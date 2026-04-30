Сигал на марафоне «Знания» заявил о намерении показать правду о событиях СВО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Актер Стивен Сигал выступил на просветительском марафоне «Знание. Первые» и заявил, что снял фильм о специальной военной операции, чтобы показать правду о событиях. По словам актера, западные СМИ, освещая ситуацию в зоне СВО, часто предоставляют искаженную информацию, передает ТАСС.

«Та информация, репортажи западной прессы, которые я видел после начала специальной военной операции, мне показались неправдивыми», – заявил Сигал. Он отметил, что его собственные расследования только подтвердили этот вывод.

Сигал рассказал, что решил поехать на новые территории, чтобы убедиться в реальном положении дел. Он побывал в Мариуполе и других городах Донбасса. Актер подчеркнул, что его целью стало создание документального фильма, отражающего его личный взгляд на происходящее.

«Я решил снять документальный фильм, чтобы показать свой взгляд на то, что происходит в Донбассе... Я думаю, что самое главное именно заключается в том, что мне хочется показать правду», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Стивен Сигал выразил сожаление по поводу изображения «плохих русских» в американском кино. Актер также выразил интерес к съемкам в российских фильмах и намекнул на существование предварительных планов участия в новых проектах.

Ранее Сигал признался, что считает себя частью российского народа и планирует остаться в России.



