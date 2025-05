Певца Криса Брауна задержали в Британии по делу о нападении

Стало известно о задержании певца Криса Брауна в Манчестере

Tекст: Денис Тельманов

Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, сообщает газета Sun. По данным издания, Браун прилетел в Манчестер на частном самолете, после чего остановился в пятизвездочном отеле Lowry, где и был задержан лондонскими детективами в ночь на четверг.

В заявлении полиции Лондона, имя артиста не указывается, однако отмечается, что в одном из отелей Манчестера был задержан подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений. Источник из Sun уточняет, что речь идет о нападении на музыкального продюсера в ночном клубе Tape в центре Лондона.

Крис Браун, известный по хитам Loyal, Run It и Under the Influence, собирался начать свое мировое турне в июне с концертами в Манчестере и других городах Британии.

