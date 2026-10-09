Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Германия решила высвободить до 15 млн баррелей нефти из резервов
Reuters: ФРГ решила высвободить 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов
Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе заявила о планах страны высвободить до 15 млн баррелей нефти из стратегических резервов в рамках договоренностей стран G7, пишет Reuters.
Германия планирует направить на рынок до 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. «Первыми будут выпущены резервы дизеля и котельного мазута, после этого будут высвобождены резервы нефти», – заявила Райхе.
Она не стала уточнять, когда именно резервные ресурсы начнут поступать на рынок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз отказался высвобождать нефть сверх мартовских объемов.
В понедельник цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов стран G7.
На прошлой неделе США предложили Брюсселю высвободить 120 млн баррелей дизтоплива из резервов.