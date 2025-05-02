Лидеры АдГ пообещали защищаться от обвинений в экстремизме

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сопредседатели партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель и Тино Хрупалла считают, что решение Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ, признавшее всю партию правоэкстремистской, является серьезным ударом по демократии страны, передает ТАСС. По их словам, в существующих опросах АдГ занимает лидирующие позиции, а действия контрразведки происходят за несколько дней до смены правительства и в условиях отсутствия ее президента.

В заявлении Вайдель и Хрупалла отмечается, что партию умышленно дискредитируют и криминализируют как оппозиционную силу, а подобные шаги являются политически мотивированным вмешательством в демократический процесс. «АдГ продолжит защищать себя юридическими средствами от клеветы, которая ставит под угрозу демократию», – говорится в заявлении лидеров.

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя решение контрразведки, призвал не торопиться с возможной процедурой запрета партии и отметил, что любая подобная мера требует тщательного рассмотрения, передает РИА «Новости». По мнению Шольца, поспешных решений быть не должно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, обозначив ее как правоэкстремистскую, а депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции на этом фоне.