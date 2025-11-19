Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
NBC: Рэпер D4vd стал подозреваемым по делу о смерти подростка
Популярный американский рэпер D4vd, настоящее имя которого Дэвид Энтони Берк, стал подозреваемым по уголовному делу, связанному со смертью подростка, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в полиции Лос-Анджелеса.
Американский рэпер D4vd (Дэвид Энтони Берк) стал подозреваемым по делу о смерти пятнадцатилетней Селесты Ривас Эрнандес, сообщает ТАСС. По данным источников телеканала, останки девушки были найдены в автомобиле, который принадлежит артисту. Машина находилась на штрафстоянке в Лос-Анджелесе, а тело погибшей – расчленено.
Полиция Лос-Анджелеса предполагает, что смерть Селесты Ривас Эрнандес наступила еще весной, а у Берка могли быть сообщники, которые помогали ему избавиться от тела. «Пока неясно, можно ли подозревать Берка в чем-то помимо сокрытия тела девушки», – отмечают в пресс-службе полиции.
В отделе судебно-медицинской экспертизы сообщили, что точные обстоятельства гибели подростка пока не установлены и расследование продолжается. По информации телеканала, на данный момент D4vd не сотрудничает со следствием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Манчестера задержала известного исполнителя R&B Криса Брауна в одном из отелей города.