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    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    5 комментариев
    5 октября 2026, 10:45 • Новости дня

    Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7

    WSJ: Стоимость Brent опустилась до 101,59 доллара на фоне плана G7

    Tекст: Игорь Иножарский

    Цены на нефть в понедельник пошли вниз, так как трейдеры оценивали план стран G7 выпустить на рынок аварийные запасы нефти и дизеля на фоне атак в районе Ормузского пролива и риска перебоев поставок с Ближнего Востока.

    Мировые котировки нефти в понедельник снизились, поскольку участники рынка сопоставляли план стран G7 по продаже аварийных запасов нефти и дизельного топлива с возобновившимися атаками в районе Ормузского пролива и сохраняющимися рисками поставок из стран Ближнего Востока, передает WSJ.

    Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре подешевели на 0,7% – до 101,59 доллара за баррель, тогда как декабрьские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate снизились на 1% и торговались на уровне 88,54 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели. В воскресенье страны Персидского залива перешли на челночные перевозки нефти. В пятницу возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть.

    2 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ

    Новак: Ущерб от атак на российские НПЗ снизился благодаря усилению защиты

    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ
    @ Polozovskyy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о масштабной работе по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов, что привело к существенному снижению ущерба от атак.

    «Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, министерством обороны по усилению защиты. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже», – заявил Новак, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил создание пассивной защиты и усиление активной обороны с помощью систем ПВО. Это, по его словам, позволяет оперативнее возвращать в строй поврежденное оборудование после ремонтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ростех представил систему защиты заводов от беспилотников.

    В прошлом месяце первый вице-премьер Денис Мантуров призвал усилить защиту российских НПЗ.

    Новак сообщил об усилении защиты российских НПЗ.

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    2 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США

    Politico: Франция предложила ЕС выделить 100 млн баррелей нефти и дизеля

    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Франции на фоне давления Вашингтона предложили странам Евросоюза высвободить из стратегических резервов 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Париж выдвинул инициативу о масштабном использовании стратегических запасов в ходе экстренных переговоров после того, как Вашингтон пригрозил запретить экспорт топлива. Французская сторона предложила европейским странам высвободить 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизеля, пишет Politico.

    Власти Германии, напротив, неохотно отнеслись к идее использования нефтяных резервов. По словам источников издания, Берлин желает направлять запасы на рынок только в случае реальной угрозы безопасности поставок. При этом Франция и Германия обладают крупнейшими резервами нефти и нефтепродуктов в Европе.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт потребовал от европейских стран в течение трех месяцев высвободить из запасов 120 млн баррелей, чтобы справиться с ростом цен на дизельное топливо, иначе Вашингтон введет экспортные ограничения. После этого США направили президенту Франции Эммануэлю Макрону отдельный запрос на высвобождение 100 млн баррелей дизеля.

    Американская администрация все больше недовольна тем, что страны Евросоюза не выполнили обязательства по высвобождению 400 млн баррелей нефти. Эта мера координировалась Международным энергетическим агентством после начала войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизельного топлива. Президент США Дональд Трамп допустил введение запрета на экспорт американского дизеля. В марте власти Германии решили использовать нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    2 октября 2026, 13:38 • Новости дня
    Отражены атаки на четыре российских НПЗ

    Новак заявил об отраженных ночных атаках на четыре российских НПЗ

    Отражены атаки на четыре российских НПЗ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на пятницу были отражены атаки на четыре российских нефтеперерабатывающих завода, технологическое оборудование не пострадало, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    «Вот только сегодня ночью на наши четыре завода была атака. Мы фактически отбили все атаки на наши предприятия. Технологическое оборудование не пострадало. На одном только заводе сейчас идет оценка, какой там есть ущерб», – заявил Новак, передает ТАСС.

    Вице-премьер также отметил, что власти принимают все необходимые меры для снабжения рынка всеми видами нефтепродуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Новак заявил о росте поставок топлива с отремонтированных НПЗ. Он сообщил об усилении их защиты. В августе вице-премьер отметил повышение защиты предприятий в постоянном режиме.

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    2 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Reuters: Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Tекст: Вера Басилая

    Послы стран Европейского союза проведут в пятницу экстренную встречу для обсуждения ситуации на рынке дизельного топлива в связи с ультиматумом США, пишет агентство Reuters.

    Экстренная встреча послов ЕС состоится во второй половине дня пятницы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Обсуждение пройдет на фоне требований Соединенных Штатов срочно вывести на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива из резервов, чтобы способствовать снижению мировых цен.

    Вашингтон угрожает полностью прекратить поставки дизеля в Европу, если его требования не будут выполнены, чтобы снизить цены на собственном внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    СМИ сообщили о подготовке Евросоюзом ответа на требование Вашингтона по запасам дизеля.

    Британия и ЕС не договорились о совместных мерах против дизельного кризиса.

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    2 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Politico: Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германия и Франция разошлись во мнениях относительно требования США о продаже 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза, пишет газета Politico.

    Германия и ряд других стран ЕС отказываются поддаваться давлению Соединенных Штатов в вопросе продажи дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза. Они считают, что распродажу можно начинать только в случае реального прекращения поставок, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В то же время Франция фактически согласилась с требованием США. Париж предложил выпустить на рынок 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Еврокомиссия ранее заявляла, что решение о продаже части стратегического запаса должно приниматься на уровне Международного энергетического агентства совместно с «Группой семи». Таким образом, терять запасы должны не только страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    Накануне ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В тот же день США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

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    3 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    Россия обсудила с Казахстаном защиту объектов КТК от атак украинских дронов

    Россия и Казахстан обсудили обеспечение безопасности КТК после атак дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия начала обсуждать с Казахстаном то, как обеспечить безопасность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после неоднократных ударов ВСУ по его объектам

    Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник сообщил, что Москва и Астана прорабатывают вопросы физической безопасности Каспийского трубопроводного консорциума из-за регулярных ударов украинских беспилотников.

    «Вопрос обеспечения физической безопасности объектов КТК, включая морской терминал в Новороссийске, регулярно обсуждается с казахстанскими партнерами, которых весьма тревожат теракты против объектов консорциума», – заявил Стерник в интервью РИА «Новости».

    По его словам, Россия и Казахстан принимают совместные меры для бесперебойного функционирования трубопровода, поддерживая контакты с западными акционерами. Дипломат отметил, что сбои в работе консорциума наносят серьезный ущерб стабильности поставок на мировой рынок и способны спровоцировать рост цен на топливо.

    Стерник добавил, что с февраля 2025 года объекты КТК и танкеры с казахстанской нефтью подвергаются регулярным ударам украинских беспилотников, несмотря на то что сырье предназначается западным потребителям. В текущем году зафиксировано уже восемь подобных атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Казахстане заявили о переходе украинскими войсками красных линий после удара по КТК.

    Ранее министерство обороны России сообщило о повреждении объектов консорциума в Новороссийске украинскими беспилотниками. До этого, еще в январе Астана оценила потери из-за атак на инфраструктуру трубопровода в миллионы тонн нефти.

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    2 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Международный нефтетрейдер Gunvor сменил название и перенес штаб-квартиру

    Нефтетрейдер Gunvor сменил название на Centalion и перенес офис в Сингапур

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международная нефтетрейдинговая компания Gunvor официально сменила название на Centalion и приняла решение о переносе своей штаб-квартиры с Кипра в Сингапур.

    Смена названия призвана отразить развитие компании в рамках новой структуры собственности, модели управления и стратегических перспектив, пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.

    Нефтетрейдер также согласовал переезд центрального офиса в Сингапур со сменой юридической регистрации. При этом основные торговые представительства Centalion продолжат работу в швейцарской Женеве и американском Хьюстоне, где базируется руководство компании.

    В декабре 2025 года владелец и генеральный директор Gunvor Торбьерн Торнквист покинул пост и продал свою долю группе менеджеров. Новым руководителем стал Гэри Педерсен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году компания Gunvor объявила о смене генерального директора после срыва сделки с ЛУКОЙЛом.

    Глава нефтетрейдера предупредил о последствиях отмены этого соглашения.

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    3 октября 2026, 00:25 • Новости дня
    Bloomberg: Хакеры взломали двигательную установку нефтяного танкера

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи ФБР и Береговой охраны США обнаружили доказательства того, что хакеры получили доступ к двигательной системе нефтяного супертанкера VL Prosperity, когда он приближался к побережью Техаса с 2,3 млн баррелей сырой нефти летом, узнало агентство.

    В результате кибератаки посторонние лица получили временный доступ к цифровой системе на борту судна, сообщили источники агентства Bloomberg.

    При этом власти всё ещё выясняют, как произошло нарушение и кто за него ответственен. Пока неясно, как долго хакеры имели доступ и что именно они могли контролировать на борту судна.

    Взлом двигательной системы танкера, редкий и особенно инвазивный, то есть использующий обход естественных систем безопасности системы, способ проникновения в систему управления судном, подчеркивает срочность, которая побудила американские власти подняться на борт VL Prosperity в августе.

    Танкер, длина которого превышает высоту небоскреба Chrysler Building, а ширина равна американскому футбольному полю, был полностью загружен и направлялся в Галвестон.

    Ведомства никак не комментируют ситуацию, а ФБР предложило лишь прежний релиз, в котором говорится, что сейчас «нет данных о сбоях в работе, неустойчивости судов, физической опасности для экипажа или воздействии на окружающую среду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры взломали онлайн-сервисы ФБР и украли данные сотрудников, а также нанесли массированный киберудар по системам водоснабжения США.

    В конце сентября стало известно, что хакеры похитили данные 3 млн сотрудников Пентагона.

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    2 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    Сербия продлила снижение топливных акцизов из-за энергетического кризиса

    Tекст: Денис Тельманов

    На фоне глобального энергетического кризиса сербский кабинет министров сохранил льготные ставки на горючее до середины октября текущего года.

    Решение о сохранении мер поддержки принято министерством финансов страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Танюг. Инициатива призвана стабилизировать внутренний рынок в условиях мировой нестабильности.

    «Правительство в техническом мандате продлило до 11 октября решение о снижении акцизов на нефтепродукты, которое составляет 25%. Предыдущее решение действовало до четвертого октября», – указывается в публикации.

    Ранее, 24 сентября, сербский кабмин постановил выделить местным компаниям 5 тыс. тонн дизельного топлива из государственных резервов для бесперебойного снабжения потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент Сербии Александар Вучич объяснил снижение акциза на топливо на 25% продолжающимся ростом мировых цен на нефть.

    Для поддержки внутреннего рынка власти страны выпустили из государственных резервов 40 тыс. тонн евродизеля.

    Глава наблюдательного совета компании «Србиягаз» Александр Вулин оценил экономию Белграда от закупки российских энергоносителей в 12 млн евро за одну неделю.

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    4 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Страны Персидского залива перешли на челночные перевозки нефти

    WSJ: Новые атаки на суда в Ормузском проливе угрожают экспорту ближневосточной нефти

    Tекст: Игорь Иножарский

    Новая волна атак на суда в районе Ормузского пролива угрожает восстановлению экспорта нефти на Ближнем Востоке.

    Угроза возникла в тот момент, когда производители нефти в Персидском заливе вернули объемы поставок к довоенному уровню, пишет The Wall Street Journal.

    Быстрое восстановление поставок в последние недели было обеспечено защитой ВМС США, а также предыдущими ударами, которые вывели из строя иранские радары и системы связи вдоль пролива.

    ОАЭ и другие производители создали сложную систему челночных перевозок, при которой танкеры загружаются в Персидском заливе, выходят из Ормузского пролива и перегружают нефть на суда, ожидающие за пределами водного пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе. В пятницу возвращение танкеров в пролив не смогло снизить цены на нефть. В четверг цены на нефть выросли на фоне рисков в конфликте США и Ирана.

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    4 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    Новак заявил о сохранении напряженной ситуации на нефтяных рынках

    Новак: Ситуация на мировых нефтяных рынках остается напряженной

    Tекст: Вера Басилая

    Текущий кризис на мировых нефтяных рынках будет преодолен благодаря совместным усилиям стран ОПЕК+, заявил вице-премьер Александр Новак.

    «Мы подробно обсуждали и еще раз подчеркнули ведущую роль ОПЕК+ в стабилизации ситуации на мировых нефтяных рынках», – приводит ТАСС слова Новака.

    Он выразил уверенность в том, что кризис на нефтяных рынках будет преодолен, в том числе благодаря совместным действиям стран-участниц соглашения.

    «Состоялось заседание министерского мониторингового комитета [ОПЕК+]. Мы обсудили исполнение соглашения за июль–август, а также текущую ситуацию на мировых нефтяных рынках. Было отмечено на заседании комитета, что ситуация достаточно волатильная, напряженная на мировых рынках, есть дефицит», – сказал Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ОПЕК+ сообщила о проведении заседания мониторингового комитета 29 ноября.

    В тот же день организация и союзники решили сохранить объемы добычи нефти. Летом ОПЕК+ согласовала для России увеличение нефтедобычи.

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    4 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    ОПЕК и союзники решили сохранить объемы добычи нефти

    WSJ: ОПЕК и союзники сохранят объемы добычи нефти из-за рисков на Ближнем Востоке

    Tекст: Игорь Иножарский

    Ключевые члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники договорились сохранить объемы добычи нефти на прежнем уровне в ноябре на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

    Организация стран-экспортеров нефти и союзники договорились сохранить объемы добычи нефти на текущем уровне в ноябре, пишет WSJ.

    Решение связано с повышенными рисками в сфере безопасности на Ближнем Востоке. При этом отмечается, что региональный экспорт сырой нефти вернулся примерно к довоенному уровню.

    Соглашение было достигнуто на фоне сохраняющейся угрозы дальнейшей эскалации и возможных нападений на суда. Крупные производители ближневосточного региона смогли увеличить поставки нефти, но физические рынки по-прежнему указывают на серьезный дефицит сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник СМИ узнали о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти. В прошлом месяце семь стран ОПЕК+ сохранили максимальный уровень добычи нефти на октябрь. Они стали увеличивать добычу нефти.

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    2 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть

    WSJ: Цена нефти превысила 102 доллара вопреки возвращению танкеров в Ормузский пролив

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возвращение нефтяных танкеров в Ормузский пролив не привело к ожидаемому снижению цен на нефть и топливо, бенчмарк глобальных фьючерсов на нефть подскочил до 102,31 доллара за баррель.

    Ожидалось, что возобновление прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив поможет снизить цены на сырую нефть, бензин и дизельное топливо, укротив инфляцию, пишет The Wall Street Journal.

    Несмотря на то, что американским силам удалось ослабить контроль Ирана над водным путем и помочь восстановлению поставок нефти к довоенному уровню, цена глобальных фьючерсов на сырую нефть выросла на 4,4%, составив 102,31 доллара за баррель.

    Средние цены на бензин в США держались выше 4,41 доллара за галлон, а доходность 10-летних казначейских облигаций достигла самого высокого уровня за 24 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг цена нефти марки Brent превысила 102 доллара. В тот же день танкер загорелся после попадания снаряда в Ормузском проливе. Во вторник цены на нефть выросли из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

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    2 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Новак допустил частичное открытие экспорта дизельного топлива из России

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что при перепроизводстве дизельного топлива власти могут рассмотреть вопрос о частичном открытии его экспорта.

    «У нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. И несмотря на то, что мы продлили запрет на экспорт буквально на днях на октябрь, мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт», – заявил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА «Новости».

    Кроме того, правительство прорабатывает меры поддержки нефтеперерабатывающих заводов. По словам вице-премьера, некоторые предприятия по объективным причинам не укладываются в график модернизации согласно подписанным с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой соглашениям.

    Новак подчеркнул, что таким заводам обязательно дадут возможность перенести сроки и завершить запланированные работы по модернизации мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти России продлили запрет на экспорт дизельного топлива.

    В августе правительство также ограничивало вывоз этого вида горючего из страны.

    Летом Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка дизельным топливом.

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    4 октября 2026, 07:30 • Новости дня
    Богатейший африканец захотел превратить нетронутое побережье Ламу в нефтецентр

    Богатый африканец захотел превратить побережье Ламу в нефтецентр

    Tекст: Катерина Туманова

    Богатейший африканец Алико Данготе захотел обустроить нефтяной центр на Ламу – древнем острове и старейшем городе народа суахили в Индийском океане у побережья Кении, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет WSJ.

    Предлагаемый нефтеперерабатывающий завод обещает рабочие места и энергетическую безопасность, но владельцы отелей и защитники окружающей среды опасаются, что затея угрожает тому, что делает Ламу уникальным местом, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    На протяжении семи веков невысокая береговая линия Старого города Ламу, омываемая бирюзовыми водами кенийского побережья, привлекала как торговцев, так и спекулянтов.

    Но мало кто хотел оставить столь заметный след на его покрытом мангровыми лесами побережье, как самый богатый человек Африки, нигерийский нефтяной магнат Алико Данготе.

    Власти Кении поддержали строительство нефтеперерабатывающего центра, который создаст 60 тыс. рабочих мест и укрепит энергетическую безопасность государства. Завод позволит снизить зависимость Восточной Африки от поставок нефтепродуктов из стран Персидского залива, добавляет РБК.

    WSJ отмечает, что политическая поддержка строительства НПЗ усилилась на фоне последствий конфликта США и Ирана для мирового энергетического рынка.

    Однако экологи обеспокоены тем, что на Ламу приходится почти 70% мангровых лесов Кении. Исследования правительства допускали, что при развитии экономического коридора более трети этих лесов, жизненно важных для флоры, фауны и людей, будут утрачены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ближневосточный кризис вызвал бум строительства нефтепроводов. Ливия предложила российским компаниям инвестировать в местные НПЗ. Саудовская Аравия и Индия договорились построить два НПЗ.

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    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Политический труп толкнул Киев на новую эскалацию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе воскресного визита в Киев заявил о планах расширить совместное с Украиной производство ракет и БПЛА. Владимир Зеленский пообещал рост атак на российские НПЗ. В ответ Минобороны России анонсировало усиление ударов по объектам, использующимся в интересах ВСУ. Что стоит за украинским вояжем главы немецкого правительства? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Что происходит в Алешках

      В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Урсула станет вестлихфюрером

      Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Как изгнать бесов из рекламы

      Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.

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    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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