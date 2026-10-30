Лихачев назвал украинские атаки на сотрудников Запорожской АЭС геноцидом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Лихачев назвал геноцидом атаки ВСУ сотрудников Запорожской АЭС, передает РИА «Новости». «Мы изо дня в день… говорим фактически о геноциде, то есть идет прямо осмысленная охота за работниками Запорожской атомной электростанции», – сказал глава Росатома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в пресс-службе Запорожской АЭС сообщили о целенаправленном ударе украинского беспилотника по ехавшему на работу сварщику станции.

В тот же день Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило информацию о гибели сотрудника объекта от атаки дрона.

На прошлой неделе служебный автобус ЗАЭС получил повреждения в результате удара украинского беспилотного аппарата.