Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Жители Алешек выстроились в очередь за горячим питанием
В ходе масштабной гуманитарной операции жители Алешек Херсонской области получили горячее питание, организованное на базе полевой кухни.
Мирным жителям города была доставлена гуманитарная помощь. На месте работала полевая кухня, к которой выстроилась большая очередь: люди брали по несколько порций обеда и горячий чай, передает РИА «Новости».
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл пообщался с жителями и раздал им иконы «Спаса Нерукотворного» с молитвой князю Александру Невскому.
Для проведения операции армия России с 27 октября прекратила огонь на херсонском направлении. Российские военные разминировали дорогу в Алешки, и 30 октября в город доставили продукты, медикаменты, средства гигиены и топливо. Желающие покинуть город получили такую возможность.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова подтвердила, что режим перемирия был полностью соблюден.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.
Лантратова сообщила об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью в Алешках.
Лантратова совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом передала жителям Алешек несколько десятков тонн гуманитарной помощи.