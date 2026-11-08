Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Сентком заявил о выводе из строя коммерческого судна в Оманском заливе
Сентком: Военные США вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе
Американские военные вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе после того, как его экипаж попытался нарушить морскую блокаду Ирана, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).
«Силы СЕНТКОМ 7 ноября вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе после того, как гражданский экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения и несколько раз попытался нарушить морскую блокаду Ирана», – передает ТАСС со ссылкой на заявление командования.
Отмечается, что удар был нанесен по корме судна при помощи высокоточных боеприпасов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.
На прошлой неделе находившееся у берегов Омана судно получило пробоину из-за попадания неизвестного снаряда.
В прошлом месяце военные Центрального командования США объявили об уничтожении связанного с Ираном судна в Оманском заливе.