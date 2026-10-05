Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7

WSJ: Стоимость Brent опустилась до 101,59 доллара на фоне плана G7

Tекст: Игорь Иножарский

Мировые котировки нефти в понедельник снизились, поскольку участники рынка сопоставляли план стран G7 по продаже аварийных запасов нефти и дизельного топлива с возобновившимися атаками в районе Ормузского пролива и сохраняющимися рисками поставок из стран Ближнего Востока, передает WSJ.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре подешевели на 0,7% – до 101,59 доллара за баррель, тогда как декабрьские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate снизились на 1% и торговались на уровне 88,54 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели. В воскресенье страны Персидского залива перешли на челночные перевозки нефти. В пятницу возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть.