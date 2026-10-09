Германия решила высвободить до 15 млн баррелей нефти из резервов

Reuters: ФРГ решила высвободить 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов

Tекст: Дарья Григоренко

Германия планирует направить на рынок до 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. «Первыми будут выпущены резервы дизеля и котельного мазута, после этого будут высвобождены резервы нефти», – заявила Райхе.

Она не стала уточнять, когда именно резервные ресурсы начнут поступать на рынок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз отказался высвобождать нефть сверх мартовских объемов.

В понедельник цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов стран G7.

На прошлой неделе США предложили Брюсселю высвободить 120 млн баррелей дизтоплива из резервов.