Германия заявила о тяжелой дилемме в проекте нового истребителя

Politico: ФРГ выбирает между Британией и Швецией для создания нового истребителя

Tекст: Игорь Иножарский

Германия решает, стоит ли присоединяться к существующему проекту Британии, Италии и Японии или разрабатывать новый самолет со Швецией и Испанией, пишет Politico.

Эта дилемма возникла после краха совместного авиационного проекта, который Берлин разрабатывал вместе с Францией и Испанией. Как отмечает издание, главной целью Германии остается снижение зависимости от американских военных технологий на фоне угроз президента США Дональда Трампа покинуть НАТО.

Оценки военного ведомства говорят в пользу сотрудничества со Стокгольмом и Мадридом ради интересов немецкой промышленности. «С одной стороны, все страны хотят поддерживать свою национальную промышленность. В то же время все хотят совместных европейских проектов в области вооружений. Разрешить эту дилемму непросто», – заявил глава Минобороны Борис Писториус.

В свою очередь, чиновники в канцелярии видят дипломатические преимущества в союзе с Лондоном. Ожидается, что канцлер Фридрих Мерц обсудит возможное участие страны в британской программе в ходе визита в Японию в среду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье европейский концерн Airbus запланировал переговоры с британской компанией BAE Systems о присоединении к глобальной программе по созданию истребителя нового поколения. Весной негативное отношение президента США Дональда Трампа к Североатлантическому альянсу подтолкнуло европейские страны к созданию независимой системы коллективной безопасности. В прошлом году Франция и Германия допустили отказ от совместного проекта по производству военных самолетов.