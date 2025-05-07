Бывшая девушка актера Майкла Питта обвинила его в насилии

Актера Майкла Питта обвинили в домашнем насилии и избиениях

Tекст: Евгения Караваева

Полиция США задержала актера Майкла Питта по обвинению в сексуальных домогательствах и домашнем насилии, пишет ТАСС. По версии следствия, четыре эпизода произошли с апреля 2020 года по август 2021 года в доме Питта в районе Бушиук, Нью-Йорк.

Актеру вменяется избиение девушки деревянной доской и нападение с применением шлакоблока. О тяжести травм не сообщается. Питта задержали 2 мая, он отверг все обвинения.

После задержания артиста отпустили под залог в 100 тыс. долларов. Издание не уточняет, сколько времени он находился под стражей.

Адвокат Питта Джейсон Голдман назвал обвинения «неподтвержденными словами неуравновешенного индивида» и отметил, что «безосновательные претензии озвучены через 4-5 лет после предполагаемых инцидентов». Защитник уверен, что дело будет закрыто.

Как писала газета ВЗГЛЯД, актеру Хейли Джоэлу Осменту предъявили обвинения за алкогольное опьянение и хранение наркотиков после задержания на лыжном курорте в Калифорнии. А театр в Германии отменил концерт Жерара Депардье из-за запрета на выезд актера из Франции, где ему предъявлены обвинения в домогательствах.