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Росатом приобрел малийскую компанию для работы на литиевом месторождении
Лихачев: Росатом приобрел компанию для освоения литиевого месторождения в Мали
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о приобретении малийской компании для реализации проекта на литиевом месторождении Бугула.
«На сегодняшний день ... мы приобрели непосредственно компанию местную для реализации этого проекта», – приводит РИА «Новости» заявление Лихачева на полях форума Россия – Африка.
По его словам, в настоящий момент на месторождении полным ходом идут изыскания. В ходе первого этапа работ специалистам госкорпорации удалось увеличить запасы месторождения в два раза – до более чем 400 тыс. тонн литиевого концентрата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил об интересе девяти африканских государств к технологии плавучих атомных электростанций.
В четверг руководитель госкорпорации рассказал о продолжении обсуждения развития сотрудничества в атомной сфере с Вашингтоном.
В среду компания выразила надежду на возведение новых атомных энергоблоков в Иране.