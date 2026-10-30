Жители Алешек выстроились в очередь за горячим питанием

Tекст: Вера Басилая

Мирным жителям города была доставлена гуманитарная помощь. На месте работала полевая кухня, к которой выстроилась большая очередь: люди брали по несколько порций обеда и горячий чай, передает РИА «Новости».

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл пообщался с жителями и раздал им иконы «Спаса Нерукотворного» с молитвой князю Александру Невскому.

Для проведения операции армия России с 27 октября прекратила огонь на херсонском направлении. Российские военные разминировали дорогу в Алешки, и 30 октября в город доставили продукты, медикаменты, средства гигиены и топливо. Желающие покинуть город получили такую возможность.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова подтвердила, что режим перемирия был полностью соблюден.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

Лантратова сообщила об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью в Алешках.

Лантратова совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом передала жителям Алешек несколько десятков тонн гуманитарной помощи.