Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Женщина погибла и ребенок получил ранение при атаке беспилотников ВСУ в ДНР
В ДНР из-за ударов украинских беспилотников погибла женщина и ранена девочка
В результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территории Донецкой народной республики погибла женщина и получил ранение ребенок, сообщили в управлении администрации главы ДНР.
На территории садово-огородного товарищества в поселке Донское Волновахского муниципального округа из-за удара украинского дрона погибла женщина 1947 года рождения, пишет ТАСС.
В селе Безыменное Новоазовского муниципального округа в результате атаки беспилотника получила ранения девочка 2019 года рождения.
Уточняется, что при ударах также получили повреждения жилой дом, инфраструктурный объект и несколько гражданских автомобилей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в ДНР при атаках беспилотников ВСУ погибли двое мужчин.
В среду в результате удара дрона на автозаправочной станции в Донецке погиб водитель автобуса.
Во вторник житель Докучаевска получил множественные осколочные ранения при атаке беспилотников.