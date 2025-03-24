Когда подешевеют кредиты

Tекст: Ольга Самофалова

Мартовское заседание Центробанка прошло без каких-либо неожиданностей. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, сохранила ставку на прежнем уровне в 21%. Интерес вызывала пресс-конференция после заседания, на которой эксперты надеялись услышать хотя бы намеки на то, когда Центробанк, наконец, начнет снижать ключевую ставку.

Однако не дождались. Центробанк по-прежнему не исключает повышения ставки, но ни словом не обмолвился о возможном ее снижении. Хотя некоторое смягчении риторики было замечено в словах Набиуллиной о том, что риски повышения ставки стали меньше.

«Сейчас Банк России накапливает данные для уточнения динамики замедления экономики. ЦБ осторожно отмечает замедление роста цен в январе - феврале до 9,1% (сезонно скорректированная инфляция в годовом выражении), но говорит, что готов повысить ставку, если инфляция вновь перейдет к росту. Пока признаков ускорения роста цен нет. Спрос замедляется в том числе из-за слабого кредитования. Рынок труда охлаждается. Скорее всего мы увидим замедление роста заработных плат в ближайшее время», - говорит Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций».

«ЦБ впервые указал на новый дезинфляционный риск - это улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности», - говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Более того, банки уже начали снижать ставки по вкладам физлиц на ожиданиях снижения ставки. С момента предыдущего заседания Центробанка, прошедшего 14 февраля, средняя ставка по различным вкладам снизилась от 0,8 до 1,47 процентного пункта, сообщает маркетплейс «Финуслуги».

Еще месяц назад доходность вкладов на срок три и шесть месяцев опережала уровень ключевой ставки, тогда как по состоянию на эту пятницу все три вида депозитов по средней доходности были ниже ее уровня. А наибольшую разницу от уровня ключевой имеют годовые вклады: средняя ставка по ним ниже ключевой на 1,8 п.п.,

отмечают в «Финуслуги».

Заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков говорит, что ставки по вкладам пока еще держатся на пиковых значениях, близких к ключевой ставке, однако в будущем доходность по вкладам может снизиться до более привычного уровня, ниже ключевой ставки. ВТБ спрогнозировал снижение ставок по вкладам.

«Ставки по вкладам реагируют на одни только ожидания по ключевой, но ставки по кредитам банки начнут снижать не раньше, чем ЦБ опустит свою ключевую ставку рефинансирования», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Еще один фактор помогает снижать инфляцию - это подорожавший почти на треть с начала года курс рубля. «При укреплении курса рубля все импортные товары становятся дешевле в рублевом эквиваленте. Правда ретейлеры не всегда снижают цены следом за укреплением рубля, объясняя это покупкой товаров на склады еще при прежнем курсе. Однако с некоторым лагом по времени укрепление национальной валюты все равно начинает влиять на инфляцию, так как ретейлеры все-таки перестают повышать цены, по крайней мере, прежними темпами», - объясняет Владимир Чернов.

Рубль начал активно укрепляться с начала текущего года, и хотя это уже вносит свой вклад в торможении инфляции, однако более ярко укрепление рубля отразится на потребительских ценах в России немного позже, считает эксперт.

Центробанк пока осторожничает, его до конца не устраивает замедление инфляции. Потому что есть риски, что цены снова пойдут вверх.

«Инфляция может снова начать расти при резком ослаблении рубля, негативной внешней конъюнктуре, например из-за введения новых экономических санкций или неблагоприятной внутренней конъюнктуре, например на фоне резкого подорожания цен на топливо или плохого урожая каких-то культур, а погоду вообще сложно прогнозировать.

В прошлом году в мае выпал снег в центральном регионе РФ, побил урожаи яблок, ягод и других сельхозугодий, из-за чего в дальнейшем ускорилась инфляция в период ее сезонного замедления», - объясняет Чернов.

Что касается ключевой ставки, то эксперты склонны считать, что ее пик все-таки достигнут и выше текущих 21% поднимать не потребуется.

«В нашем базовом сценарии мы прогнозируем пик ключевой ставки на текущем уровне 21%, и считаем возможным начало ее снижения с июня-июля с выходом на 17-18% к концу года. В то же время, если подтвердится слишком быстрое охлаждение кредитования и спроса, или инфляция будет замедляться быстрее прогнозов ЦБ, мы не исключаем, что ЦБ может начать рассматривать снижение ключевой ставки уже с апрельского заседания», - говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

«Пик инфляции должен быть пройден в апреле, а в мае инфляция должна показать устойчивый дезинфляционный тренд и закрепить его на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию, фрукты, зерновые и т.д. Укрепление рубля как раз отразится на ценах импортеров примерно в апреле-мае. То есть именно в мае и июне Центробанк будет оценивать устойчивость дезинфляционного тренда. Поэтому думаю, что на заседании в конце июня или в июле ЦБ может начать снижать ставку», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Федоров из «БКС Мир инвестиций» ждет начало цикла снижения ставки в июне, и на конец года ставку в 16%. И также не исключает, что Банк России может и в апреле начать снижать ставку, если инфляция продолжит замедляться.