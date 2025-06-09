  • Новость часаПутин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В США заявили о скором масштабном многоцелевом ударе России по Украине
    Эксперт объяснил, почему европейцев пугают «вторжением» России
    Власти США решили депортировать самого популярного в мире тиктокера
    В России начали публиковать списки погибших военных ВСУ, от которых отказался Киев
    Российские войска развили наступление в Днепропетровской области
    Захарова усомнилась в самостоятельности решения Зеленского по телам солдат ВСУ
    МИД заявил о скором завершении моратория на РСМД
    Renault решил производить дроны на Украине
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Петр Первый – ключевой российский правитель-реалист

    9 июня (по новому стилю) исполняется 353 года со дня рождения основателя Российской империи и, соответственно, первого российского императора Петра Первого. Почему его внешнеполитическая философия не теряет актуальности для современной России?

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как от «рассерженного патриотизма» прийти к русофобии

    7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.

    13 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Время вспомнить духовное завещание Пушкина

    Каждому внимательно читающему последние стихи Пушкина ясно, что он присутствует на поэтических вершинах невероятной высоты.

    9 комментариев
    9 июня 2025, 08:40 • Экономика

    Что означает первое за три года снижение ставки в России

    Что означает первое за три года снижение ставки в России
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Банк России сделал то, чего от него ждали более трех лет – он впервые снизил рекордно высокую ключевую ставку. Хотя большинство аналитиков не верили, что это произойдет в июне. Ставка все еще остается высокой – 20%, но важен сам факт начала ее снижения. Как сильно ЦБ уменьшит ставку в этом году и как это отразится на кредитах, вкладах и рубле?

    Впервые с 2022 года Банк России пошел на снижение ключевой ставки, хотя консенсус-прогноз аналитиков предполагал сохранение ставки на прежнем уровне. Однако ЦБ снизил ставку с 21% до 20%. Регулятор объяснил это тем, что инфляция начала снижаться, а экономика – охладилась.

    В апреле 2025 года рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,2% в пересчете на год, тогда как в первом квартале был в среднем 8,2%. При этом ЦБ по-прежнему придерживается плана вернуться к инфляции в 4% в 2026 году, что выглядит довольно амбициозно.

    «ЦБ отмечает неоднородность инфляции – эффекты жесткой денежно-кредитной политики, в том числе через укрепление рубля, особенно сильно отражаются в снижении роста цен на непродовольственные товары, однако в продовольственных товарах и услугах инфляционное давление пока остается высоким. Рост зарплат по-прежнему высок и продолжает опережать рост производительности труда. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне – это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    Однако в любом случае эксперты отмечают важность этого шага ЦБ РФ. «На мой взгляд, это довольно своевременный шаг, ведь задержка снижения ставки могла бы задержать экономический рост и не дать бизнесу развиваться из-за дорогого кредитования. Но слишком быстро снижать ставку тоже опасно, поскольку цель по инфляции еще не достигнута», – говорит Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис» (ПБС).

    «Мы закладывали более существенный шаг – сразу на два процентных пункта, до 19%, но глобально гораздо важнее сам факт достижения пика по ставке и начало ее снижения. Это означает, что текущей жесткости достаточно для выравнивания динамики по инфляции и темпам роста экономики, тогда как кредитные риски для системы начинают повышаться, поэтому важно вовремя не перегнуть с жесткостью», – говорит Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

    Между тем Беленькая считает, что регулятор старается дать понять рынку, что это снижение – скорее адаптация жесткости монетарной политики к замедлению инфляции, но без декларации намерения продолжать серию снижения ставки.

    Прогноз по ставке

    Мнения экспертов о том, продолжит ли ЦБ снижать ставку на следующем заседании в июле, разделились.

    В июле может быть взята пауза, а ставка сохранится на текущем уровне, полагает Александр Бахтин, инвестстратег компании «Гарда Капитал». Он объясняет это так: «ЦБ по-прежнему фокусируется на том, что инфляционные ожидания остаются выше средних. Бизнес и население закладывают в своих прогнозах двузначный рост цен. И хотя это привычная картина для опросов, но ЦБ хочет увидеть устойчивое движение ожидаемой инфляции вниз».

    «В целом ЦБ остается осторожным и не хочет нарушить сложившийся на рынке баланс, но все же решился сделать первый шаг к мягкому циклу. Если макроэкономические индикаторы позволят это сделать, то снижение ставки на ближайших заседаниях продолжится, но, по всей видимости, будет более медленным, например, с шагом 0,25-0,5%», – рассуждает Бахтин.

    В среднем по году, по его мнению, ключевая ставка составит 19,5%. «Учитывая, что в первой половине года ставка держалась на отметке 21%, во второй половине года мы увидим ставку около 18%. К декабрю она может быть доведена до 17%, но влияние на рынок это окажет уже в 2026 году», – делает прогноза эксперт.

    «Банк России может снизить ставку в июле снова на один процентный пункт, если выходящие макроданные продолжат подтверждать дезинфляционные тенденции. В противном случае Банк России будет сохранять ставку на текущем уровне. На конец года мы ожидаем ключевую ставку на уровне 16-17%»,

    – говорит Пырьева.

    Сбербанк тоже ждет снижения ставки в июле еще на 1 п. п. и что к концу года она опустится до 17%.

    Последствия для кредитов, вкладов и рубля

    Снижение ключевой ставки должно привести к удешевлению кредитов и снижению ставок по депозитам.

    «Снижение ключевой ставки на 1 п. п. выглядит скорее символическим с учетом ее текущего уровня. Однако сам факт того, что ЦБ в итоге смог приступить к смягчению монетарной политики, будет способствовать дальнейшему снижению процентных ставок в экономике и смягчению денежно-кредитных условий. Как результат, можно рассчитывать на постепенную активизацию кредитования в стране, а также некоторого ослабления давления на показатели чистой процентной маржи банков. Поэтому решение ЦБ в целом позитивно для банковского сектора», – считает Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

    Что касается ставок по вкладам, то банки снижали их уже несколько месяцев. За май средние ставки по вкладам, по данным портала Финуслуги, опустились на 0,2-0,5 п. п. в зависимости от срочности. Додонов говорит, что эта тенденция продолжится – и в ближайшие месяцы ставки по вкладам снизятся еще на 0,5-1 п. п.

    Что касается рынка ипотеки, то столь долгий период рекордно высокой ключевой ставки в 20% – с марта 2022 года – привел к резкому падению выдачи ипотек, говорит эксперт. «После сегодняшнего решения ЦБ ипотечная ставка, вероятно, снизится на 0,5-1% в ближайшие несколько недель. Тем не менее она продолжит оставаться на фактически запретительном уровне», – отмечает Додонов. Средняя ставка по ипотеке составляет 26,6% в крупнейших банках – и снижение ее даже на 1% погоды не сделает и рынок явно не оживит.

    Что касается рубля, то высокая ключевая ставка привела к его переукреплению, считает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    «Снижение ставки до 20% не должно вызвать резкого ослабления рубля. Поэтому наш прогноз на июнь: по доллару – 78-84 рубля, по евро – 88-92 рубля, по юаню – 10,9-11,3 рубля.

    Но если в июле ставка вновь будет снижена до 19% и будут даны прогнозы на дальнейшее смягчение ДКП, то, возможно, крепкие позиции рубля пошатнутся, так как спрос на валюту может восстановиться. Когда курс доллара вырастет хотя бы до 90-93 рублей, тенденция по покупке иностранных валют против рубля усилится», – говорит Потавин. Прогноз на конец года эксперт не меняет: доллар может вырасти до 95 рублей.

    Главное
    Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ
    Депутат: Днепропетровская область может стать новым регионом России
    Мужчины Сумской области отказались эвакуироваться из-за страха мобилизации
    Макрон собрался в Гренландию с визитом поддержки против Трампа
    Армия Израиля получила приказ остановить судно «Флотилии Свободы» с Гретой Тунберг
    Украинский подросток признался в убийстве матери и сестры в Бельгии
    В МВД посоветовали проявлять креативность в разговоре с мошенниками

    Что означает первое за три года снижение ставки в России

    Банк России сделал то, чего от него ждали более трех лет – он впервые снизил рекордно высокую ключевую ставку. Хотя большинство аналитиков не верили, что это произойдет в июне. Ставка все еще остается высокой – 20%, но важен сам факт начала ее снижения. Как сильно ЦБ уменьшит ставку в этом году и как это отразится на кредитах, вкладах и рубле? Подробности

    Перейти в раздел

    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

    Перейти в раздел

    «Всегда готовы встретить противника». Путь сотрудника Курской АЭС на фронт и обратно

    «Хочу показать на практике, что протезы не являются препятствием для участия в соревнованиях». Ветеран спецоперации, сотрудник Курской АЭС Илья Хорохонов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как бокс помог ему во время боевых действий и помогает при возвращении в мирную жизнь после тяжелого ранения. И почему он поддерживает боевые навыки. Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль вооружает Европу против России

    Европе и НАТО в целом остро не хватает вооружений – и этим немедленно воспользовался Израиль. Поставки израильского оружия в страны ЕС выросли до рекордного уровня, и Тель-Авив нимало не смущает тот факт, что эти вооружения в Европе предназначены явно для агрессии против России. Упуская из виду то, какой может стать реакция Москвы на происходящее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    • Маск против Трампа. Чья возьмет?

      Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации