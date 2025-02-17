Когда ключевая ставка Банка России начнет снижаться

Еще одно повышение ключевой ставки Центробанка возможно

Tекст: Ольга Самофалова

Центральный банк РФ 14 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 21%. При этом, вариант снизить ставку регулятор даже не рассматривал, призналась на пресс-конференции после заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Наоборот, ЦБ обсуждал вопрос, целесообразно ли повышать сейчас ставку или нет.

Пока регулятор решил, что можно занять выжидательную позицию. А все дело в инфляции, которая по-прежнему более высокая, чем ожидал регулятор. Рост инфляции в январе ускорился и на 10 февраля достиг 10%, тогда как ЦБ ждет годовую инфляцию в этом году хотя бы в районе 8%.

«То есть инфляция находится на очень высоких значениях. И мы понимаем, что так и будет в феврале в силу повышения тарифов в начале года, в силу больших бюджетных расходов. Поэтому мы не можем никак сейчас рассчитывать на иную риторику Центрального банка. Он все же и такими словесными интервенциями, если не повышением ставки, должен сдерживать инфляцию», – заявил экономист, бывший министр финансов РФ (1997-1999) Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия 24».

Пока регулятор все-таки сделал выбор в пользу неповышения ставки, и занял выжидательную позицию.

Регулятор отмечает, что инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Свой вклад вносит и октябрьское ослабление рубля, которое трансформируется в инфляцию как раз спустя несколько месяцев.

Основная надежда, как считают в ЦБ, на более выраженное охлаждение кредитной активности и рост склонности населения к сбережению. При этом, появляются факторы, которые в перспективе могут помочь замедлить инфляцию. Это попытки рубля укрепиться и зародившаяся надежда на снижение геополитических рисков, но об этом ЦБ в эту пятницу ничего не сказал.

Однако Банк России прямо говорит о том, что пока преобладают проинфляционные риски, это значит, что шансов вырасти у инфляции больше, чем замедлится, в том числе из-за высоких рисков ухудшения внешней торговли.

Пока проблем с внешней торговлей не наблюдается. В январе нефтяной экспорт из России не упал из-за введенных новых санкций Запада, которые ударили по «Газпром нефти», «Сургутнефтегазу« и по значительной доли теневого флота. Наоборот, Россия заработала от экспорта нефти и нефтепродуктов почти на 1 млрд долларов больше, чем годом ранее - 15,8 млрд долларов. Новые санкции США почти никак не отразились на наших поставках. Однако все это может измениться: санкции еще не заработали в полную силу, действует отсрочка до 27 февраля 2025 года. Поэтому февральские данные экспорта тоже могут быть отличными, и только данные по марту станут показательными. Упадет ли экспорт нефти и нефтепродуктов из России, или удастся придумать что-то еще для обхода санкций?

Между тем, западные агентства уже сообщают о том, что у берегов Китая, России и Сингапура якобы останавливаются десятки танкеров, которые не могут продать нефть. И о том, что Китай и Индия якобы остановили закупку нефти из России с поставкой в марте из-за роста расходов на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США.

ЦБ пересмотрел прогнозы по процентной ставке и инфляции. «Корректировки выглядят очень масштабными: чтобы инфляцию снизить до заявленной ЦБ РФ цели на конец этого года (7–8%), месячные темпы роста цен должны оставаться немного ниже 1% в течение всего года, и такие уровни представляются слишком высокими. Мы рассчитываем, что в четвертом квартале 2025 года инфляция затормозит до примерно 0,5% месяц к месяце, за счет чего с высокой базы годовая инфляция уменьшится к концу года до приблизительно 6%», - говорит старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин.

Теперь прогнозный диапазон ключевой ставки Банка России на 2025 год составляет 19-22%. Это означает, что ЦБ не исключает повышения ставки до 22%. Вероятность такого сценария составляет 50%,

оценивает Коныгин.

«Мы пока по-прежнему полагаем, что в базовом сценарии текущее значение ключевой ставки может остаться пиком в этом цикле, а ее снижение начнется не ранее середины года. Но неопределенность различных сценариев остается высокой. Скорее всего, ситуация станет более ясной к следующему опорному заседанию в конце апреля: с учетом временных лагов денежно-кредитной политики, которые ЦБ оценивает в три-шесть кварталов, эффекты от повышения ключевой ставки, которые были в прошлом году, должны начать проявляться в первом квартале этого года. Плюс к этому моменту могут появиться предварительные результаты готовящихся переговоров по Украине», - говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

«Скорее всего, ставка 21% сохранится до начала лета, а потом произойдет долгожданный монетарный разворот. К концу года прогнозируем стоимость фондирования ближе к 16%.

Хотя возможны и корректировки курса денежно-кредитной политики по времени — если в самое ближайшее время дезинфляционные факторы сохранят свое влияние, а прогресс урегулирования конфликта ускорится, то возрастет вероятность весеннего монетарного разворота», - считает Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».