Круизный лайнер столкнулся с контейнеровозом в порту Германии

Власти Баварии решили восстановить сгоревший чайный домик Гитлера

dpa: Власти Баварии заявили о планах восстановить сгоревший чайный домик Гитлера

Tекст: Мария Иванова

Власти Баварии не планируют оставлять в руинах бывший чайный домик Адольфа Гитлера на горе Кельштайн, известный как «Орлиное гнездо». «Мы не допустим, чтобы там стояли какие-то руины», – заявил Херманн, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

Баварские следователи предполагают, что пожар стал результатом умышленного поджога. Полиция задержала мотоциклиста, которого пожарные заметили недалеко от места происшествия. В настоящее время правоохранительные органы продолжают опрос подозреваемого, пишет Bild.

Возгорание в здании на горе Кельштайн высотой почти два километра началось в пятницу вечером. Тушение огня осложнялось труднодоступностью постройки.

Кельштайнхаус был возведен в Альпах в 1938 году в качестве представительской резиденции для руководства Третьего рейха. В 1952 году здание переоборудовали под горный ресторан. В настоящее время объект является памятником истории и принадлежит фонду «Берхтесгаденер Ланд».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция Баварии начала расследовать возможный умышленный поджог бывшего чайного дома Адольфа Гитлера. В

понедельник Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрении двоих молодых людей из Германии в поджоге антенн системы Starlink.

На прошлой неделе в Берлине задержали женщину за причастность к поджогу наземного шлюза связи на территории Польши.