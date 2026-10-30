Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Летевший из Греции в Британию самолет Jet2 подал аварийный сигнал
Воздушное судно авиакомпании Jet2, выполнявшее пассажирский рейс из Греции в Британию, передало сигнал общей чрезвычайной ситуации и направилось в Хорватию.
Пассажирский борт вылетел из греческого города Самос и взял курс на британский Манчестер. В ходе выполнения рейса экипаж передал код 7700, который свидетельствует о возникновении нештатной ситуации на борту, передает РИА «Новости».
Сейчас самолет британской авиакомпании Jet2 изменил первоначальный маршрут. Согласно актуальным полетным данным, воздушное судно летит в направлении международного аэропорта хорватского города Сплит.
Транспондерный код 7700 является универсальным сигналом и применяется в международной авиации для информирования диспетчерских служб о любой общей чрезвычайной ситуации на борту. Использование этого сигнала пилотами необязательно означает прямую угрозу катастрофы лайнера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Забайкальском крае легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку.
Летом в Новгородской области частный самолет Л-4 сел на мелководье озера Ильмень.
Весной самолет Ан-2 с восемью пассажирами приземлился в лесу на территории Якутии.