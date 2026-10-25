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Круизный лайнер столкнулся с контейнеровозом в порту Германии
Круизный лайнер Mein Schiff 3 при отходе от причала в порту Бремерхафена на севере Германии столкнулся с контейнеровозом, в результате чего корпус второго судна получил повреждения, пишет газета Nordsee-Zeitung.
«Круизный лайнер Mein Schiff 3 вечером столкнулся с контейнеровозом при отходе от причала в Бремерхафене», – пишет Nordsee-Zeitung.
В результате инцидента пострадавших нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Причиной столкновения могли стать сильные порывы штормового ветра, которые мешали лайнеру маневрировать при отшвартовке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг 12 человек получили травмы при столкновении прогулочного судна с плавучим понтоном на реке Чаопрайя в Бангкоке.
В августе ночное столкновение двух туристических катеров в заливе Ла-Напуль на юге Франции привело к тяжелым травмам 11 человек и исчезновению одного пассажира.