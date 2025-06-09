Что означает первое за три года снижение ставки в России

Tекст: Ольга Самофалова

Впервые с 2022 года Банк России пошел на снижение ключевой ставки, хотя консенсус-прогноз аналитиков предполагал сохранение ставки на прежнем уровне. Однако ЦБ снизил ставку с 21% до 20%. Регулятор объяснил это тем, что инфляция начала снижаться, а экономика – охладилась.

В апреле 2025 года рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,2% в пересчете на год, тогда как в первом квартале был в среднем 8,2%. При этом ЦБ по-прежнему придерживается плана вернуться к инфляции в 4% в 2026 году, что выглядит довольно амбициозно.

«ЦБ отмечает неоднородность инфляции – эффекты жесткой денежно-кредитной политики, в том числе через укрепление рубля, особенно сильно отражаются в снижении роста цен на непродовольственные товары, однако в продовольственных товарах и услугах инфляционное давление пока остается высоким. Рост зарплат по-прежнему высок и продолжает опережать рост производительности труда. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне – это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Однако в любом случае эксперты отмечают важность этого шага ЦБ РФ. «На мой взгляд, это довольно своевременный шаг, ведь задержка снижения ставки могла бы задержать экономический рост и не дать бизнесу развиваться из-за дорогого кредитования. Но слишком быстро снижать ставку тоже опасно, поскольку цель по инфляции еще не достигнута», – говорит Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис» (ПБС).

«Мы закладывали более существенный шаг – сразу на два процентных пункта, до 19%, но глобально гораздо важнее сам факт достижения пика по ставке и начало ее снижения. Это означает, что текущей жесткости достаточно для выравнивания динамики по инфляции и темпам роста экономики, тогда как кредитные риски для системы начинают повышаться, поэтому важно вовремя не перегнуть с жесткостью», – говорит Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Между тем Беленькая считает, что регулятор старается дать понять рынку, что это снижение – скорее адаптация жесткости монетарной политики к замедлению инфляции, но без декларации намерения продолжать серию снижения ставки.

Прогноз по ставке

Мнения экспертов о том, продолжит ли ЦБ снижать ставку на следующем заседании в июле, разделились.

В июле может быть взята пауза, а ставка сохранится на текущем уровне, полагает Александр Бахтин, инвестстратег компании «Гарда Капитал». Он объясняет это так: «ЦБ по-прежнему фокусируется на том, что инфляционные ожидания остаются выше средних. Бизнес и население закладывают в своих прогнозах двузначный рост цен. И хотя это привычная картина для опросов, но ЦБ хочет увидеть устойчивое движение ожидаемой инфляции вниз».

«В целом ЦБ остается осторожным и не хочет нарушить сложившийся на рынке баланс, но все же решился сделать первый шаг к мягкому циклу. Если макроэкономические индикаторы позволят это сделать, то снижение ставки на ближайших заседаниях продолжится, но, по всей видимости, будет более медленным, например, с шагом 0,25-0,5%», – рассуждает Бахтин.

В среднем по году, по его мнению, ключевая ставка составит 19,5%. «Учитывая, что в первой половине года ставка держалась на отметке 21%, во второй половине года мы увидим ставку около 18%. К декабрю она может быть доведена до 17%, но влияние на рынок это окажет уже в 2026 году», – делает прогноза эксперт.

«Банк России может снизить ставку в июле снова на один процентный пункт, если выходящие макроданные продолжат подтверждать дезинфляционные тенденции. В противном случае Банк России будет сохранять ставку на текущем уровне. На конец года мы ожидаем ключевую ставку на уровне 16-17%»,

– говорит Пырьева.

Сбербанк тоже ждет снижения ставки в июле еще на 1 п. п. и что к концу года она опустится до 17%.

Последствия для кредитов, вкладов и рубля

Снижение ключевой ставки должно привести к удешевлению кредитов и снижению ставок по депозитам.

«Снижение ключевой ставки на 1 п. п. выглядит скорее символическим с учетом ее текущего уровня. Однако сам факт того, что ЦБ в итоге смог приступить к смягчению монетарной политики, будет способствовать дальнейшему снижению процентных ставок в экономике и смягчению денежно-кредитных условий. Как результат, можно рассчитывать на постепенную активизацию кредитования в стране, а также некоторого ослабления давления на показатели чистой процентной маржи банков. Поэтому решение ЦБ в целом позитивно для банковского сектора», – считает Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

Что касается ставок по вкладам, то банки снижали их уже несколько месяцев. За май средние ставки по вкладам, по данным портала Финуслуги, опустились на 0,2-0,5 п. п. в зависимости от срочности. Додонов говорит, что эта тенденция продолжится – и в ближайшие месяцы ставки по вкладам снизятся еще на 0,5-1 п. п.

Что касается рынка ипотеки, то столь долгий период рекордно высокой ключевой ставки в 20% – с марта 2022 года – привел к резкому падению выдачи ипотек, говорит эксперт. «После сегодняшнего решения ЦБ ипотечная ставка, вероятно, снизится на 0,5-1% в ближайшие несколько недель. Тем не менее она продолжит оставаться на фактически запретительном уровне», – отмечает Додонов. Средняя ставка по ипотеке составляет 26,6% в крупнейших банках – и снижение ее даже на 1% погоды не сделает и рынок явно не оживит.

Что касается рубля, то высокая ключевая ставка привела к его переукреплению, считает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

«Снижение ставки до 20% не должно вызвать резкого ослабления рубля. Поэтому наш прогноз на июнь: по доллару – 78-84 рубля, по евро – 88-92 рубля, по юаню – 10,9-11,3 рубля.

Но если в июле ставка вновь будет снижена до 19% и будут даны прогнозы на дальнейшее смягчение ДКП, то, возможно, крепкие позиции рубля пошатнутся, так как спрос на валюту может восстановиться. Когда курс доллара вырастет хотя бы до 90-93 рублей, тенденция по покупке иностранных валют против рубля усилится», – говорит Потавин. Прогноз на конец года эксперт не меняет: доллар может вырасти до 95 рублей.