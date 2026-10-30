Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Лихачев назвал украинские атаки на сотрудников Запорожской АЭС геноцидом
Действия украинских военных в отношении работников Запорожской атомной электростанции носят характер целенаправленного преследования, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
Лихачев назвал геноцидом атаки ВСУ сотрудников Запорожской АЭС, передает РИА «Новости». «Мы изо дня в день… говорим фактически о геноциде, то есть идет прямо осмысленная охота за работниками Запорожской атомной электростанции», – сказал глава Росатома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в пресс-службе Запорожской АЭС сообщили о целенаправленном ударе украинского беспилотника по ехавшему на работу сварщику станции.
В тот же день Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило информацию о гибели сотрудника объекта от атаки дрона.
На прошлой неделе служебный автобус ЗАЭС получил повреждения в результате удара украинского беспилотного аппарата.