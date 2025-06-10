  • Новость часаНад Ленинградской областью сбили украинский беспилотник
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп отметил помощь СССР в «победе США» во Второй мировой войне
    Названа возможная причина убийства бывшего депутата Рады Кивы
    Поклонская появилась в Москве с новой прической
    Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной
    Киев накрыло черным дымом после серии мощных взрывов
    Генсек НАТО предложил британцам учить русский язык
    Трамп дал совет «молодой и сердитой» Тунберг
    В Лос-Анджелесе начались погромы
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Стамбульский переговорный тупик повышает цену неизбежной победы России

    Судя по всему, геополитический инструмент под названием «Украина» решено использовать до упора, до полного его износа. Для антитрамповской коалиции в Европе украинский вопрос остается стержневым элементом, без которого глобалистские элиты рискуют лишиться важного объединяющего фактора и мобилизующей повестки.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Диалектическое танго человека и машины может стать полезным

    В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

    12 комментариев
    10 июня 2025, 08:32 • Экономика

    Какой рубль комфортен для России

    Какой рубль комфортен для России
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Российский рубль признан лучшей валютой в мире в этом году. Это неудивительно, ведь он укрепился аж на 40%. Однако слишком крепкий рубль не всегда благо. Какие проблемы он создает, и удастся ли их решить за счет второго полугодия?

    Российский рубль показал ошеломительный рост более чем на 40% по отношению к доллару в 2025 году и стал «самой успешной» валютой в мире, признал Bank of America.

    «Для определенных сегментов экономики это хорошо. Для каких-то сегментов экономики - экспортоориентированных - есть определенные издержки в этой связи. Но налицо одно: это макроэкономическая стабильность и запас прочности российской экономики», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Столь сильная крепость рубля объясняется несколькими факторами. Во-первых, жесткой политикой Центробанка, которая привела к дорогим кредитным деньгам. В итоге россияне стали меньше покупать дорогих товаров, в частности, электроники, автомобилей, квартир. Импортерам приходится меньше завозить товаров, значит, им надо меньше валюты.

    С другой стороны, экспортеры продают гораздо больше валюты, чем того требуют нормы по обязательно продаже валютной выручки. Все это привело к падению спроса на валюту, а рост спроса на рубли и рублевые активы. Компаниям порой выгоднее держать вырученные от экспорта рубли на депозитах или в долговых инструментах, так как там высокие проценты, и можно неплохо на этом заработать.

    Проблема в том, что столь крепкий рубль вместе с низкой нефтью невыгодны государству, так как падают доходы бюджета. В плане главного финансового документа страны были заложены нефть Urals 69,7 долларов за баррель с пополнением Фонда национального благосостояния (ФНБ) и 60 долларов без пополнения ФНБ при курсе рубля в 96,5 за доллар в среднем по году.

    Однако реальность оказалась другой. Российская нефть подешевела до 61,5 доллара, а рубль стоит 79,15.

    Получается, что бочка нефти в рублях стоит 4868 рубля за баррель, тогда как в бюджете закладывали ранее 6726 рублей за баррель, а в худшем случае, то есть без пополнения ФНБ - 5790 рублей. В итоге приходит в бюджет меньше, чем планировалось, что выливается в рост дефицита.

    «С начала года рубль и нефть двигались в противоположную сторону от прогнозов бюджета. В мае нефтегазовые доходы рухнули на 5% по сравнению с маем 2024 года, до 513 млрд рублей,  а курс доллара опустился с начала года на 30,38%. При этом цена Urals опускалась до 52-55 долларов за баррель, что примерно на 25% ниже заложенных в бюджет 69,7 долларов, а курс доллара долгое время держался примерно около 80 рублей, при заложенных в бюджет  96,5 рублей. Это привело к дефициту энергодоходов  порядка  2,6 трлн рублей  по  сравнению  с планом, сдвинув прогноз дефицита федерального бюджета по итогам 2025 года до 3,8 трлн  (1,7% ВВП)», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    В начале 2023 году был похожая ситуация: доходы бюджета резко просели из-за европейских санкций, которые запретили европейцам покупать нашу нефть и нефтепродукты. И это вызвало сильное беспокойство финансовых властей, которые тогда решили сократить демпферные выплаты из бюджета нефтяникам (сокращение расходов). Осенью 2023 году это спровоцировало топливный кризис, но ненадолго, так как он был взят быстро под контроль.

    Тогда ситуацию с бюджетом спасло второе полугодие, когда доходы резко пошли в гору, да так, что с лихвой покрыли все потери первого полугодия. Россия нашла лазейки обойти санкции, и нашла других покупателей на свои энергоресурсы. В 2023 году слабое начало компенсировалось отскоком во второй половине года, так как нефть вернулась к 70 долларам за баррель и выше, а рубль ослаб до 90 за доллар и выше, благодаря чему нефтегазовый доход и вырос, отмечает Чернов.

    Получится ли и в 2025 году выкрутиться во втором полугодие? «Повторение подобной ситуации в 2025 году теоретически возможно, но потребует восстановления нефтяных котировок и снижения курса. Пока этого нет бюджет скорее в зоне риска. А в случае введения 500% пошлин со стороны США, хотя курс доллара и стоимость нефти вырастут, нефтегазовые доходы РФ могут, наоборот, сократиться, так как продать российскую нефть на экспорт станет еще сложнее», - рассуждает эксперт Freedom Finance Global.

    «Ослабление валютного курса до 100 рублей за доллар могло бы устроить власти в контексте госбюджета. Но ожидать таких уровней в этом году пока не стоит. С большей долей вероятности рубль в 2025 году не ослабнет более, чем до 90 рублей за доллар.

    ЦБ снизил ставку на 1 п.п. до 20%. Но дал достаточно жесткий сигнал: высокие ставки — надолго. В условиях высоких процентных ставок рублевые кредиты — дороги, а их необходимо обслуживать. Плюс компании-экспортеры продают объемы иностранной валюты больше, чем того требуют нормативы по обязательной продаже выручки», - считает Александр Бахтин, инвестстратег «Гарда Капитал».

    По прогнозам Чернова, при отсутствии существенных мировых драйверов Urals останется в диапазоне 60–65 долларов за баррель во втором полугодие. Ситуацию может изменить только геополитика, которая меняется очень стремительно. «Что касается курса рубля, то пока он может стабилизироваться возле 79–80 за доллар, но при продолжении цикла снижения ключевой ставки ожидаю его возврата к торгам выше 80 за доллар. Тогда дефицит бюджета во втором полугодии 2025 года скорее продолжит увеличиваться», - говорит Чернов.

    «Бюджет столкнется с двойным риском: низкая цена нефти не позволит восстановить сырьевой доход, а крепкий рубль снова уменьшит рублевую выручку экспортеров. При отсутствии корректировок, например смены рублевой интервенционной политики, доходы упадут снова, и возможно, даже сильнее. В таком случае Минфину придется активнее себя вести на внутреннем рынке заимствований и размещать большие объемы облигаций федерального займа (ОФЗ) или же тратить больше средств из ФНБ», - поясняет Чернов.

    Между тем, ликвидная часть ФНБ опустилась до минимального с 2019 года уровня. Она в мае опустилась ниже 3 трлн рублей, достигнув 2,843 трлн рублей или 1,3% ВВП. В целом объем ФНБ в мае составил 11,696 трлн рублей, что эквивалентно 5,5% прогнозируемого ВВП на год. Деньги расходуются в том числе на строительство высокоскоростной железной дороги Москва–Санкт-Петербург.

    «В условиях ограниченного доступа к международным рынкам капитала и санкционного давления, сокращение ликвидности фонда может привести к увеличению внутреннего заимствования и усилению налогового бремени. Это, в свою очередь, приведет к замедлению экономического роста и повышению инфляционных рисков. Если текущие тенденции сохранятся, ликвидная часть ФНБ может сократиться до критического уровня к концу 2025 года, что ограничит возможности правительства по финансированию бюджетного дефицита без привлечения дополнительных заимствований или сокращения расходов. Для обеспечения финансовой стабильности необходимо пересмотреть приоритеты расходования средств и усилить контроль за эффективностью инвестиций», - считает Чернов.

    Впрочем, Бахтин считает, что ситуация пока не выглядит критично: выпадающие доходы будут компенсированы средствами ФНБ в рамках бюджетного правила и за счет выпуска больше ОФЗ.


    Главное
    «Северяне» отразили за месяц 191 попытку ВСУ прорваться в Россию
    Пленный ВСУ рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат
    Песков назвал дело против депутата сейма Латвии Росликова «охотой на ведьм»
    Обвиняемый в получении взятки мэр Красноярска этапирован в Москву
    Украина собралась «дерусифицировать» более 700 населенных пунктов
    Базу «Миротворец» пополнили Фицо, да Силва, Додик и Овечкин
    Дуров объяснил нежелание пользоваться мобильным телефоном

    Какой рубль комфортен для России

    Российский рубль признан лучшей валютой в мире в этом году. Это неудивительно, ведь он укрепился аж на 40%. Однако слишком крепкий рубль не всегда благо. Какие проблемы он создает, и удастся ли их решить за счет второго полугодия? Подробности

    Перейти в раздел

    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отнеслась к телам военных ВСУ гуманнее Зеленского

    Украинская сторона на протяжении трех дней не может принять тела погибших бойцов ВСУ. Все это время рефрижераторы с замороженными трупами стоят вблизи границы в Брянской области, а власти в Киеве не желают внятно объяснить свою позицию. По мнению экспертов, у офиса Зеленского есть несколько причин для такого поведения, но в итоге противнику все же придется забрать тела своих военных. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Запад придумал миф о «скором нападении России»

    «Он судит по себе, у него остался менталитет гитлеровской Германии». Такими словами глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца об угрозе нападения России на Европу после окончания СВО. Почему западные политики, СМИ и военные в один голос убеждают европейского обывателя в том, что скоро на улицах городов ЕС появятся российские танки? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Киев отказался принимать свои трупы

      Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации