобилей, квартир. Импортерам приходится меньше завозить товаров, значит, им надо меньше валюты. С другой стороны, экспортеры продают гораздо больше валюты, чем того требуют нормы по обязательно продаже валютной выручки. Все это привело к падению спроса на валюту, а рост спроса на рубли и рублевые активы. Компаниям порой выгоднее держать вырученные от экспорта рубли на депозитах или в долговых инструментах, так как там высокие проценты, и можно неплохо на этом заработать.

Проблема в том, что столь крепкий рубль вместе с низкой нефтью невыгодны государству, так как падают доходы бюджета. В плане главного финансового документа страны были заложены нефть Urals 69,7 долларов за баррель с пополнением Фонда национального благосостояния (ФНБ) и 60 долларов без пополнения ФНБ при курсе рубля в 96,5 за доллар в среднем по году. Однако реальность оказалась другой. Российская нефть подешевела до 61,5 доллара, а рубль стоит 79,15. Получается, что бочка нефти в рублях стоит 4868 рубля за баррель, тогда как в бюджете закладывали ранее 6726 рублей за баррель, а в худшем случае, то есть без пополнения ФНБ - 5790 рублей. В итоге приходит в бюджет меньше, чем планировалось, что выливается в рост дефицита.

«С начала года рубль и нефть двигались в противоположную сторону от прогнозов бюджета. В мае нефтегазовые доходы рухнули на 5% по сравнению с маем 2024 года, до 513 млрд рублей, а курс доллара опустился с начала года на 30,38%. При этом цена Urals опускалась до 52-55 долларов за баррель, что примерно на 25% ниже заложенных в бюджет 69,7 долларов, а курс доллара долгое время держался примерно около 80 рублей, при заложенных в бюджет 96,5 рублей. Это привело к дефициту энергодоходов порядка 2,6 трлн рублей по сравнению с планом, сдвинув прогноз дефицита федерального бюджета по итогам 2025 года до 3,8 трлн (1,7% ВВП)», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

В начале 2023 году был похожая ситуация: доходы бюджета резко просели из-за европейских санкций, которые запретили европейцам покупать нашу нефть и нефтепродукты. И это вызвало сильное беспокойство финансовых властей, которые тогда решили сократить демпферные выплаты из бюджета нефтяникам (сокращение расходов). Осенью 2023 году это спровоцировало топливный кризис, но ненадолго, так как он был взят быстро под контроль. Тогда ситуацию с бюджетом спасло второе полугодие, когда доходы резко пошли в гору, да так, что с лихвой покрыли все потери первого полугодия. Россия нашла лазейки обойти санкции, и нашла других покупателей на свои энергоресурсы. В 2023 году слабое начало компенсировалось отскоком во второй половине года, так как нефть вернулась к 70 долларам за баррель и выше, а рубль ослаб до 90 за доллар и выше, благодаря чему нефтегазовый доход и вырос, отмечает Чернов.

Получится ли и в 2025 году выкрутиться во втором полугодие? «Повторение подобной ситуации в 2025 году теоретически возможно, но потребует восстановления нефтяных котировок и снижения курса. Пока этого нет бюджет скорее в зоне риска. А в случае введения 500% пошлин со стороны США, хотя курс доллара и стоимость нефти вырастут, нефтегазовые доходы РФ могут, наоборот, сократиться, так как продать российскую нефть на экспорт станет еще сложнее», - рассуждает эксперт Freedom Finance Global.

«Ослабление валютного курса до 100 рублей за доллар могло бы устроить власти в контексте госбюджета. Но ожидать таких уровней в этом году пока не стоит. С большей долей вероятности рубль в 2025 году не ослабнет более, чем до 90 рублей за доллар. ЦБ снизил ставку на 1 п.п. до 20%. Но дал достаточно жесткий сигнал: высокие ставки — надолго. В условиях высоких процентных ставок рублевые кредиты — дороги, а их необходимо обслуживать. Плюс компании-экспортеры продают объемы иностранной валюты больше, чем того требуют нормативы по обязательной продаже выручки», - считает Александр Бахтин, инвестстратег «Гарда Капитал».

По прогнозам Чернова, при отсутствии существенных мировых драйверов Urals останется в диапазоне 60–65 долларов за баррель во втором полугодие. Ситуацию может изменить только геополитика, которая меняется очень стремительно. «Что касается курса рубля, то пока он может стабилизироваться возле 79–80 за доллар, но при продолжении цикла снижения ключевой ставки ожидаю его возврата к торгам выше 80 за доллар. Тогда дефицит бюджета во втором полугодии 2025 года скорее продолжит увеличиваться», - говорит Чернов.

«Бюджет столкнется с двойным риском: низкая цена нефти не позволит восстановить сырьевой доход, а крепкий рубль снова уменьшит рублевую выручку экспортеров. При отсутствии корректировок, например смены рублевой интервенционной политики, доходы упадут снова, и возможно, даже сильнее. В таком случае Минфину придется активнее себя вести на внутреннем рынке заимствований и размещать большие объемы облигаций федерального займа (ОФЗ) или же тратить больше средств из ФНБ», - поясняет Чернов.

Между тем, ликвидная часть ФНБ опустилась до минимального с 2019 года уровня. Она в мае опустилась ниже 3 трлн рублей, достигнув 2,843 трлн рублей или 1,3% ВВП. В целом объем ФНБ в мае составил 11,696 трлн рублей, что эквивалентно 5,5% прогнозируемого ВВП на год. Деньги расходуются в том числе на строительство высокоскоростной железной дороги Москва–Санкт-Петербург.

«В условиях ограниченного доступа к международным рынкам капитала и санкционного давления, сокращение ликвидности фонда может привести к увеличению внутреннего заимствования и усилению налогового бремени. Это, в свою очередь, приведет к замедлению экономического роста и повышению инфляционных рисков. Если текущие тенденции сохранятся, ликвидная часть ФНБ может сократиться до критического уровня к концу 2025 года, что ограничит возможности правительства по финансированию бюджетного дефицита без привлечения дополнительных заимствований или сокращения расходов. Для обеспечения финансовой стабильности необходимо пересмотреть приоритеты расходования средств и усилить контроль за эффективностью инвестиций», - считает Чернов.

Впрочем, Бахтин считает, что ситуация пока не выглядит критично: выпадающие доходы будут компенсированы средствами ФНБ в рамках бюджетного правила и за счет выпуска больше ОФЗ.