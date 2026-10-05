В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7
WSJ: Стоимость Brent опустилась до 101,59 доллара на фоне плана G7
Цены на нефть в понедельник пошли вниз, так как трейдеры оценивали план стран G7 выпустить на рынок аварийные запасы нефти и дизеля на фоне атак в районе Ормузского пролива и риска перебоев поставок с Ближнего Востока.
Мировые котировки нефти в понедельник снизились, поскольку участники рынка сопоставляли план стран G7 по продаже аварийных запасов нефти и дизельного топлива с возобновившимися атаками в районе Ормузского пролива и сохраняющимися рисками поставок из стран Ближнего Востока, передает WSJ.
Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре подешевели на 0,7% – до 101,59 доллара за баррель, тогда как декабрьские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate снизились на 1% и торговались на уровне 88,54 доллара за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели. В воскресенье страны Персидского залива перешли на челночные перевозки нефти. В пятницу возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть.