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    17 февраля 2025, 08:50 • Экономика

    Когда ключевая ставка Банка России начнет снижаться

    Еще одно повышение ключевой ставки Центробанка возможно

    Когда ключевая ставка Банка России начнет снижаться
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Несмотря на рост инфляции до 10% в начале года, Центральный банк решил сохранить ключевую ставку без изменений. Регулятор занял выжидательную позицию, давая еще немного времени ценам замедлиться. При этом, ЦБ РФ не исключает повышения ставки. Каковы шансы на этот сценарий, и когда уже произойдет долгожданный монетарный разворот?

    Центральный банк РФ 14 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 21%. При этом, вариант снизить ставку регулятор даже не рассматривал, призналась на пресс-конференции после заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Наоборот, ЦБ обсуждал вопрос, целесообразно ли повышать сейчас ставку или нет.

    Пока регулятор решил, что можно занять выжидательную позицию. А все дело в инфляции, которая по-прежнему более высокая, чем ожидал регулятор. Рост инфляции в январе ускорился и на 10 февраля достиг 10%, тогда как ЦБ ждет годовую инфляцию в этом году хотя бы в районе 8%.

    «То есть инфляция находится на очень высоких значениях. И мы понимаем, что так и будет в феврале в силу повышения тарифов в начале года, в силу больших бюджетных расходов. Поэтому мы не можем никак сейчас рассчитывать на иную риторику Центрального банка. Он все же и такими словесными интервенциями, если не повышением ставки, должен сдерживать инфляцию», – заявил экономист, бывший министр финансов РФ (1997-1999) Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия 24».

    Пока регулятор все-таки сделал выбор в пользу неповышения ставки, и занял выжидательную позицию.

    Регулятор отмечает, что инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Свой вклад вносит и октябрьское ослабление рубля, которое трансформируется в инфляцию как раз спустя несколько месяцев.

    Основная надежда, как считают в ЦБ, на более выраженное охлаждение кредитной активности и рост склонности населения к сбережению. При этом, появляются факторы, которые в перспективе могут помочь замедлить инфляцию. Это попытки рубля укрепиться и зародившаяся надежда на снижение геополитических рисков, но об этом ЦБ в эту пятницу ничего не сказал.

    Однако Банк России прямо говорит о том, что пока преобладают проинфляционные риски, это значит, что шансов вырасти у инфляции больше, чем замедлится, в том числе из-за высоких рисков ухудшения внешней торговли.

    Пока проблем с внешней торговлей не наблюдается. В январе нефтяной экспорт из России не упал из-за введенных новых санкций Запада, которые ударили по «Газпром нефти», «Сургутнефтегазу« и по значительной доли теневого флота. Наоборот, Россия заработала от экспорта нефти и нефтепродуктов почти на 1 млрд долларов больше, чем годом ранее - 15,8 млрд долларов. Новые санкции США почти никак не отразились на наших поставках. Однако все это может измениться: санкции еще не заработали в полную силу, действует отсрочка до 27 февраля 2025 года. Поэтому февральские данные экспорта тоже могут быть отличными, и только данные по марту станут показательными. Упадет ли экспорт нефти и нефтепродуктов из России, или удастся придумать что-то еще для обхода санкций?

    Между тем, западные агентства уже сообщают о том, что у берегов Китая, России и Сингапура якобы останавливаются десятки танкеров, которые не могут продать нефть. И о том, что Китай и Индия якобы остановили закупку нефти из России с поставкой в марте из-за роста расходов на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США.

    ЦБ пересмотрел прогнозы по процентной ставке и инфляции. «Корректировки выглядят очень масштабными: чтобы инфляцию снизить до заявленной ЦБ РФ цели на конец этого года (7–8%), месячные темпы роста цен должны оставаться немного ниже 1% в течение всего года, и такие уровни представляются слишком высокими. Мы рассчитываем, что в четвертом квартале 2025 года инфляция затормозит до примерно 0,5% месяц к месяце, за счет чего с высокой базы годовая инфляция уменьшится к концу года до приблизительно 6%», - говорит старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин.

    Теперь прогнозный диапазон ключевой ставки Банка России на 2025 год составляет 19-22%. Это означает, что ЦБ не исключает повышения ставки до 22%. Вероятность такого сценария составляет 50%,

    оценивает Коныгин.

    «Мы пока по-прежнему полагаем, что в базовом сценарии текущее значение ключевой ставки может остаться пиком в этом цикле, а ее снижение начнется не ранее середины года. Но неопределенность различных сценариев остается высокой. Скорее всего, ситуация станет более ясной к следующему опорному заседанию в конце апреля: с учетом временных лагов денежно-кредитной политики, которые ЦБ оценивает в три-шесть кварталов, эффекты от повышения ключевой ставки, которые были в прошлом году, должны начать проявляться в первом квартале этого года. Плюс к этому моменту могут появиться предварительные результаты готовящихся переговоров по Украине», - говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    «Скорее всего, ставка 21% сохранится до начала лета, а потом произойдет долгожданный монетарный разворот. К концу года прогнозируем стоимость фондирования ближе к 16%.

    Хотя возможны и корректировки курса денежно-кредитной политики по времени — если в самое ближайшее время дезинфляционные факторы сохранят свое влияние, а прогресс урегулирования конфликта ускорится, то возрастет вероятность весеннего монетарного разворота», - считает Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

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